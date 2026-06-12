ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Киевской области снялся с чемпионата Украины

Украинский футбольный клуб «Чайка», который выступал во Второй лиге, официально объявил о прекращении выступлений на профессиональном уровне. Об этом сообщила пресс-служба команды:

«Дорогие болельщики и все, кому небезразличен наш клуб! Сообщаем вам, что СК «Чайка» временно прекращает выступления на профессиональном уровне и полностью фокусируется на работе академии.

Именно здесь мы и дальше будем работать над воплощением наших идей – в последовательном обучении наших воспитанников и создании оптимальной среды для их развития.

Мы благодарны всем, кто был частью нашего профессионального пути и гордимся нашими общими достижениями», – говорится в заявлении.

«Чайка» была основана в 2008 году, а с сезона 2018/19 выступала во Второй лиге чемпионата Украины. В прошлой кампании клуб из Киевской области занял третье место в группе B.

«Чайка» стала второй командой, которая попрощалась с профессионалами после завершения сезона – в начале июня одесский «Реал Фарма» сообщил о переходе в аматоры.