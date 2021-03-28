ВИДЕО. Как же так, Миколенко? Финляндия сравняла счет с пенальти

Защитник сборной Украины допустил грубейшую ошибку и был удален

  • 28.03.2021 23:38
  • 4112 просмотров
  • 21 комментарий
ВИДЕО. Как же так, Миколенко? Финляндия сравняла счет с пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

28 марта в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Финляндии.

Финляндия сравняла счет с пенальти. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко допустил грубейшую ошибку и был удален с поля.

Удаление, Виталий Миколенко, 88 мин.

ГОЛ! 1:1. Теему Пукки, 89 мин (пенальти)

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 29.03.2021 00:06
    0
    Останній у захисті немає права так грати. Не добивайте Миколенко - він сам похоронив свою карєру. А в цілому збірна провалила гру. Це вина Шевченка
    Ссылка
    a.fedorenko1953
    online
      a.fedorenko1953, 29.03.2021 00:03
    0
    MamiX, 28.03.2021 23:51
    с казахами точно не сыграет
    Теперь это уже не поможет , поздно((
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 29.03.2021 00:02
    0
    Сборная Украины которая стоит 152 млн евро без Циганкова и Ярмоленко а это еще 30-ка млн не обуграла сборную стоимость 29 млн))) Деньги в футбол не играют
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 29.03.2021 00:00
    -1
    romanchik.8403, 28.03.2021 23:51
    Да,как так...Вот так.. Молодой ещё...Урок на будущее...Не гнобите пацана...
    Подібні уроки не мають проводитись у відбіркових матчах національної збірної до чемпіонату світу.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 28.03.2021 23:58
    0
    Скинь воротарю и все! Злости не хватает! Обидно вот так проигрывать( ничья тоесть)
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 28.03.2021 23:58
    0
    Luisa Spagnoli, 28.03.2021 23:53
    на контору сыграл. Тем более на последних минутах - помоему тут не чисто
    До речі, до дзюдо Миколи у фіннів було два(!!!) 100% моменти можливо, і на контору грали... а можливо війна Суркіса і Павелка, ось вам і два троянських коня Микола і Забарний
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.03.2021 23:57
    +1
    ПроПУККАли победу .
    Была пророческая статья накануне на спортюа....
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 28.03.2021 23:55
    +1
    Отакий чорт поїде на Євро і ми знову поїдемо додому швидко
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.03.2021 23:55
    +2
    Миколенко еще собирается в Италию ???!!!
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 28.03.2021 23:55
    -1
    Запомните Миколенко не защитник!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 28.03.2021 23:54
    -1
    Микола,Макар,Марло и Зинька найхудшие.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 28.03.2021 23:53
    +3
    на контору сыграл. Тем более на последних минутах - помоему тут не чисто
    Ссылка
    Дмитрий Топалов
    online
      Дмитрий Топалов, 28.03.2021 23:53
    0
    Михаил Степанов, 28.03.2021 23:46
    Миколенко как последний дилетант поступил!
    Как по мне, то провалил и передачу, и борьбу Забавный, он начудил сначала с борьбой, а затем с передачей, а Миколенко просто не увидел что форвард пошел до конца ( череда ошибок + опорника не было в данном эпизоде ...)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 28.03.2021 23:51
    +2
    Одни эмоции. Не имеет права такой игрок при таком скользком счёте так играть. Катни его же в аут на угловой. Ну млять
    Ссылка
    MamiX
    online
      MamiX, 28.03.2021 23:51
    -1
    1234567890987654321, 28.03.2021 23:48
    На банку, на долго!
    с казахами точно не сыграет
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 28.03.2021 23:51
    0
    Весь матч страдали чтобы забить этот долбаный гол, но дятел Миеоленко решил что лучше пусть будет ничейка, молодец
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 28.03.2021 23:51
    +1
    Да,как так...Вот так.. Молодой ещё...Урок на будущее...Не гнобите пацана...
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 28.03.2021 23:50
    +1
    Долб**б!
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 28.03.2021 23:48
    +3
    Нехер в своей штрафной обводить.
    Ссылка
    1234567890987654321
    online
      1234567890987654321, 28.03.2021 23:48
    -2
    На банку, на долго!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.03.2021 23:46
    +4
    Миколенко как последний дилетант поступил!
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 28.03.2021 23:53
    +3
    на контору сыграл. Тем более на последних минутах - помоему тут не чисто
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 28.03.2021 23:48
    +3
    Нехер в своей штрафной обводить.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.03.2021 23:55
    +2
    Миколенко еще собирается в Италию ???!!!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 28.03.2021 23:51
    +2
    Одни эмоции. Не имеет права такой игрок при таком скользком счёте так играть. Катни его же в аут на угловой. Ну млять
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.03.2021 23:57
    +1
    ПроПУККАли победу .
    Была пророческая статья накануне на спортюа....
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 28.03.2021 23:55
    +1
    Отакий чорт поїде на Євро і ми знову поїдемо додому швидко
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 28.03.2021 23:51
    +1
    Да,как так...Вот так.. Молодой ещё...Урок на будущее...Не гнобите пацана...
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 28.03.2021 23:50
    +1
    Долб**б!
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 29.03.2021 00:06
    0
    Останній у захисті немає права так грати. Не добивайте Миколенко - він сам похоронив свою карєру. А в цілому збірна провалила гру. Це вина Шевченка
    Ссылка
    a.fedorenko1953
    online
      a.fedorenko1953, 29.03.2021 00:03
    0
    MamiX, 28.03.2021 23:51
    с казахами точно не сыграет
    Теперь это уже не поможет , поздно((
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 29.03.2021 00:02
    0
    Сборная Украины которая стоит 152 млн евро без Циганкова и Ярмоленко а это еще 30-ка млн не обуграла сборную стоимость 29 млн))) Деньги в футбол не играют
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 28.03.2021 23:58
    0
    Скинь воротарю и все! Злости не хватает! Обидно вот так проигрывать( ничья тоесть)
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 28.03.2021 23:58
    0
    Luisa Spagnoli, 28.03.2021 23:53
    на контору сыграл. Тем более на последних минутах - помоему тут не чисто
    До речі, до дзюдо Миколи у фіннів було два(!!!) 100% моменти можливо, і на контору грали... а можливо війна Суркіса і Павелка, ось вам і два троянських коня Микола і Забарний
    Ссылка
    Дмитрий Топалов
    online
      Дмитрий Топалов, 28.03.2021 23:53
    0
    Михаил Степанов, 28.03.2021 23:46
    Миколенко как последний дилетант поступил!
    Как по мне, то провалил и передачу, и борьбу Забавный, он начудил сначала с борьбой, а затем с передачей, а Миколенко просто не увидел что форвард пошел до конца ( череда ошибок + опорника не было в данном эпизоде ...)
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 28.03.2021 23:51
    0
    Весь матч страдали чтобы забить этот долбаный гол, но дятел Миеоленко решил что лучше пусть будет ничейка, молодец
    Ссылка
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