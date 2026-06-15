ОФИЦИАЛЬНО. Буковина сообщила об изменениях в структуре клуба

«Буковина» сообщила на официальном сайте об изменениях в структуре клуба перед стартом нового сезона 2026/27.

В связи с выходом главной команды в УПЛ в Черновцах началась реорганизация внутренней структуры клуба в соответствии с требованиями элитного дивизиона.

Команда «Буковина-2», которая в сезоне 2025/26 дебютировала в профессиональном футболе и представляла черновицкий клуб во Второй лиге, со следующего сезона не продолжит участие в чемпионате Украины. На ее базе будет сформирована «Буковина» U-21. Молодежная команда «желто-черных» будет выступать с сезона 2026/27 в чемпионате Украины U-21.

«Создание молодежной команды является важным шагом в развитии клубной вертикали после выхода «Буковины» в Украинскую Премьер-лигу. Главной задачей «Буковины» U-21 станет подготовка молодых футболистов к выступлениям за основную команду и обеспечение качественного перехода воспитанников клубной системы во взрослый футбол», – отмечают в клубе.

После завершения сезона 2025/26 по взаимному согласию сторон клуб прекратил сотрудничество с главным тренером «Буковины-2» Дмитрием Ефимовым. Информацию о назначении нового наставника молодежной команды U-21 «желто-черные» сообщат позже.