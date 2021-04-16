Владимир ШАРАН: «Ужас и стыд, что команда так выступила»

Наставник «Александрии» - о поражении от «Львова»

  • 16.04.2021 21:04
  • 776 просмотров
  • 2 комментария
Владимир ШАРАН: «Ужас и стыд, что команда так выступила»
© fcdynamo.kiev.ua. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал сенсационное поражение своей команды от «Львова» 1:3 в 22-м туре УПЛ:

«Думаю, вы сами все видели. Некоторые футболисты проводили второй-третий матч в УПЛ. Видно, что молодые ребята еще не готовы. Такие ошибки делать, такие мячи нам залетают – просто удивляешься.

Мы готовимся к кубковому матчу, потому что он важен для нас. Но это ужас и стыд, что так команда выступила в этом матче. Есть молодые, но есть и опытные игроки, которые не показали свои лучшие качества.

Настроение было хорошее у них, президент делает все возможное для этого. Просто пропускаем – теряем уверенность в действиях.

Еще некоторым игрокам рановато играть на таком уровне. У многих заканчиваются контракты. Все будет решать президент».

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Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
    Batya
    online
      Batya, 16.04.2021 21:17
    0
    кіно для дурачків...
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 16.04.2021 21:05
    +2
    Не не не с начало с себя.Видно что всё что мог ты клубу дал.Это было видно ещё год назад.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 16.04.2021 21:05
    +2
    Не не не с начало с себя.Видно что всё что мог ты клубу дал.Это было видно ещё год назад.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 16.04.2021 21:17
    0
    кіно для дурачків...
    Ссылка
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