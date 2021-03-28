28 марта в 21:45 в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Финляндии.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022 (обновляется)
Мяч рикошетом от Миколенко едва не оказался в воротах, 10 мин.
Опасный удар Зубкова, 23 мин.
Опасный удар Зинченко, 28 мин.
Видеообзор первого тайма.
Шонесси спасает свои ворота после удара Караваева, 70 мин.
ГОЛ! 1:0. Жуниор Мораес, 80 мин.
Удар Араюуро после штрафного и выстрел в штангу, 83 мин
Удаление, Виталий Миколенко, 88 мин.
ГОЛ! 1:1. Теему Пукки, 89 мин (пенальти)
|89'
|ГОЛ ! С пенальти забил Теему Пукки (Финляндия).
|88'
|Виталий Миколенко (УКРАИНА) получает красную карточку.
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (УКРАИНА).
Источник — Sport.ua
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