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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 12:01 |
3094
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры

«Реал Фарма» опубликовал заявление о будущем команды, которая выступала во Второй лиге

03 июня 2026, 12:01 |
3094
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
ФК Реал Фарма. Николай Лиховидов

Одесский клуб «Реал Фарма» решил прекратить свои выступления в профессиональном футболе и перейти на аматорский уровень. Об этом сообщила пресс-служба одесской команды:

«Клуб берет паузу в выступлениях Профессиональной футбольной лиги и сезон 2026 года проведет в чемпионате Украины среди аматоров.

Это сознательный шаг для обновления структуры клуба, развития молодых игроков, внедрения современных технологий скаутинга и реализации новой стратегии развития.

Мы делаем шаг назад, чтобы вернуться сильнее. Впереди новый этап. Впереди «Реал Фарма», – сообщил представитель Второй лиги.

В нынешнем сезоне «Реал Фарма» занял десятое место в группе А, набрав семь баллов за 30 туров. Клуб известен украинским болельщикам президентом Николаем Лиховидовым – старейшим профессиональным футболистом в истории Украины.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма Одесса Николай Лиховидов
Николай Тытюк Источник: ФК Реал Фарма
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