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Украина. Вторая лига
12 июня 2026, 21:51 |
765
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Киевской области снялся с чемпионата Украины

«Чайка» приостановила выступления на профессиональном уровне после сезона 2025/26

12 июня 2026, 21:51 |
765
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Киевской области снялся с чемпионата Украины
СК Чайка
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Украинский футбольный клуб «Чайка», который выступал во Второй лиге, официально объявил о прекращении выступлений на профессиональном уровне. Об этом сообщила пресс-служба команды:

«Дорогие болельщики и все, кому небезразличен наш клуб! Сообщаем вам, что СК «Чайка» временно прекращает выступления на профессиональном уровне и полностью фокусируется на работе академии.

Именно здесь мы и дальше будем работать над воплощением наших идей – в последовательном обучении наших воспитанников и создании оптимальной среды для их развития.

Мы благодарны всем, кто был частью нашего профессионального пути и гордимся нашими общими достижениями», – говорится в заявлении.

«Чайка» была основана в 2008 году, а с сезона 2018/19 выступала во Второй лиге чемпионата Украины. В прошлой кампании клуб из Киевской области занял третье место в группе B.

«Чайка» стала второй командой, которая попрощалась с профессионалами после завершения сезона – в начале июня одесский «Реал Фарма» сообщил о переходе в аматоры.

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Николай Тытюк Источник: СК Чайка
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Шкода. Досить непогано виглядали впродовж сезону
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Професіональний  футбол - коштовна іграшка.....
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