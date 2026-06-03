ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
«Реал Фарма» опубликовал заявление о будущем команды, которая выступала во Второй лиге
Одесский клуб «Реал Фарма» решил прекратить свои выступления в профессиональном футболе и перейти на аматорский уровень. Об этом сообщила пресс-служба одесской команды:
«Клуб берет паузу в выступлениях Профессиональной футбольной лиги и сезон 2026 года проведет в чемпионате Украины среди аматоров.
Это сознательный шаг для обновления структуры клуба, развития молодых игроков, внедрения современных технологий скаутинга и реализации новой стратегии развития.
Мы делаем шаг назад, чтобы вернуться сильнее. Впереди новый этап. Впереди «Реал Фарма», – сообщил представитель Второй лиги.
В нынешнем сезоне «Реал Фарма» занял десятое место в группе А, набрав семь баллов за 30 туров. Клуб известен украинским болельщикам президентом Николаем Лиховидовым – старейшим профессиональным футболистом в истории Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперником сине-желтых в полуфинале ЧЕ по мини-футболу станет Венгрия
В полуфиналах 3 июня сыграют: Венгрия – Украина, Сербия – Азербайджан