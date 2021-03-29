«Куда катится украинский футбол». Цыганык высказался о Севидове и судьях

Журналист Игорь Цыганык эмоционально высказался о том, что наставник Александр Севидов будет работать в клубе УПЛ «Минай».

В клубе сообщают, что Севидов, которого подозревают в договорных матчах, будет только консультантом, а наставником работает Николай Цымбал.

Кроме того, Цыганык зацепил тему последних судейских скандалов.

«Я много лет в украинском футболе, и всегда удивляюсь лицемерию украинских президентов клубов. Если кто-то их обидел, то всегда требуют честность, рассказывают о порядочности. Но сами делают шаги, и ты понимаешь, что наступает какая-то утопия. Человек, которого подозревают в участии в договорных матчах (Александр Севидов - прим). У которого уже репутация такая после ФК «Сумы». И сейчас он возвращается в футбол. Это нонсенс. Какой футбол вы хотите построить? А как футболисты будут работать под его руководством? Мы же понимаем, что он будет проводить тренировки. Уже проводит. То, что там поставили Цымбала - это номинальная фигура. Человек издевался над украинским футболом, а его возвращают. Для меня клуб «Минай» умирает сейчас. Я не понимаю этого назначения».

«Что творится вообще в нашем футболе? Я почитал интервью бывшего судьи Бондаря, который распинается по поводу Лучи. Но Лучи - не главная проблема в нашем футболе. Никто не сказал, что он коррумпированный, что он берет деньги. Я у многих спрашивал. У вас есть факты, что Лучи берет деньги? Нет. А то, что он пишет в частной переписке...Он про меня понаписывал такого...Пусть пишет в частных разговорах. А Бондарь...Для меня вообще удивительно, когда такой человек выходит в прямой эфир и что-то рассказывает».

«Он просто отрезал голову в матче «Прикарпатья» против «Ингульца». И правильно его выгнали. Он там рассказывает про ошибку. Это не ошибка, а убийство команды «Прикарпатье». Чего он сейчас заговорил, а раньше молчал. Он тогда поставил пенальти на последних секундах...Если бы не это, «Ингулец» мог не выйти в УПЛ. Играла бы там «Волынь», например. И сейчас он рассказывает. Эти две темы меня прямо взбудоражили».

«Как сейчас смотреть матчи «Миная»? Что президент клуба думает? Они там нашли одного Лучи - и давай «звиздячить». А сами собраться не можете, все обсудить. Совести у вас нет. А каком росте УПЛ мы говорим. Нет президента клуба УПЛ, который бы не понимал, что происходит. Но все молчат, друг против друга не говорят. А вы спросите президентов, как они относятся к тому, что Севидов начал работать в «Минае». Это вопрос. Не знаю, куда катится украинский футбол», - сказал Цыганык.