Украина – Финляндия. Шевченко назвал стартовый состав на матч в Киеве

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал стартовый состав на матч в Киеве.
Поединок квалификации ЧМ-2022 Украина – Финляндия на НСК «Олимпийский» начнется в 21:45.
Стартовый состав на матч в Киеве.
Украина: 1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 22. Николай Матвиенко, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 18. Евгений Макаренко, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Зинченко, 15. Александр Зубков, 9. Роман Яремчук.
Запас: 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Александр Сирота, 7. Николай Шапаренко, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Ефим Конопля, 14 Богдан Михайличенко, 19 Жуниор Мораес , 20. Виктор Коваленко, 23 Анатолий Трубин.
Источник — Sport.ua
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Зубков этот, всадник без головы....
Ну и максима777 надо убрать пораньше из эфира. Он задолбал своими двумя тремя комментами, которые к тому же одних восхваляют, а других обижают игроков сборной.
Один в Заре себя показал, второй в Уфе.
Шапаренко выйдет на замену скорее всего, а Зинченко с Малиновским точно сильнее его
Ну и максима777 надо убрать пораньше из эфира. Он задолбал своими двумя тремя комментами, которые к тому же одних восхваляют, а других обижают игроков сборной.
Я хвалю шевы штаб не зря деньги получают мальдера и тасотти
Они крутые тактики
Шапаренко выйдет на замену скорее всего, а Зинченко с Малиновским точно сильнее его
Зубков этот, всадник без головы....
Ну и максима777 надо убрать пораньше из эфира. Он задолбал своими двумя тремя комментами, которые к тому же одних восхваляют, а других обижают игроков сборной.
Один в Заре себя показал, второй в Уфе.
Ну и максима777 надо убрать пораньше из эфира. Он задолбал своими двумя тремя комментами, которые к тому же одних восхваляют, а других обижают игроков сборной.
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