Украина – Финляндия. Шевченко назвал стартовый состав на матч в Киеве

Поединок квалификации ЧМ-2022 на НСК «Олимпийский» начнется в 21:45

  • 28.03.2021 20:25
  • 10521 просмотр
  • 68 комментариев
Украина – Финляндия. Шевченко назвал стартовый состав на матч в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал стартовый состав на матч в Киеве.

Поединок квалификации ЧМ-2022 Украина – Финляндия на НСК «Олимпийский» начнется в 21:45.

Стартовый состав на матч в Киеве.

Украина: 1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 22. Николай Матвиенко, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 18. Евгений Макаренко, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Зинченко, 15. Александр Зубков, 9. Роман Яремчук.

Запас: 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Александр Сирота, 7. Николай Шапаренко, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Ефим Конопля, 14 Богдан Михайличенко, 19 Жуниор Мораес , 20. Виктор Коваленко, 23 Анатолий Трубин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(26 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 28.03.2021 21:01
    0
    Натурализированные кротовьи пенсы уже не тянут даже на основу на матч с финами. Ну и как в итог один крот в заявке
    Зубков этот, всадник без головы....
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 21:01
    0
    avk2307, 28.03.2021 20:58
    Будет сложная игра. Но есть предчувствие, что все положительно закончится доя нас.
    Ну и максима777 надо убрать пораньше из эфира. Он задолбал своими двумя тремя комментами, которые к тому же одних восхваляют, а других обижают игроков сборной.
    Пшла вон отсюда бялоруска хвойда
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 28.03.2021 21:01
    0
    Ми вже привикли грати з кадровими проблемами, добре що підтягується молодь і є ким підсилювати гру. Шапаренко в ролі джокера.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 21:01
    0
    M@Ks7777⚒, 28.03.2021 21:00
    Ты что зачем ты так,теперь ты будешь в игноре у этой шавке ставочницы
    Зачем оскорблять?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 21:01
    0
    Андрей Овчаренко, 28.03.2021 20:59
    Бывают редкие исключения в самых разных прослойках
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.03.2021 21:00
    0
    M@Ks7777⚒, 28.03.2021 20:57
    С академии шахты лучшие Зина и Малина ,так что завидуй молча дыркафан
    Малина вот в Украине когда, все время Полесье в инстаграмм смотрит. Зинченко, так вообще Палкин на него в суд подавал.
    Один в Заре себя показал, второй в Уфе.
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 21:00
    -2
    Trasher311987, 28.03.2021 20:58
    Я тоже в какой то степени ватный
    Ты что зачем ты так,теперь ты будешь в игноре у этой шавке ставочницы
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 28.03.2021 21:00
    0
    Андрей Овчаренко, 28.03.2021 20:53
    А мне нравится, креативненько.
    Креатив креативом, головне щоб цей креатив боком не виліз.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.03.2021 20:59
    -1
    Trasher311987, 28.03.2021 20:58
    Я тоже в какой то степени ватный
    Бывают редкие исключения в самых разных прослойках
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 28.03.2021 20:59
    +1
    AK_228, 28.03.2021 20:29
    Интересный состав!
    Хз чему тут удивляться. Макаренко в игре в пас будет посильнее остальных наших опорников. Соболь часто в полузащите играет в Брюгге, да и раньше играл там. Альтернатив слева кроме Коноплянки всё равно нет))
    Шапаренко выйдет на замену скорее всего, а Зинченко с Малиновским точно сильнее его
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 20:59
    -3
    Trasher311987, 28.03.2021 20:57
    Сидор забил Франции очень много отбирал и в принципе удачно рисковал.
    Ну забила кляча молодец,пусть сидит до конца отбора теперь ,главное стЁпе вернуться
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.03.2021 20:58
    0
    Будет сложная игра. Но есть предчувствие, что все положительно закончится доя нас.
    Ну и максима777 надо убрать пораньше из эфира. Он задолбал своими двумя тремя комментами, которые к тому же одних восхваляют, а других обижают игроков сборной.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 20:58
    0
    Андрей Овчаренко, 28.03.2021 20:57
    А когда ватные дауны что-то понимали?
    Я тоже в какой то степени ватный
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 28.03.2021 20:57
    -1
    Хоть би не перемудрив
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 20:57
    -6
    Andre066, 28.03.2021 20:56
    Крот, в составе 1 номинальный игрок шахтаря
    С академии шахты лучшие Зина и Малина ,так что завидуй молча дыркафан
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 20:57
    +1
    M@Ks7777⚒, 28.03.2021 20:56
    Сидор ,чем он усилит красной
    Сидор забил Франции очень много отбирал и в принципе удачно рисковал.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.03.2021 20:57
    -1
    Trasher311987, 28.03.2021 20:55
    Ты не понял)))
    А когда ватные дауны что-то понимали?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 20:56
    0
    AK_228, 28.03.2021 20:48
    Шо!?
    Я ж говорю титулы и т.д. выигрывают у кого 23 сильных футболистов.
    Я хвалю шевы штаб не зря деньги получают мальдера и тасотти
    Они крутые тактики
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 20:56
    -2
    Trasher311987, 28.03.2021 20:55
    Ты не понял)))
    Я тебя понял )))
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 20:56
    -2
    Trasher311987, 28.03.2021 20:55
    Ну как ше, в случае хренового первого тайма выйдут Шапаренко Сидор и Мораес
    Сидор ,чем он усилит красной
    Ссылка
    цукацуа цуацау
    online
      цукацуа цуацау, 28.03.2021 20:30
    +6
    В принципі, нормальний склад, головне щоб атака себе проявила на максимум
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.03.2021 20:45
    +3
    Фіни в три центральних. Якщо не заб'ємо швидкий гол, то можемо відчути себе французами триденної давнини. Чекаю надважкий матч і перемоги в один мяч або нічиєї. В поразку не вірю
    Ссылка
    цукацуа цуацау
    online
      цукацуа цуацау, 28.03.2021 20:31
    +3
    AK_228, 28.03.2021 20:29
    Шпрот, шёл бы ты как обычно на йух
    максик, нарколыга, угомонись!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 20:55
    +2
    M@Ks7777⚒, 28.03.2021 20:53
    Ну кем ?кто ломатЬ игру будет ?
    Ты не понял)))
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 28.03.2021 20:59
    +1
    AK_228, 28.03.2021 20:29
    Интересный состав!
    Хз чему тут удивляться. Макаренко в игре в пас будет посильнее остальных наших опорников. Соболь часто в полузащите играет в Брюгге, да и раньше играл там. Альтернатив слева кроме Коноплянки всё равно нет))
    Шапаренко выйдет на замену скорее всего, а Зинченко с Малиновским точно сильнее его
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 20:57
    +1
    M@Ks7777⚒, 28.03.2021 20:56
    Сидор ,чем он усилит красной
    Сидор забил Франции очень много отбирал и в принципе удачно рисковал.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 20:55
    +1
    AK_228, 28.03.2021 20:48
    Шо!?
    Ну как ше, в случае хренового первого тайма выйдут Шапаренко Сидор и Мораес
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 28.03.2021 20:52
    +1
    Щось мене трішки напрягає такий склад, побачимо що вийде.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 28.03.2021 20:39
    +1
    turist86, 28.03.2021 20:34
    5 захисників? Чи можливо Караваєв гратиме правого півзахисника?
    скорее всего зубков правый полузащитник, а Соболь слева в полузащите. Для Соболя это не в новинку, он иногда в Брюгге на этой позиции играет. А схема, видимо, привычная для команды 4-5-1
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.03.2021 20:39
    +1
    turist86, 28.03.2021 20:34
    5 захисників? Чи можливо Караваєв гратиме правого півзахисника?
    Соболь лівий вінгер, Зубков правий вінгер, тому що окрім Караваева справа в захисті ніхто не зіграє
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 28.03.2021 20:29
    +1
    Ну в целом нормально, замены еще будут и желаю хлопцам победы!
    Ссылка
    MamiX
    online
      MamiX, 28.03.2021 20:28
    +1
    Все сильнейшие, кто есть в обойме. Один донецкий - это результат работы Каштру. Не место им в сборной. Но Шахтер хочет с ним продлевать контракт. Молодцы
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 28.03.2021 21:01
    0
    Натурализированные кротовьи пенсы уже не тянут даже на основу на матч с финами. Ну и как в итог один крот в заявке
    Зубков этот, всадник без головы....
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
      M@Ks7777⚒, 28.03.2021 21:01
    0
    avk2307, 28.03.2021 20:58
    Будет сложная игра. Но есть предчувствие, что все положительно закончится доя нас.
    Ну и максима777 надо убрать пораньше из эфира. Он задолбал своими двумя тремя комментами, которые к тому же одних восхваляют, а других обижают игроков сборной.
    Пшла вон отсюда бялоруска хвойда
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 28.03.2021 21:01
    0
    Ми вже привикли грати з кадровими проблемами, добре що підтягується молодь і є ким підсилювати гру. Шапаренко в ролі джокера.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 21:01
    0
    M@Ks7777⚒, 28.03.2021 21:00
    Ты что зачем ты так,теперь ты будешь в игноре у этой шавке ставочницы
    Зачем оскорблять?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 21:01
    0
    Андрей Овчаренко, 28.03.2021 20:59
    Бывают редкие исключения в самых разных прослойках
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.03.2021 21:00
    0
    M@Ks7777⚒, 28.03.2021 20:57
    С академии шахты лучшие Зина и Малина ,так что завидуй молча дыркафан
    Малина вот в Украине когда, все время Полесье в инстаграмм смотрит. Зинченко, так вообще Палкин на него в суд подавал.
    Один в Заре себя показал, второй в Уфе.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 28.03.2021 21:00
    0
    Андрей Овчаренко, 28.03.2021 20:53
    А мне нравится, креативненько.
    Креатив креативом, головне щоб цей креатив боком не виліз.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.03.2021 20:58
    0
    Будет сложная игра. Но есть предчувствие, что все положительно закончится доя нас.
    Ну и максима777 надо убрать пораньше из эфира. Он задолбал своими двумя тремя комментами, которые к тому же одних восхваляют, а других обижают игроков сборной.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности