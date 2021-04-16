Сегодня «Львов» в стартовом матче 22-го тура УПЛ дома обыграл «Александрию» со счетом 3:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Львов).
|43'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Олег Билык (Александрия).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Антви Эрнест (Львов).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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Хто ми ?! Леви ! Хто ми ?! Синьо - золоті Левиииииииииииииии !!!
Тільки Львів, тільки Львів"яни !!!
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