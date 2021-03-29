Севидов рассказал, чем будет заниматься в Минае

Тренер подтвердил, что будет работать в закарпатском клубе

  • 29.03.2021 15:20
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Севидов рассказал, чем будет заниматься в Минае
© ФК Динамо Киев. Александр Севидов

Александр Севидов опроверг информацию о том, что в «Минае» будет работать на должности тренера-консультанта:

«Я действительно получил приглашение от «Миная», но в связи с этими обстоятельствами, которые периодически возникают вокруг моей фамилии, мы приняли решение, что на данный момент я буду заниматься созданием научно-методического отдела. Подразделений в «Минае» достаточно много, хоть клуб и молодой. Если кому-то из тренеров понадобится мой совет или помощь, я обязательно это сделаю.

Что касается понятия тренер-консультант, то для меня это достаточно глупое словосочетание. Только в нашей стране могли такое придумать. Тренер-консультант – это, наверное, человек, который ни за что не отвечает. Кого он консультирует? Поэтому это абсолютно не соответствует действительности.

В конце я хотел сказать, что дело по «Сумам» закрыто. Все инстанции в Украине пройдены».

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Источник — ТаТоТаке

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