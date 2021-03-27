УКРАИНА
0 : 0
Финляндия
28.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Украина – Финляндия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира чемпионата мира

  • 27.03.2021 15:44
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Украина – Финляндия. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В воскресенье, 28 марта, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором сборная Украины будет принимать национальную команду Финляндии. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:45.

Команда Андрея Шевченко начала квалификацию ЧМ-2022 с сенсационного ничейного результата в матче против сборной Франции на «Стад де Франс». В первом тайме Антуан Гризманн открыл счет, а после перерыва удар Сергея Сидорчука и рикошет от Кимпембе стали фартовыми для нашей команды. Сборная Финляндии в первом туре принимала Боснию и Герцеговину, также сыграв вничью – 2:2. С «филинами» сборная Украины встречалась в отборочном турнире прошлого чемпионата мира. Тогда «сине-желтые» одержали две победы: на своем поле украинцы обыграли соперников с минимальным счетом, а в Финляндии одержали победу со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Финляндия.

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Александр Тишура, Sport.ua

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