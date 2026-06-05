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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Буковина неожиданно попрощалась с коучем
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 16:14 |
1829
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина неожиданно попрощалась с коучем

Дмитрий Ефимов покинул расположение команды из Черновцов

05 июня 2026, 16:14 |
1829
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина неожиданно попрощалась с коучем
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Дмитрием Ефимовым, возглавлявшим Буковину-2. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Буковина» искренне благодарит Дмитрия Юрьевича за профессионализм, весомый вклад в развитие молодых футболистов и становление второй команды клуба.

Мы высоко ценим тот труд и энергию, которую тренер вкладывал в работу с нашими юношами каждый день в течение двух лет. Спасибо за преданность «желто-черным» цветам и желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говорится в сообщении.

Под руководством Дмитрия Ефимова вторая команда черновчан в 30-ти матчах чемпионата одержала 7 побед, потерпела 17 поражений и 6 поединков свела вничью.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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