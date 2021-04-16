Владимир ШАРАН: «Ужас и стыд, что команда так выступила»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал сенсационное поражение своей команды от «Львова» 1:3 в 22-м туре УПЛ:
«Думаю, вы сами все видели. Некоторые футболисты проводили второй-третий матч в УПЛ. Видно, что молодые ребята еще не готовы. Такие ошибки делать, такие мячи нам залетают – просто удивляешься.
Мы готовимся к кубковому матчу, потому что он важен для нас. Но это ужас и стыд, что так команда выступила в этом матче. Есть молодые, но есть и опытные игроки, которые не показали свои лучшие качества.
Настроение было хорошее у них, президент делает все возможное для этого. Просто пропускаем – теряем уверенность в действиях.
Еще некоторым игрокам рановато играть на таком уровне. У многих заканчиваются контракты. Все будет решать президент».
Источник — ТК Футбол
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