Источник: Севидов будет работать в Минае на позиции тренера-консультанта

Украинский тренер Александр Севидов будет работать в «Минае» на позиции тренера-консультанта.

26 марта Николай Цымбал сменил Василия Кобина на посту рулевого закарпатской команды.

Оказывается, Цымбал и раньше по документам занимал эту должность, поскольку Василий Кобин не имел соответствующей лицензии.

Последним местом работы Севидова был ПФК «Сумы», где он также работал тренером-консультантом.