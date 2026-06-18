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Украина. Первая лига
18 июня 2026, 09:57 |
557
0

СК Днепр-1 и еще десять украинских клубов будут исключены из ПФЛ

Профессиональная футбольная лига Украины примет ряд решений о прекращении членства

18 июня 2026, 09:57 |
557
0
СК Днепр-1 и еще десять украинских клубов будут исключены из ПФЛ
СК Днепр-1
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СК «Днепр-1» и еще десять украинских клубов лишатся своего статуса на конференции Профессиональной футбольной лиги, которая состоится 18 июня.

По информации портала ufua_project, будет принято решение о прекращении членства в ПФЛ следующих команд:

  • СК «Днепр-1»
  • «Минай»
  • «Краматорск»
  • «Дружба» Мировка
  • АФСК «Киев»
  • «Любомир»
  • МФК «Николаев»
  • МФО «Мункач»
  • «Кристалл»
  • «Энергия»
  • «Таврия»

Сообщается, что несколько клубов смогут вернуться в профессиональный футбол после завершения сезона 2026/27:

«В то же время, вышеприведенные клубы, а также «Ворскла», «Чайка», «Реал Фарма», «Ревера 1908», «Кремень» и «Ребел», которые пропустят сезон 2026/27 через форс-мажор (полномасштабное вторжение) получат разрешение на участие в кампании 2027/28, если конечно пройдут аттестацию», – сообщил источник.

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Николай Тытюк Источник: Instagram
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