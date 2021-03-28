Ничья, которая разочаровала. Сборная Украины не сумела обыграть Финляндию

По сравнению с матчем во Франции наставник сборной Украины в стартовом составе сделал три замены. Вместо Кривцова в центр обороны передвинулся Матвиенко, а его позицию на левом фланге занял Соболь. Кроме того, в средней линии Сидорчука и Шапаренко заменили Макаренко и Зубков. Понятно, что последний должен был помогать в нападении Яремчуку и это означало, что хозяева поля планируют больше времени уделять атаке.

Как и предполагалось, украинцы активнее начали встречу и уже на 5-й минуте заработали угловой у ворот сборной Финляндии. Правда, спустя три минуты самый опасный игрок в составе гостей Пукки неожиданно оказался с мячом в штрафной площади нашей команды, но пробил неудачно. Буквально тут же Пукки еще раз получил передачу на линии штрафной площади и сразу же решил пробить. В этом эпизоде хозяев поля выручил Миколенко, который самоотверженно по хоккейному бросился под мяч и отвел угрозу.

На 16-й минуте впервые в матче последовал удар по воротам гостей. Это Малиновский зарядил из-за пределов штрафной площади, однако прямо по центру, где стоял вратарь Йоронен. А вот на 23-й минуте мы увидели и первый по-настоящему голевой момент, главными действующими лицами которого стали все тот же Малиновский и Зубков. Первый слева ворвался в штрафную площадь соперников и, добежав до лицевой линии, выполнил мягкую передачу на линию вратарской, откуда Зубков нанес сильный удар головой - мяч пролетел с боковой стойкой в нескольких сантиметрах.

Далее практически до самого перерыва игровое преимущество полностью перешло к хозяевам поля. Сборная Украины усилила свое давление и стала больше времени проводить на половине поля финской команды. Что же касается опасных моментов, то до них дело доходило, но не часто. Так, на 28-й минуте запомнился сильный удар издали Зинченко в правый верхний угол, однако Йоронен в красивом прыжке забрал мяч в руки.

Еще раз новоявленный капитан украинцев неплохо пробил на 36-й минуте чуть мимо цели. Через три минуты уже Зубков, находясь в штрафной площади, нанес сильный удар выше перекладины. А в компенсированное арбитром время снова Зубков оказался в центре внимания, когда он бил с хорошей позиции, но мяч задел защитника и оказался в руках у вратаря гостей.

Что же касается опасных ситуаций у ворот Бущана, то здесь можно вспомнить только два момента. На 31-й минуте мяч в штрафной площади нашей сборной неожиданно попал в руку Забарного, однако судья посчитал, что нарушения правил не было и продолжил игру. А на 41-й минуте Забарный и Бущан, который выбежал за пределы штрафной площади, не поняли друг друга и едва сами себе не привезли неприятности, но все обошлось.

В самом начале второй половины матча на 48-й минуте Малиновский заработал перспективный штрафной у ворот соперников и сам же его исполнил. Вратарь гостей оказался на месте, да к тому же при розыгрыше этого штрафного арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны наших игроков. А через четыре минуты два финских игрока Пукки и Лод убежали в быструю контратаку. Последний оказался на ударной позиции, однако Матвиенко смело бросился под мяч и тот вылетел на угловой.

Ближе к середине тайма игра выровнялась. Теперь уже и сборная Финляндии шла вперед большими силами, но особенно тревожили украинцев быстрые контратаки гостей, где главная роль отводилась Пукки. Вот только до ударов дело не доходило, как, впрочем, и у нашей команды.

Пытаясь изменить ситуацию на поле и забить такой нужный гол, Андрей Шевченко выпустил со скамейки запасных Марлоса и Жуниора Мораеса. И именно это его решение едва не оказалось решающим. На 80-й минуте Караваев справа сделал прострельную передачу на линию вратарской площади, где проворнее защитника оказался Жуниор Мораес. Его точный удар, как казалось, принес победу сборной Украины.

Но, увы. После пропущенного гола финны сразу же попытались выровнять положение. И если Араюри дважды это не удалось (в первом случае он промахнулся по мячу, находясь возле ворот украинцев, а во втором головой пробил в штангу), то на 88-й минуте гости сумели заработать пенальти.

Все началось с того, что Забарный на своей половине поля отдал передачу назад на Миколенко, которого прессинговал Пукки. Наш защитник немного замешкался, потерял мяч, а затем уже в штрафной площади сбил своего оппонента. Украинец получил красную карточку, а Пукки с одиннадцатиметровой отметки точно пробил в левый от себя угол ворот. Бущан прыгнул в направлении мяча, но дотянуться до него не сумел.

Уже на последней пятой компенсированной минуте Жуниор Мораес мог стать настоящим героем матча, если бы сумел реализовать свой голевой момент. Бил он уже из пределов штрафной площади, однако Йоронен не позволил мячу пересечь линию ворот.

Итак, снова ничья сборной Украины со счетом 1:1. Но какие разные эмоции по сравнению с игрой в Париже.

Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа D. Тур 2.

Украина – Финляндия – 1:1

Мораес (80) – Пукки (89, пенальти)

Матвиенко (56), Соболь (81), Бущан (88) – Камара (87), Тойвио (94)

Миколенко (88, фол последней надежды)

Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь, Караваев, Малиновский, Макаренко (Коваленко, 78), Зинченко, Зубков (Марлос, 58), Яремчук (Мораес, 67).

Финляндия: Йоронен, Гранлунд (Алхо, 17), О`Шонесси, Райтала (Хямяляйнен, 76), Тойвио, Араюури, Кауко (Похьянпало, 68), Лод, Шюллер (Тэйлор, 76), Камара, Пукки.

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

УКРАИНА - ФИНЛЯНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА