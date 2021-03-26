Источник: Севидов будет работать в Минае на позиции тренера-консультанта

Николай Цымбал сменил Василия Кобина в рулевых закарпатской команды

  • 26.03.2021 21:00
  • 839 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Севидов будет работать в Минае на позиции тренера-консультанта
© ТК Футбол 1/2/3. Александр Севидов

Украинский тренер Александр Севидов будет работать в «Минае» на позиции тренера-консультанта.

26 марта Николай Цымбал сменил Василия Кобина на посту рулевого закарпатской команды.

Оказывается, Цымбал и раньше по документам занимал эту должность, поскольку Василий Кобин не имел соответствующей лицензии.

Последним местом работы Севидова был ПФК «Сумы», где он также работал тренером-консультантом.

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Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 26.03.2021 21:47
    +1
    Консультант по ставкам!
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.03.2021 21:35
    0
    Цымбал мог тренировать, потому что у него есть лицензия, но тренировал Кобин, хотя не мог быть тренером, потому что без лицензии. Теперь Цымбал стал тренером, но его будет консультировать человек, который под угрозой пожизненной дисквалификации
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    REALIST
    online
      REALIST, 26.03.2021 21:27
    +1
    на "позиції" чи все ж на посаді?... собачий язик вибив останні мізки?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 26.03.2021 21:47
    +1
    Консультант по ставкам!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 26.03.2021 21:27
    +1
    на "позиції" чи все ж на посаді?... собачий язик вибив останні мізки?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.03.2021 21:35
    0
    Цымбал мог тренировать, потому что у него есть лицензия, но тренировал Кобин, хотя не мог быть тренером, потому что без лицензии. Теперь Цымбал стал тренером, но его будет консультировать человек, который под угрозой пожизненной дисквалификации
    Ссылка
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