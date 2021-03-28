УКРАИНА
1 : 1
Финляндия
28.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина – Финляндия – 1:1. Горечь и досада. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 28.03.2021 23:50
  • 15913 просмотров
  • 4 комментария
Украина – Финляндия – 1:1. Горечь и досада. Видео голов и обзор матча
© Sport.ua

28 марта в 21:45 в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Финляндии.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022 (обновляется)

Мяч рикошетом от Миколенко едва не оказался в воротах, 10 мин.

Опасный удар Зубкова, 23 мин.

Опасный удар Зинченко, 28 мин.

Видеообзор первого тайма.

Шонесси спасает свои ворота после удара Караваева, 70 мин.

ГОЛ! 1:0. Жуниор Мораес, 80 мин.

Удар Араюуро после штрафного и выстрел в штангу, 83 мин

Удаление, Виталий Миколенко, 88 мин.

ГОЛ! 1:1. Теему Пукки, 89 мин (пенальти)

События матча
89' ГОЛ ! С пенальти забил Теему Пукки (Финляндия).
88' Виталий Миколенко (УКРАИНА) получает красную карточку.
80' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (УКРАИНА).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dim4uk007
    online
      dim4uk007, 29.03.2021 00:00
    -2
    Як хвалили всі збірну після Франції, так тепер в гавні топлять після фінів.... по ідеї не міняються традиції ні у нашої збірної, ні у їхніх вболівальників)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.03.2021 23:54
    -2
    Расстраиваться не стоит,нужно быть реалистами-наши сборная попадает на чемпионат мира всего приблизительно раз в 25 лет,оторвёмся на чемпионате Европы,как для меня сегодня очень странный был стартовый состав,но тренеру виднее
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 28.03.2021 23:44
    -1
    схоже що перехвалили збірну після парижу.
    на жаль, дитяча помилка може дороговартувати
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 28.03.2021 23:34
    -4
    позорище днамівське позор
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