ШЕВЧЕНКО: «Или ребята не услышали, или еще что-то. Не доиграли 5 минут»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью против Финляндии (1:1) в матче квалификации ЧМ-2022:

– Прежде всего, хотел бы пожелать скорейшего выздоровления футболисту сборной Финляндии, который получил сегодня травму. Надеюсь, он как можно скорее поправится. Это самое важное. Очень неприятный момент, в футболе такие травмы, к сожалению, случаются. Нужно обязательно поддержать футболиста.

Что касается самой игры, то, считаю, мы провели сегодня очень хороший матч. Я недоволен лишь последними пятью минутами, в течение которых мы допустили целую серию ошибок, и тут речь не только о ситуации с пенальти в наши ворота. Или ребята не услышали, или еще что-то, но они не выполнили перестроения, которое должно было произойти в этом отрезке матча. В итоге, мы не доиграли этот матч так, как должны были, и упустили победу. А так, в целом, играли очень хорошо, 85 минут полностью выполняли установку на матч, всё в нём шло по нашему плану, забили отличный мяч.

– Не показалось ли вам, что сборная Финляндии в концовке матча давила на ворота сборной Украины сильнее, чем сборная Франции после того, как ваша команда сравняла счет?

– У нашего соперника просто шансов других не было – они били вперед, пытались зацепиться за мяч. Мы допустили ошибку, которая стоила нам упущенной победы. Да, у финнов в последние пять-семь минут матча были моменты. Но, повторюсь, мы концовку поединка не доиграли, и это связано не столько с моментами сборной Финляндии, сколько с нашей игрой в этом отрезке встречи. Думаю, это послужит нам хорошим уроком. Ребята растерялись, занимали совершенно неправильные позиции. Возможно, сказалась усталость. Но, думаю, что в дальнейшем подобного не повторится.

– Не считаете, что выбор схемы игры в пять защитников на сегодняшний матч был ошибкой?

– Повторюсь, мы сыграли отличный матч. Владели инициативой, не позволили сопернику ничего создать, несмотря на то что сборная Финляндии очень хорошо играет на контратаках. С нашей стороны был хороший контроль мяча, мы создавали моменты. Но у нас тоже силы заканчивались. Мы провели замены, вышедшие на поле футболисты отлично вошли в игру, мы забили отличный мяч.

У нас есть возможность играть по разным схемам. Сегодняшний матч лишний раз показал, что выбранная на него схема игры работает хорошо. В том числе, и на атаку.

– Вы сегодня были очень эмоциональны по ходу игры. К кому именно вы обращались от бровки?

– Не думаю, что сейчас имеет смысл уделять внимание эмоциям. Я подсказывал всем.

– Не жалеете, что не вызвали на этот сбор других футболистов, чтобы у вас была возможность варьировать схему игры?

– К каждому матчу мы готовимся с той обоймой футболистов, которая у нас есть на текущий момент. И стремимся выбрать лучшую тактику на матч. Что же касается подбора исполнителей, то считаю, что на текущий сбор вызваны лучшие футболисты, которые есть в Украине в данный момент.

– Почему Довбик оказался вне заявки на сегодняшний матч?

– Потому что мы заявили на этот матч двух других нападающих. Один из них вышел на замену и забил мяч. У меня нет возможности заявить на матч 30 футболистов.

– Оцените игру Мораеса, который сегодня забил свой дебютный мяч за сборную Украины.

– Он долго ждал этого мяча. Хотелось бы, чтобы он оказался победным, но, думаю, у Мораеса еще всё впереди. В целом, он усилил нашу игру, отлично в неё вошел, хоть она была очень непростой, тяжелой. Так что я поздравляю Мораеса с первым мячом за сборную Украины.