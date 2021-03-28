28 марта в 21:45 в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Финляндии.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022 (обновляется)

Мяч рикошетом от Миколенко едва не оказался в воротах, 10 мин.

Опасный удар Зубкова, 23 мин.

Опасный удар Зинченко, 28 мин.

Видеообзор первого тайма.

Шонесси спасает свои ворота после удара Караваева, 70 мин.

ГОЛ! 1:0. Жуниор Мораес, 80 мин.

Удар Араюуро после штрафного и выстрел в штангу, 83 мин

Удаление, Виталий Миколенко, 88 мин.

ГОЛ! 1:1. Теему Пукки, 89 мин (пенальти)