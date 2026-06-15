Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Украина. Вторая лига
15 июня 2026, 15:01 | Обновлено 15 июня 2026, 15:30
3253
0

Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26

Вторая лига потеряла одесский «Реал Фарму», «Чайку» из Киевской области и черновицкую «Буковину-2»

15 июня 2026, 15:01 | Обновлено 15 июня 2026, 15:30
3253
0
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
ФК Буковина-2 Черновцы
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

После завершения сезона 2025/26 сразу три команды объявили о прекращении выступлений в чемпионате Украины – одесский «Реал Фарма», «Чайка» из Киевской области и черновицкая «Буковина-2».

В начале июня «Реал Фарма» опубликовал заявление о переходе на аматорский уровень для обновления структуры, развития молодых игроков и внедрения современных технологий.

Спустя некоторое время Вторая лига потеряла второго участника – «Чайка» из Киевской области приостановила выступления в профессионалах и решила сфокусироваться на работе собственной академии.

В понедельник, 15 июня, черновицкая «Буковина» объявила о расформировании второй команды и ее реорганизации для выступлений в чемпионате Украины U-21:

«Буковина-2» завершает свои выступления во Второй лиге, клуб формирует команду U-21 для молодежного чемпионата. После завершения сезона по взаимному согласию сторон прекращено сотрудничество с главным тренером Дмитрием Ефимовым», – сообщил клуб.

В прошлом сезоне «Чайка» стала третьей в группе B, а «Реал Фарма» и «Буковина-2» выступали в группе А – одесский клуб занял десятое место, а черновицкая команда разместилась на девятой строчке.

По теме:
Шахтер готов продать звездного бразильца с огромной скидкой
Лупашко рассказал, какой проект ищет после ухода из Карпат
Дебютант Первой лиги определился со спаррингами и новыми игроками
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма Одесса Чайка Петропавловская Борщаговка Буковина-2 Черновцы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футбол | 15 июня 2026, 09:17 4
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера

Футболист может переехать в Германию

В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Футбол | 15 июня 2026, 09:45 4
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины

Сирота вернётся из аренды в Турции

Полесье может потерять бывшего игрока Динамо. Есть интерес из-за границы
Футбол | 15.06.2026, 14:27
Полесье может потерять бывшего игрока Динамо. Есть интерес из-за границы
Полесье может потерять бывшего игрока Динамо. Есть интерес из-за границы
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
Футбол | 15.06.2026, 09:10
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Футбол | 14.06.2026, 21:14
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
14.06.2026, 09:01 25
Футбол
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
13.06.2026, 23:37 11
Бокс
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 5
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32 1
Бокс
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 10
Футбол
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 6
Футбол
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
14.06.2026, 20:31
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем