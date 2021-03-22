Свинопасы из банановой республики. Как Лучи оскорблял украинский футбол

Донецкий «Олимпик» сообщил, что получил новые доказательства грубейших нарушений Лучи Лучано Кодекса этики и честной игры.
На этот раз предоставлены свидетельские показания арбитров УАФ Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили для Франческо Баранки. Сообщается, что арбитры уже обращались с подобным заявлением в прошлом году, но Баранка их проигнорировал.
Из документов стало известно, что Лучи после отъезда Пьерлуиджи Коллины на протяжение нескольких лет установил диктатуру, всячески обижал подчиненных арбитров, оскорблял украинских функционеров и всех, кто критиковал в прессе арбитраж.
По словам Бондаря, на одном из семинаров заявил, что Украина является «банановой республикой», а президента «Ингульца» Александра Поворознюка постоянно обзывал «свинопасом» и «колхозником».
Более детально в документах ниже.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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хф "Большой Куш"
так что Луччано - зря ты так
хф "Большой Куш"
так что Луччано - зря ты так
Зокрема, виявлені два епізоди, в яких арбітр прийняв нелогічні рішення, які не мають відношення до правил гри, повідомляє офіціальній сайт УАФ.
Зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Зазначені епізоди сталися на 53-й та 90+3 хвилинах - несправедливе вилучення форварда "Прикарпаття" та призначення неіснуючого пенальті у ворота гостей відповідно.
КА УАФ висловлює здивування низьким технічним рівнем арбітражу і повідомляє, що на наступному засіданні КА УАФ запропонують виключити Івана Бондаря зі списків арбітрів, які проводять матчі серед професіональних команд.
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"З огляду на дивні рішення арбітра КА УАФ змушений передати справу в комітет з етики та чесної гри УАФ та контрольно-дисциплінарний комітет УАФ для перевірки на природність дій арбітра на полі, які, можливо, були викликані його посередністю, або, можливо, іншими зовнішніми факторами, які зумовили такий арбітраж", - зазначили у комітеті арбітрів.
Зокрема, виявлені два епізоди, в яких арбітр прийняв нелогічні рішення, які не мають відношення до правил гри, повідомляє офіціальній сайт УАФ.
Зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Зазначені епізоди сталися на 53-й та 90+3 хвилинах - несправедливе вилучення форварда "Прикарпаття" та призначення неіснуючого пенальті у ворота гостей відповідно.
КА УАФ висловлює здивування низьким технічним рівнем арбітражу і повідомляє, що на наступному засіданні КА УАФ запропонують виключити Івана Бондаря зі списків арбітрів, які проводять матчі серед професіональних команд.
Читайте також: Президента "Агробізнеса" можуть довічно відсторонити від футболу
"З огляду на дивні рішення арбітра КА УАФ змушений передати справу в комітет з етики та чесної гри УАФ та контрольно-дисциплінарний комітет УАФ для перевірки на природність дій арбітра на полі, які, можливо, були викликані його посередністю, або, можливо, іншими зовнішніми факторами, які зумовили такий арбітраж", - зазначили у комітеті арбітрів.
Хотя нет, не представляю, это мегаднище
Хотя нет, не представляю, это мегаднище
хф "Большой Куш"
так что Луччано - зря ты так
хф "Большой Куш"
так что Луччано - зря ты так
Зокрема, виявлені два епізоди, в яких арбітр прийняв нелогічні рішення, які не мають відношення до правил гри, повідомляє офіціальній сайт УАФ.
Зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Зазначені епізоди сталися на 53-й та 90+3 хвилинах - несправедливе вилучення форварда "Прикарпаття" та призначення неіснуючого пенальті у ворота гостей відповідно.
КА УАФ висловлює здивування низьким технічним рівнем арбітражу і повідомляє, що на наступному засіданні КА УАФ запропонують виключити Івана Бондаря зі списків арбітрів, які проводять матчі серед професіональних команд.
Читайте також: Президента "Агробізнеса" можуть довічно відсторонити від футболу
"З огляду на дивні рішення арбітра КА УАФ змушений передати справу в комітет з етики та чесної гри УАФ та контрольно-дисциплінарний комітет УАФ для перевірки на природність дій арбітра на полі, які, можливо, були викликані його посередністю, або, можливо, іншими зовнішніми факторами, які зумовили такий арбітраж", - зазначили у комітеті арбітрів.
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