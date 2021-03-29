Сборная поддержала Миколенко. Игрок уже покинул расположение команды

На следующий день после матча отбора на ЧМ-2022 с Финляндией (1:1) «сине-желтые» начали заключительный предыгровой цикл мартовского сбора, который завершится квалификационным поединком с Казахстаном в эту среду.

В понедельник в первой половине дня команда имела возможность немного отдохнуть после утомительной игры, а также принять участие в ранее запланированных фото- и видеосессии. Для того, чтобы переключиться на положительные эмоции, такие меры отнюдь не лишние. Новый капитан «сине-желтых» Александр Зинченко попробовал себя в роли оператора, снимая фотографирование партнеров по сборной и еще и беря на ходу экспресс-интервью. Ребята отвечали охотно и довольно нестандартно, как следствие — имело место эмоциональное оживление.

Словами, что вчерашний матч уже нужно оставить в истории и не думать об упущенных возможностях, начал свое обращение к игрокам национальной команды перед вечерней тренировкой Андрей Шевченко. Главное сейчас — подготовиться и хорошо сыграть со сборной Казахстана, также довольно неуступчивым соперником.

Традиционно для послеигровой тренировки команда разделилась на две группы. Девять полевых игроков стартового состава матча с финнами (за исключением дисквалифицированного Миколенко) выполняли восстановительные упражнения, предложенные тренером по физподготовке Иваном Баштовым. Остальная команда провела разминку с Андреа Адзалином, после чего приняла участие в игровых сериях, призванных помочь отработать структуру игры и выполнить специфические задачи, поставленные тренерским штабом.

Что касается Виталия Миколенко, то вся команда поддержала его, ведь от ошибок не застрахован никто. Сегодня в первой половине дня Виталий еще был в отеле «Опера», а после обеда покинул расположение сборной, поскольку, как известно, не сможет помочь партнерам в матче с Казахстаном.

Таким образом, в лагере сборной Украины остается 27 игроков, которые готовятся к поединку. Во вторник, в предыгровой день, состоятся официальные медиасобытия на НСК «Олимпийский». Андрей Шевченко и один из его подопечных пообщаются с представителями СМИ в 17:30, а наставник команды Казахстана Талгат Байсуфинов — в 19:00. Предматчевая тренировка украинцев назначена на 18:00, а казахстанцев — на 19:30. Первые 15 минут каждого из игровых занятий будут открытыми для СМИ.

Состав сборной Украины на матч против Казахстана:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все — «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия ), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Марлос, Евгений Коноплянка (оба — «Шахтер»), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все — «Динамо») Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — «Аталанта», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1»), Жуниор Мораес («Шахтер»).