УКРАИНА
1 : 1
Финляндия
28.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ничья, которая разочаровала. Сборная Украины не сумела обыграть Финляндию

Команда Андрея Шевченко забила в конце матча, но не удержала победный результат

  • 28.03.2021 23:39
  • 11189 просмотров
  • 231 комментарий
Ничья, которая разочаровала. Сборная Украины не сумела обыграть Финляндию
© УЕФА

По сравнению с матчем во Франции наставник сборной Украины в стартовом составе сделал три замены. Вместо Кривцова в центр обороны передвинулся Матвиенко, а его позицию на левом фланге занял Соболь. Кроме того, в средней линии Сидорчука и Шапаренко заменили Макаренко и Зубков. Понятно, что последний должен был помогать в нападении Яремчуку и это означало, что хозяева поля планируют больше времени уделять атаке. 

Как и предполагалось, украинцы активнее начали встречу и уже на 5-й минуте заработали угловой у ворот сборной Финляндии. Правда, спустя три минуты самый опасный игрок в составе гостей Пукки неожиданно оказался с мячом в штрафной площади нашей команды, но пробил неудачно. Буквально тут же Пукки еще раз получил передачу на линии штрафной площади и сразу же решил пробить. В этом эпизоде хозяев поля выручил Миколенко, который самоотверженно по хоккейному бросился под мяч и отвел угрозу. 

На 16-й минуте впервые в матче последовал удар по воротам гостей. Это Малиновский зарядил из-за пределов штрафной площади, однако прямо по центру, где стоял вратарь Йоронен. А вот на 23-й минуте мы увидели и первый по-настоящему голевой момент, главными действующими лицами которого стали все тот же Малиновский и Зубков. Первый слева ворвался в штрафную площадь соперников и, добежав до лицевой линии, выполнил мягкую передачу на линию вратарской, откуда Зубков нанес сильный удар головой - мяч пролетел с боковой стойкой в нескольких сантиметрах. 

Далее практически до самого перерыва игровое преимущество полностью перешло к хозяевам поля. Сборная Украины усилила свое давление и стала больше времени  проводить на половине поля финской команды. Что же касается опасных моментов, то до них дело доходило, но не часто. Так, на 28-й минуте запомнился сильный удар издали Зинченко в правый верхний угол, однако Йоронен в красивом прыжке забрал мяч в руки. 

Еще раз новоявленный капитан украинцев неплохо пробил на 36-й минуте чуть мимо цели. Через три минуты уже Зубков, находясь в штрафной площади, нанес сильный удар выше перекладины. А в компенсированное арбитром время снова Зубков оказался в центре внимания, когда он бил с хорошей позиции, но мяч задел защитника и оказался в руках у вратаря гостей. 

Что же касается опасных ситуаций у ворот Бущана, то здесь можно вспомнить только два момента. На 31-й минуте мяч в штрафной площади нашей сборной неожиданно попал в руку Забарного, однако судья посчитал, что нарушения правил не было и продолжил игру. А на 41-й минуте Забарный и Бущан, который выбежал за пределы штрафной площади, не поняли друг друга и едва сами себе не привезли неприятности, но все обошлось.

В самом начале второй половины матча на 48-й минуте Малиновский заработал перспективный штрафной у ворот соперников и сам же его исполнил. Вратарь гостей оказался на месте, да к тому же при розыгрыше этого штрафного арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны наших игроков. А через четыре минуты два финских игрока Пукки и Лод убежали в быструю контратаку. Последний оказался на ударной позиции, однако Матвиенко смело бросился под мяч и тот вылетел на угловой. 

Ближе к середине тайма игра выровнялась. Теперь уже и сборная Финляндии шла вперед большими силами, но особенно тревожили украинцев быстрые контратаки гостей, где главная роль отводилась Пукки. Вот только до ударов дело не доходило, как, впрочем, и у нашей команды. 

Пытаясь изменить ситуацию на поле и забить такой нужный гол, Андрей Шевченко выпустил со скамейки запасных Марлоса и Жуниора Мораеса. И именно это его решение едва не оказалось решающим. На 80-й минуте Караваев справа сделал прострельную передачу на линию вратарской площади, где проворнее защитника оказался Жуниор Мораес. Его точный удар, как казалось, принес победу сборной Украины. 

Но, увы. После пропущенного гола финны сразу же попытались выровнять положение. И если Араюри дважды это не удалось (в первом случае он промахнулся по мячу, находясь возле ворот украинцев, а во втором головой пробил в штангу), то на 88-й минуте гости сумели заработать пенальти. 

Все началось с того, что Забарный на своей половине поля отдал передачу назад на Миколенко, которого прессинговал Пукки. Наш защитник немного замешкался, потерял мяч, а затем уже в штрафной площади сбил своего оппонента. Украинец получил красную карточку, а Пукки с одиннадцатиметровой отметки точно пробил в левый от себя угол ворот. Бущан прыгнул в направлении мяча, но дотянуться до него не сумел. 

Уже на последней пятой компенсированной минуте Жуниор Мораес мог стать настоящим героем матча, если бы сумел реализовать свой голевой момент. Бил он уже из пределов штрафной площади, однако Йоронен не позволил мячу пересечь линию ворот. 

Итак, снова ничья сборной Украины со счетом 1:1. Но какие разные эмоции по сравнению с игрой в Париже. 

Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа D. Тур 2.

Украина – Финляндия – 1:1

Мораес (80) – Пукки (89, пенальти)

Матвиенко (56), Соболь (81), Бущан (88) – Камара (87), Тойвио (94)

Миколенко (88, фол последней надежды)

Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь, Караваев, Малиновский, Макаренко (Коваленко, 78), Зинченко, Зубков (Марлос, 58), Яремчук (Мораес, 67).

Финляндия: Йоронен, Гранлунд (Алхо, 17), О`Шонесси, Райтала (Хямяляйнен, 76), Тойвио, Араюури, Кауко (Похьянпало, 68), Лод, Шюллер (Тэйлор, 76), Камара, Пукки.

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

УКРАИНА - ФИНЛЯНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 29.03.2021 00:06
    0
    Друге місце у відборі на ЧС - межа бажань. Як завжди.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 29.03.2021 00:06
    0
    gajvir, 29.03.2021 00:04
    Мабуть тільки до Караваєва, Мораєса та Бущана немає претензій, всі інші- жах. Лідери наші - повне розчарування, вихід Коваленка ( який до речі і обрізався в центрі перед голом ) - вершина тренерського генія Шевченко. Надіюсь що з Казахстаном буде не 5 ( або 6) захисників.
    Коваленко после 80-й минуты остановил две атаки финов и приостановил ещё одну контру. Ни один другой игрок сборной в эти минуты подобного и близко не сделал.
    Если критикуете по привычке - это ни есть хорошо.
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 29.03.2021 00:06
    0
    Кто там интересуется Мыколенком???!!!!!!Можна понять молодость ,но не в сборной.Забарному повезло тоже что с под него не забили .Рано им в сборную.);
    Ссылка
    Rash VM
    online
      Rash VM, 29.03.2021 00:06
    0
    Надо было во Львове играть, в нем особый дух. Может такой параши бы не было, а то как в детском садике. Я понимаю миколенку сейчас плоховато скажем так, но бл... со стороны на такое смотреть. Да в чемпионатах областей такое очень редко увидишь, там чуваки выбивают в аут не глядя. А здесь п.....ц, а два очка ох как потом не хватать будет...
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 29.03.2021 00:06
    0
    superser, 29.03.2021 00:05
    надо с казахами разницу делать 5,6 мячей,потом пригодится
    Меня устроит счет 2:1
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 29.03.2021 00:06
    0
    Леоненко говорит,что даже гол только Мораеса. А Караваев даже не важно , просто работу сделал. Остальные правда возражают
    Ссылка
    MaKs7777
    online
      MaKs7777, 29.03.2021 00:06
    0
    Уроденкоооооои и забавный подвёл всех ,этих псов нах с сборной ,то хачариди дерьнамовец раньше подводил два раза теперь эти ч..ерти ,Фаня и шпрот со..ите
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 29.03.2021 00:06
    0
    Очень много пасов назад...Очень много!!!!
    Ссылка
    presburg
    online
      presburg, 29.03.2021 00:06
    +1
    Я знаю що мене тут замінусують зараз але гру програв Шевченко..Як можна дома грати з 6 оборонцями??Миколенко,Забарний,Караваєв,
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.03.2021 00:06
    0
    pricolist, 29.03.2021 00:03
    Такое себе оправдание, на выезде нам будет еще тяжелее. Дома нужно набирать максимум очков и мы с этим не справились
    зрозуміло, що в ідеалі треба вдома вигравати, але ж і фінам ніхто не гарантує домашню перемогу над нами. нехай вони казахів на виїзді спочатку обіграють. Це і нас стосується також
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 29.03.2021 00:06
    0
    Модераторы, вы там позасыпали? Может пора почистить сайт от неадекватов? Противно же читать эту мерзость. Просто сборище школоты с каким то латентным уклоном...
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 29.03.2021 00:05
    0
    Может Фины повторят подвиг и сново обыграют Французов, с чем черт не шутит
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 00:05
    -1
    Вова Писаренко, 29.03.2021 00:03
    Тупонул бы защитник из Шахты...я также б гнал на шахту, что лишил нас 3 очей
    Никогда в матчах сборной не опускался до прямых оскорблений игроков , тем более матов
    Можешь найти , если я не прав .
    Даже на Коваленко я и трети того не писал , что написали твои единомышленники на Мыколу
    —-
    Ну да ладно , кто лучше ?вот ок натупил он , снимаем - кто вместо него ?
    Ссылка
    superser
    online
      superser, 29.03.2021 00:05
    0
    надо с казахами разницу делать 5,6 мячей,потом пригодится
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 29.03.2021 00:05
    +1
    Олег Молодов, 28.03.2021 23:58
    Доигрались в пас назад...все атаки (если можно это мучение назвать атаками) через пасы назад... Видимо, установка тренера. Какая установка, такой и состав. Ну а шо там в голове Миколенко простреливает, это клиника.
    Не радовался ничьей с Францией...автобусу нет смысла радоваться. Игры то не было. И сегодня это подтвердилось. Игры нет.
    Её не было и в победной игре с Испанией. Отскочили. Пропала наша полузащита. Без Цыганкова, Ярмолы, Степаненко, с потухшим Марлосом и Коноплянкой креатива совсем нет. Ни Зина, ни Малина не игроки атаки.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
    online
      a.fedorenko1953, 29.03.2021 00:05
    +1
    superser, 29.03.2021 00:02
    Фоменко,вернись
    И Миху помошником !!!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 29.03.2021 00:05
    +1
    MaKs7777, 28.03.2021 23:58
    Отбеливай своих пзорников голубой фанья,иди ещё возьми в обе щеки у забавного и уроденко
    Вот опять же ты доходяга . Ошибся Миколенко-да. Но замены то Марлоса и Коваленко не усилили. Обрезались полузащитники потом. Не забили фины без наших ошибок- повезло.
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    Sunrise
    online
      Sunrise, 29.03.2021 00:04
    0
    Шеву смотрю критикуют больше чем Миколенко, странно...
    А ничего что у финов не было даже в теории шансов выиграть этот матч? Ничего что пусть и тяжелая, но вполне заслуженная победа была слита непосредственно грубейшей индивидуальной ошибкой? Это не было упущение при стандарте или тактическая недоработка. Грубейший индивидуальный ляп с необъяснимыми мотивами.
    И как все хотели чтоб сборная одним составом отыграла 3 игры за 8 дней? Это возможно по вашему? Ротация была необходима, а выбранная тактика, как показал матч, гарантировала 1 очко и давала хорошие шансы на победу. А матч был с прямым конкурентом за 2 место (если конечно быть реалистом, а не в облаках летать).
    Не вижу в этом результате огромной вины тренера. И сама игра не была плохой.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 29.03.2021 00:04
    +1
    Мабуть тільки до Караваєва, Мораєса та Бущана немає претензій, всі інші- жах. Лідери наші - повне розчарування, вихід Коваленка ( який до речі і обрізався в центрі перед голом ) - вершина тренерського генія Шевченко. Надіюсь що з Казахстаном буде не 5 ( або 6) захисників.
    Ссылка
    Andriy1974
    online
      Andriy1974, 29.03.2021 00:04
    -1
    Шева , хватить. Це вже не перший раз. Можеш ще вчасно піти.А не бути обпльованим після ЧЄ
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.03.2021 23:41
    +23
    Нічия, якщо бути чесним, доволі справедливий рахунок. Фіни достойно виглядали, мали достатньо моментів.
    -
    Треба дивитись правді в очі, наша збірна за своїм рівнем - вище середнього. З топами нам тягатись доволі важко. Тому жодної сенсації не відбулось. Боротьба за 2-е місце - це наша реальність.
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 28.03.2021 23:41
    +18
    Тупо Шева начудив з своїм вибором гравців
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 28.03.2021 23:45
    +17
    А Шеве еще надо дать Малиновскому по шапке, столько обрезаться это ни в какие ворота не лезет.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 28.03.2021 23:44
    +15
    Кстати Миколенко не завидую, сейчас полезут все кому не лень оскорблять его в соцсетях.
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 28.03.2021 23:52
    +14
    Я вот одного не могу понять , зачем сука менять схему которая приносила результаты с Португалией, Сербией, Испанией и играть в три центральных защитника против команды у которой один человек на твоей половине поля все остальные сидят в своей штрафной, неужели эээээ не дошло после первого тайма
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 28.03.2021 23:52
    +14
    Шева начудил. Выключил Миколенко по сути из атакующей работы. Зачем то поставил Макаренко, при том, что Сидорчук и Шапаренко были лучшими с Францией. У Зинченко щабрать капитанскую повязку - он звезду поймал! Грустно очень!!! Зубков не имеет уровня необходимого. Вот и результат. Хорошо ещё что так. Могли и вовсе проиграть
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.03.2021 23:45
    +14
    В детских футбольных школах хорошие тренеры постоянно повторяют игрокам прописную истину: никогда не празднуйте оголтело гол. Вернуться в игру будет очень сложно.
    Что мы видим? Празднование развалило всю команду. 3 атаки создали финны за 2 минуты, причём, с голевыми моментами, включая штангу. Сборная Украины даже зацепиться в эти минуты не смогла за мяч. Карточка Соболю, штанга - что ещё надо, чтобы взяться за голову?
    Нет, Миколенко вспоминает, что он, вообще-то, технарь, и накрутить финского форварда у своих ворот, это как два пальца...
    Вот, и получили. Забили гол - вернитесь, покричите друг на друга и играйте, как будто ничего не было.
    Нет - не от чужого гола поплыли, а от своего - детский сад.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 28.03.2021 23:53
    +13
    И вот хоть убей не понимаю почему Шапаренко не вышел. Почему с разрешенными 5 заменами, Шева использовал только 3. Наши минуты с 70 выдохлись, а замен не было
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 28.03.2021 23:50
    +11
    И какой теперь смысл ничьи с французами? Зубковых, Соболей и Коваленок пусть почаще ставит.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.03.2021 23:41
    +11
    ПроПУККАли победу
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 28.03.2021 23:50
    +10
    Напомните Шеве, что можно делать 5 замен. А то он по старинке видимо думает, что более 3-х замен делать нельзя.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 28.03.2021 23:46
    +10
    pricolist, 28.03.2021 23:44
    Кстати Миколенко не завидую, сейчас полезут все кому не лень оскорблять его в соцсетях.
    Миколенко виноват в одном эпизоде. Шева же напортачил по всем пунктам.
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 28.03.2021 23:42
    +10
    Маліновський наобрізувався на матчів3-4
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 28.03.2021 23:41
    +10
    просто пиздeц, нет слов
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 28.03.2021 23:41
    +10
    3 очка были почти в кармане и такая детская ошибка на ровном месте. Обидно, но выглядели мы чуть лучше финнов.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.03.2021 23:51
    +9
    Молодець Шевченко, грати в 5 дубових захисників з Фінляндією, тримаючи технарів Марлоса, Шапаренко, Коноплянку на заміні, яка тактика, такий і результат
    Ссылка
    Maksym Hoba
    online
      Maksym Hoba, 28.03.2021 23:48
    +9
    Після того як Бущан почав тягнути час-був впевнений на 99%, що Фіни забють.....
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 28.03.2021 23:45
    +9
    Лучше б Шева оставил ротацию состава на казахов.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.03.2021 23:42
    +9
    Микола ну как так?! Выбей просто в сторону! Печально, но фины заслужили эту ничью, а мы не наиграли на победу...
    Ссылка
    Sergiy Baranov
    online
      Sergiy Baranov, 28.03.2021 23:50
    +8
    Коментарі на рівні нашого вболівальника 🤮. Фу, блядь, неможливо вас читати. Зброд, а не народ
    Ссылка
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