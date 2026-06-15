Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26

После завершения сезона 2025/26 сразу три команды объявили о прекращении выступлений в чемпионате Украины – одесский «Реал Фарма», «Чайка» из Киевской области и черновицкая «Буковина-2».

В начале июня «Реал Фарма» опубликовал заявление о переходе на аматорский уровень для обновления структуры, развития молодых игроков и внедрения современных технологий.

Спустя некоторое время Вторая лига потеряла второго участника – «Чайка» из Киевской области приостановила выступления в профессионалах и решила сфокусироваться на работе собственной академии.

В понедельник, 15 июня, черновицкая «Буковина» объявила о расформировании второй команды и ее реорганизации для выступлений в чемпионате Украины U-21:

«Буковина-2» завершает свои выступления во Второй лиге, клуб формирует команду U-21 для молодежного чемпионата. После завершения сезона по взаимному согласию сторон прекращено сотрудничество с главным тренером Дмитрием Ефимовым», – сообщил клуб.

В прошлом сезоне «Чайка» стала третьей в группе B, а «Реал Фарма» и «Буковина-2» выступали в группе А – одесский клуб занял десятое место, а черновицкая команда разместилась на девятой строчке.