В воскресенье, 28 марта, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором сборная Украины будет принимать национальную команду Финляндии. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:45.

Команда Андрея Шевченко начала квалификацию ЧМ-2022 с сенсационного ничейного результата в матче против сборной Франции на «Стад де Франс». В первом тайме Антуан Гризманн открыл счет, а после перерыва удар Сергея Сидорчука и рикошет от Кимпембе стали фартовыми для нашей команды. Сборная Финляндии в первом туре принимала Боснию и Герцеговину, также сыграв вничью – 2:2. С «филинами» сборная Украины встречалась в отборочном турнире прошлого чемпионата мира. Тогда «сине-желтые» одержали две победы: на своем поле украинцы обыграли соперников с минимальным счетом, а в Финляндии одержали победу со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Финляндия.