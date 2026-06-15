Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Буковина сообщила об изменениях в структуре клуба
Украина. Вторая лига
15 июня 2026, 11:59 | Обновлено 15 июня 2026, 12:00
737
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина сообщила об изменениях в структуре клуба

Клуб из Черновцов расформировал вторую команду

15 июня 2026, 11:59 | Обновлено 15 июня 2026, 12:00
737
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина сообщила об изменениях в структуре клуба
Буковина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Буковина» сообщила на официальном сайте об изменениях в структуре клуба перед стартом нового сезона 2026/27.

В связи с выходом главной команды в УПЛ в Черновцах началась реорганизация внутренней структуры клуба в соответствии с требованиями элитного дивизиона.

Команда «Буковина-2», которая в сезоне 2025/26 дебютировала в профессиональном футболе и представляла черновицкий клуб во Второй лиге, со следующего сезона не продолжит участие в чемпионате Украины. На ее базе будет сформирована «Буковина» U-21. Молодежная команда «желто-черных» будет выступать с сезона 2026/27 в чемпионате Украины U-21.

«Создание молодежной команды является важным шагом в развитии клубной вертикали после выхода «Буковины» в Украинскую Премьер-лигу. Главной задачей «Буковины» U-21 станет подготовка молодых футболистов к выступлениям за основную команду и обеспечение качественного перехода воспитанников клубной системы во взрослый футбол», – отмечают в клубе.

После завершения сезона 2025/26 по взаимному согласию сторон клуб прекратил сотрудничество с главным тренером «Буковины-2» Дмитрием Ефимовым. Информацию о назначении нового наставника молодежной команды U-21 «желто-черные» сообщат позже.

По теме:
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
ОФИЦИАЛЬНО. 5-й сезон в клубе. Оболонь продлила контракт с полузащитником
ОФИЦИАЛЬНО. Был лидером в УПЛ. Левый Берег попрощался с опытным игроком
Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины
Иван Чирко Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 14 июня 2026, 18:05 2
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!

Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Теннис | 14 июня 2026, 17:40 8
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне

Донна Векич в двух сетах переиграла Эмму Радукану в финале британского пятисотника

Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Футбол | 14.06.2026, 11:58
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Разгромы от Германии и Швеции, яркая победа Хэмилтона, золотой урожай Лузан
Футбол | 15.06.2026, 11:27
Разгромы от Германии и Швеции, яркая победа Хэмилтона, золотой урожай Лузан
Разгромы от Германии и Швеции, яркая победа Хэмилтона, золотой урожай Лузан
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
Футбол | 15.06.2026, 09:10
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
15.06.2026, 06:15 6
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
14.06.2026, 20:31
Футзал
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 12
Теннис
Тибо Куртуа обратился к Реалу с требованием трансфера
Тибо Куртуа обратился к Реалу с требованием трансфера
13.06.2026, 08:02 2
Футбол
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
13.06.2026, 12:02 15
Футбол
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 10
Футбол
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
13.06.2026, 08:40 12
Футбол
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
13.06.2026, 23:37 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем