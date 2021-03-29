УКРАИНА
1 : 1
Финляндия
28.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ШЕВЧЕНКО: «Или ребята не услышали, или еще что-то. Не доиграли 5 минут»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал ничью против Финляндии

  • 29.03.2021 00:41
  • 2634 просмотра
  • 13 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Или ребята не услышали, или еще что-то. Не доиграли 5 минут»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью против Финляндии (1:1) в матче квалификации ЧМ-2022:

– Прежде всего, хотел бы пожелать скорейшего выздоровления футболисту сборной Финляндии, который получил сегодня травму. Надеюсь, он как можно скорее поправится. Это самое важное. Очень неприятный момент, в футболе такие травмы, к сожалению, случаются. Нужно обязательно поддержать футболиста.

Что касается самой игры, то, считаю, мы провели сегодня очень хороший матч. Я недоволен лишь последними пятью минутами, в течение которых мы допустили целую серию ошибок, и тут речь не только о ситуации с пенальти в наши ворота. Или ребята не услышали, или еще что-то, но они не выполнили перестроения, которое должно было произойти в этом отрезке матча. В итоге, мы не доиграли этот матч так, как должны были, и упустили победу. А так, в целом, играли очень хорошо, 85 минут полностью выполняли установку на матч, всё в нём шло по нашему плану, забили отличный мяч.

– Не показалось ли вам, что сборная Финляндии в концовке матча давила на ворота сборной Украины сильнее, чем сборная Франции после того, как ваша команда сравняла счет?

– У нашего соперника просто шансов других не было – они били вперед, пытались зацепиться за мяч. Мы допустили ошибку, которая стоила нам упущенной победы. Да, у финнов в последние пять-семь минут матча были моменты. Но, повторюсь, мы концовку поединка не доиграли, и это связано не столько с моментами сборной Финляндии, сколько с нашей игрой в этом отрезке встречи. Думаю, это послужит нам хорошим уроком. Ребята растерялись, занимали совершенно неправильные позиции. Возможно, сказалась усталость. Но, думаю, что в дальнейшем подобного не повторится.

– Не считаете, что выбор схемы игры в пять защитников на сегодняшний матч был ошибкой?

– Повторюсь, мы сыграли отличный матч. Владели инициативой, не позволили сопернику ничего создать, несмотря на то что сборная Финляндии очень хорошо играет на контратаках. С нашей стороны был хороший контроль мяча, мы создавали моменты. Но у нас тоже силы заканчивались. Мы провели замены, вышедшие на поле футболисты отлично вошли в игру, мы забили отличный мяч.

У нас есть возможность играть по разным схемам. Сегодняшний матч лишний раз показал, что выбранная на него схема игры работает хорошо. В том числе, и на атаку.

– Вы сегодня были очень эмоциональны по ходу игры. К кому именно вы обращались от бровки?

– Не думаю, что сейчас имеет смысл уделять внимание эмоциям. Я подсказывал всем.

– Не жалеете, что не вызвали на этот сбор других футболистов, чтобы у вас была возможность варьировать схему игры?

– К каждому матчу мы готовимся с той обоймой футболистов, которая у нас есть на текущий момент. И стремимся выбрать лучшую тактику на матч. Что же касается подбора исполнителей, то считаю, что на текущий сбор вызваны лучшие футболисты, которые есть в Украине в данный момент.

– Почему Довбик оказался вне заявки на сегодняшний матч?

– Потому что мы заявили на этот матч двух других нападающих. Один из них вышел на замену и забил мяч. У меня нет возможности заявить на матч 30 футболистов.

– Оцените игру Мораеса, который сегодня забил свой дебютный мяч за сборную Украины.

– Он долго ждал этого мяча. Хотелось бы, чтобы он оказался победным, но, думаю, у Мораеса еще всё впереди. В целом, он усилил нашу игру, отлично в неё вошел, хоть она была очень непростой, тяжелой. Так что я поздравляю Мораеса с первым мячом за сборную Украины.

События матча
89' ГОЛ ! С пенальти забил Теему Пукки (Финляндия).
88' Виталий Миколенко (УКРАИНА) получает красную карточку.
80' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (УКРАИНА).
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 29.03.2021 01:34
    0
    Микола в центре это самоубийство,шеве это в минус
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 29.03.2021 01:33
    0
    Чтобы все не говорили,а надо реально оценивать наши силы,это борьба за 2 место,и сегодняшний результат не самый плохой!грубая ошибка отобрала 2 очка,если с казахами будет +6,а с Боснией +4,то 2 место будет нашим
    Ссылка
    MaKs7777
    online
      MaKs7777, 29.03.2021 01:30
    -1
    Два додика с дынамо лишили сборную победы,и этим всё сказано
    Ссылка
    Barsa2019
    online
      Barsa2019, 29.03.2021 01:28
    0
    Не доиграли минут 10, а не 5. Фины должны были Трижды! забивать с 81 по 85 минуты, пронесло там. Миколенко на фланге должен играть.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 29.03.2021 01:28
    0
    "Ми зіграли відмінний матч" - це все що треба знати про інтерв'ю Шевченка.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.03.2021 01:14
    +1
    Шевченко ошибся,нельзя ставить "универсала" Миколенко в центр не его позиция, а если он проигрывает конкуренцию Соболю то пусть сидит на банке
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 29.03.2021 01:11
    +2
    Андрюша не ставь Миколенка в центр он не вывозит там. Что вообще за цырк от Шевы, с Францией Виталя такой матч выдал на фланге, а тут резко в центр, где логика?
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 29.03.2021 01:09
    -1
    maverik, 29.03.2021 00:55
    Похоже на симптомы "звездной болезни" у Шевы ,если в игре с кучей ошибок тактических и индивидуальных он заявляет что команда провела хороший матч??? Спуститесь на землю пока не поздно...
    все равно эта игра на 2 головы выше всех кто был до него
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.03.2021 01:08
    0
    Шева просто защищает свою команду, уверен он понимает все ошибки. Да он и сам ошибся, выбрав тактику с 5 защитниками почему-то и вопросы к стартовому составу имеются. Но не стоит посыпать голову пеплом, еще ничего не потеряно
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 29.03.2021 01:05
    +2
    Шевченко: "Сегодняшний матч лишний раз показал, что выбранная на него схема игры работает хорошо. В том числе, и на атаку."
    Серьезно?
    Проблема в том, что Шева не видит свои ошибки с составом.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 29.03.2021 00:55
    +7
    Похоже на симптомы "звездной болезни" у Шевы ,если в игре с кучей ошибок тактических и индивидуальных он заявляет что команда провела хороший матч??? Спуститесь на землю пока не поздно...
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 29.03.2021 00:55
    +2
    Читаешь и диву даешься! Отличный матч, все молодцы, всё впереди! Идилия да и только. Самокритики и критики ноль. Мажоры хреновы !
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 29.03.2021 00:54
    +3
    27.03.2021
    Андрій ШЕВЧЕНКО: «Зараз вже не час для експериментів»
    https://sport.ua/uk/news/530853-andrey-shevchenko-seychas-uzhe-ne-vremya-dl
    ya-eksperimentov
    людина слова?
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 29.03.2021 00:55
    +7
    Похоже на симптомы "звездной болезни" у Шевы ,если в игре с кучей ошибок тактических и индивидуальных он заявляет что команда провела хороший матч??? Спуститесь на землю пока не поздно...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 29.03.2021 00:54
    +3
    27.03.2021
    Андрій ШЕВЧЕНКО: «Зараз вже не час для експериментів»
    https://sport.ua/uk/news/530853-andrey-shevchenko-seychas-uzhe-ne-vremya-dl
    ya-eksperimentov
    людина слова?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 29.03.2021 01:11
    +2
    Андрюша не ставь Миколенка в центр он не вывозит там. Что вообще за цырк от Шевы, с Францией Виталя такой матч выдал на фланге, а тут резко в центр, где логика?
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 29.03.2021 01:05
    +2
    Шевченко: "Сегодняшний матч лишний раз показал, что выбранная на него схема игры работает хорошо. В том числе, и на атаку."
    Серьезно?
    Проблема в том, что Шева не видит свои ошибки с составом.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 29.03.2021 00:55
    +2
    Читаешь и диву даешься! Отличный матч, все молодцы, всё впереди! Идилия да и только. Самокритики и критики ноль. Мажоры хреновы !
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.03.2021 01:14
    +1
    Шевченко ошибся,нельзя ставить "универсала" Миколенко в центр не его позиция, а если он проигрывает конкуренцию Соболю то пусть сидит на банке
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 29.03.2021 01:34
    0
    Микола в центре это самоубийство,шеве это в минус
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 29.03.2021 01:33
    0
    Чтобы все не говорили,а надо реально оценивать наши силы,это борьба за 2 место,и сегодняшний результат не самый плохой!грубая ошибка отобрала 2 очка,если с казахами будет +6,а с Боснией +4,то 2 место будет нашим
    Ссылка
    Barsa2019
    online
      Barsa2019, 29.03.2021 01:28
    0
    Не доиграли минут 10, а не 5. Фины должны были Трижды! забивать с 81 по 85 минуты, пронесло там. Миколенко на фланге должен играть.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 29.03.2021 01:28
    0
    "Ми зіграли відмінний матч" - це все що треба знати про інтерв'ю Шевченка.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.03.2021 01:08
    0
    Шева просто защищает свою команду, уверен он понимает все ошибки. Да он и сам ошибся, выбрав тактику с 5 защитниками почему-то и вопросы к стартовому составу имеются. Но не стоит посыпать голову пеплом, еще ничего не потеряно
    Ссылка
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