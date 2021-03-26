Источник: Севидов будет работать в Минае на позиции тренера-консультанта

Украинский тренер Александр Севидов будет работать в «Минае» на позиции тренера-консультанта.
26 марта Николай Цымбал сменил Василия Кобина на посту рулевого закарпатской команды.
Оказывается, Цымбал и раньше по документам занимал эту должность, поскольку Василий Кобин не имел соответствующей лицензии.
Последним местом работы Севидова был ПФК «Сумы», где он также работал тренером-консультантом.
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Источник — ПроФутбол
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