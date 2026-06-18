СК Днепр-1 и еще десять украинских клубов будут исключены из ПФЛ

СК «Днепр-1» и еще десять украинских клубов лишатся своего статуса на конференции Профессиональной футбольной лиги, которая состоится 18 июня.

По информации портала ufua_project, будет принято решение о прекращении членства в ПФЛ следующих команд:

СК «Днепр-1»

«Минай»

«Краматорск»

«Дружба» Мировка

АФСК «Киев»

«Любомир»

МФК «Николаев»

МФО «Мункач»

«Кристалл»

«Энергия»

«Таврия»

Сообщается, что несколько клубов смогут вернуться в профессиональный футбол после завершения сезона 2026/27:

«В то же время, вышеприведенные клубы, а также «Ворскла», «Чайка», «Реал Фарма», «Ревера 1908», «Кремень» и «Ребел», которые пропустят сезон 2026/27 через форс-мажор (полномасштабное вторжение) получат разрешение на участие в кампании 2027/28, если конечно пройдут аттестацию», – сообщил источник.