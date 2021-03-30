Ошибка Миколенко, Свитолина обыграла Квитову, новый соперник Ломаченко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 29 марта.

1. Сборная поддержала Миколенко. Игрок уже покинул расположение команды. Андрей Шевченко попросил футболистов оставить матч с Финляндией в истории.

2. Свитолина остановила Квитову на пути в четвертьфинал турнира в Майами. Лучшая украинская теннисистка оказалась сильнее экс-второй ракетки мира.

3. ФОТО. Ломаченко определился с новым соперником и датой боя. Поединок запланирован на лето.

4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Хочу сказать спасибо людям, которые меня поддержали». Игрок сборной Украины переживает из-за ошибки, которую он допустил в матче с Финляндией (1:1).

5. «Куда катится украинский футбол». Цыганык высказался о Севидове и судьях. Журналиста Игоря Цыганыка возмутило то, что Александр Севидов вернулся в футбол.

6. Ротаню не везет. Украина U-21 проиграла словакам, ведя в счете в два мяча. На Antalya Cup забили Мудрик и Вьюнник, но затем команда пропустила трижды.

7. Почти доступные: 10 самых дорогих будущих свободных агентов. Sport.ua – об известных игроках, которые могут достаться кому-то бесплатно.

8. Финские СМИ: «Триллер в Киеве. Пенальти был подарком от Украины». Sport.ua представляет обзор финской прессы после ничьей в поединке Украины с Финляндией (1:1).

9. Саша есть Саша. Менеджер Усика не исключил его возможный переход в UFC. Эгис Климас ведет переговоры с WBO по поводу боя с Энтони Джошуа.

10. Жалобы Мерседеса и Астон Мартин. Мощный Ред Булл. Что показал старт сезона. Итоги после насыщенного старта сезона Формулы-1 в Бахрейне.