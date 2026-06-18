СК Днепр-1 и еще десять украинских клубов будут исключены из ПФЛ
Профессиональная футбольная лига Украины примет ряд решений о прекращении членства
СК «Днепр-1» и еще десять украинских клубов лишатся своего статуса на конференции Профессиональной футбольной лиги, которая состоится 18 июня.
По информации портала ufua_project, будет принято решение о прекращении членства в ПФЛ следующих команд:
- СК «Днепр-1»
- «Минай»
- «Краматорск»
- «Дружба» Мировка
- АФСК «Киев»
- «Любомир»
- МФК «Николаев»
- МФО «Мункач»
- «Кристалл»
- «Энергия»
- «Таврия»
Сообщается, что несколько клубов смогут вернуться в профессиональный футбол после завершения сезона 2026/27:
«В то же время, вышеприведенные клубы, а также «Ворскла», «Чайка», «Реал Фарма», «Ревера 1908», «Кремень» и «Ребел», которые пропустят сезон 2026/27 через форс-мажор (полномасштабное вторжение) получат разрешение на участие в кампании 2027/28, если конечно пройдут аттестацию», – сообщил источник.
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