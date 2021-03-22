Свинопасы из банановой республики. Как Лучи оскорблял украинский футбол

Донецкий «Олимпик» сообщил, что получил новые доказательства грубейших нарушений Лучи Лучано Кодекса этики и честной игры.



На этот раз предоставлены свидетельские показания арбитров УАФ Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили для Франческо Баранки. Сообщается, что арбитры уже обращались с подобным заявлением в прошлом году, но Баранка их проигнорировал.



Из документов стало известно, что Лучи после отъезда Пьерлуиджи Коллины на протяжение нескольких лет установил диктатуру, всячески обижал подчиненных арбитров, оскорблял украинских функционеров и всех, кто критиковал в прессе арбитраж.



По словам Бондаря, на одном из семинаров заявил, что Украина является «банановой республикой», а президента «Ингульца» Александра Поворознюка постоянно обзывал «свинопасом» и «колхозником».



Более детально в документах ниже.

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