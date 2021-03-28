ВИДЕО. Как же так, Миколенко? Финляндия сравняла счет с пенальти

28 марта в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Финляндии.
Финляндия сравняла счет с пенальти. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко допустил грубейшую ошибку и был удален с поля.
Удаление, Виталий Миколенко, 88 мин.
ГОЛ! 1:1. Теему Пукки, 89 мин (пенальти)
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Была пророческая статья накануне на спортюа....
Была пророческая статья накануне на спортюа....
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.