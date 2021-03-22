Свинопасы из банановой республики. Как Лучи оскорблял украинский футбол

Донецкий «Олимпик» опубликовал новые доказательства нарушений главы Комитета арбитров УАФ

  • 22.03.2021 13:50
  • 1948 просмотров
  • 11 комментариев
Свинопасы из банановой республики. Как Лучи оскорблял украинский футбол
© УАФ. Лучано Лучи

Донецкий «Олимпик» сообщил, что получил новые доказательства грубейших нарушений Лучи Лучано Кодекса этики и честной игры.
 
На этот раз предоставлены свидетельские показания арбитров УАФ Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили для Франческо Баранки. Сообщается, что арбитры уже обращались с подобным заявлением в прошлом году, но Баранка их проигнорировал.
 
Из документов стало известно, что Лучи после отъезда Пьерлуиджи Коллины на протяжение нескольких лет установил диктатуру, всячески обижал подчиненных арбитров, оскорблял украинских функционеров и всех, кто критиковал в прессе арбитраж. 
 
По словам Бондаря, на одном из семинаров  заявил, что Украина является «банановой республикой», а президента «Ингульца» Александра Поворознюка постоянно обзывал «свинопасом» и «колхозником».
 
Более детально в документах ниже.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 22.03.2021 14:17
    0
    Это полное дно,позорище просто,этого итальянского урода,надо бы мало того что выгнать,так и штрафами обложить конкретно,чтоб свою пасть гнилую не открывал.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 14:16
    0
    Cityzen83, 22.03.2021 14:09
    А вообще я слышал, что лучший способ - это скормить труп свиньям. Свиней надо несколько дней не кормить, ...и после этого они сожрут расчлененный труп за милую душу. Но для того, чтобы мясо хорошо переварилось, ...надо сперва побрить трупу голову и вырвать все зубы. Конечно, этим можно заняться и потом, ...но кому охота выковыривать зубы жертвы из свинячьего говна? А кости они сожрут без проблем. Для того, чтобы за раз избавиться от одного трупа, надо как минимум 16 свиней, ...поэтому остерегайтесь владельцев свиноферм. Тело весом в 200 фунтов свиньи сожрут ... ...примерно минут за 8.
    хф "Большой Куш"
    так что Луччано - зря ты так
    Оч актуальный рецепт, надо им заслать офиц.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 22.03.2021 14:09
    +2
    А вообще я слышал, что лучший способ - это скормить труп свиньям. Свиней надо несколько дней не кормить, ...и после этого они сожрут расчлененный труп за милую душу. Но для того, чтобы мясо хорошо переварилось, ...надо сперва побрить трупу голову и вырвать все зубы. Конечно, этим можно заняться и потом, ...но кому охота выковыривать зубы жертвы из свинячьего говна? А кости они сожрут без проблем. Для того, чтобы за раз избавиться от одного трупа, надо как минимум 16 свиней, ...поэтому остерегайтесь владельцев свиноферм. Тело весом в 200 фунтов свиньи сожрут ... ...примерно минут за 8.
    хф "Большой Куш"
    так что Луччано - зря ты так
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 14:06
    +4
    Кстати, на фото Лучи больше смахивает на свинопаса!!! Попутал, гнида, берега???
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 14:03
    +1
    Охота на волков! Итальянцев загоняют в стойло! Пора подключаться ультрас!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 14:01
    0
    Frankov, 22.03.2021 13:53
    Комітет арбітрів Української асоціації футболу (КА УАФ) дав оцінку роботі головного судді матчу 24-го туру Першої ліги "Інгулець" (Петрове) - "Прикарпаття" (Іівно-Франківськ) Івана Бондаря.
    Зокрема, виявлені два епізоди, в яких арбітр прийняв нелогічні рішення, які не мають відношення до правил гри, повідомляє офіціальній сайт УАФ.
    Зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Зазначені епізоди сталися на 53-й та 90+3 хвилинах - несправедливе вилучення форварда "Прикарпаття" та призначення неіснуючого пенальті у ворота гостей відповідно.
    КА УАФ висловлює здивування низьким технічним рівнем арбітражу і повідомляє, що на наступному засіданні КА УАФ запропонують виключити Івана Бондаря зі списків арбітрів, які проводять матчі серед професіональних команд.
    Читайте також: Президента "Агробізнеса" можуть довічно відсторонити від футболу
    "З огляду на дивні рішення арбітра КА УАФ змушений передати справу в комітет з етики та чесної гри УАФ та контрольно-дисциплінарний комітет УАФ для перевірки на природність дій арбітра на полі, які, можливо, були викликані його посередністю, або, можливо, іншими зовнішніми факторами, які зумовили такий арбітраж", - зазначили у комітеті арбітрів.
    Зазначили у комітеті арбітрів. Ты бы еще пряму мову Луччи привел, чтобы звучало еще убедительней, чем эта фраза Шото у рыжих пропагандистов по всем фронтам лажа полная.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 22.03.2021 13:59
    +3
    На Поворознюка это он зря) ждем новостей, что макаронник провалился в люк
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.03.2021 13:57
    +3
    Геть ці мразі з України!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 13:55
    -1
    ни х ж себе
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 22.03.2021 13:53
    -3
    Комітет арбітрів Української асоціації футболу (КА УАФ) дав оцінку роботі головного судді матчу 24-го туру Першої ліги "Інгулець" (Петрове) - "Прикарпаття" (Іівно-Франківськ) Івана Бондаря.
    Зокрема, виявлені два епізоди, в яких арбітр прийняв нелогічні рішення, які не мають відношення до правил гри, повідомляє офіціальній сайт УАФ.
    Зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Зазначені епізоди сталися на 53-й та 90+3 хвилинах - несправедливе вилучення форварда "Прикарпаття" та призначення неіснуючого пенальті у ворота гостей відповідно.
    КА УАФ висловлює здивування низьким технічним рівнем арбітражу і повідомляє, що на наступному засіданні КА УАФ запропонують виключити Івана Бондаря зі списків арбітрів, які проводять матчі серед професіональних команд.
    Читайте також: Президента "Агробізнеса" можуть довічно відсторонити від футболу
    "З огляду на дивні рішення арбітра КА УАФ змушений передати справу в комітет з етики та чесної гри УАФ та контрольно-дисциплінарний комітет УАФ для перевірки на природність дій арбітра на полі, які, можливо, були викликані його посередністю, або, можливо, іншими зовнішніми факторами, які зумовили такий арбітраж", - зазначили у комітеті арбітрів.
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 22.03.2021 13:52
    +7
    Представляю, если бы такая ситуация случилась где-нибудь на западе, и что бы уже с этим Лучи сделали...
    Хотя нет, не представляю, это мегаднище
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 22.03.2021 13:52
    +7
    Представляю, если бы такая ситуация случилась где-нибудь на западе, и что бы уже с этим Лучи сделали...
    Хотя нет, не представляю, это мегаднище
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 14:06
    +4
    Кстати, на фото Лучи больше смахивает на свинопаса!!! Попутал, гнида, берега???
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 22.03.2021 13:59
    +3
    На Поворознюка это он зря) ждем новостей, что макаронник провалился в люк
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.03.2021 13:57
    +3
    Геть ці мразі з України!
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 22.03.2021 14:09
    +2
    А вообще я слышал, что лучший способ - это скормить труп свиньям. Свиней надо несколько дней не кормить, ...и после этого они сожрут расчлененный труп за милую душу. Но для того, чтобы мясо хорошо переварилось, ...надо сперва побрить трупу голову и вырвать все зубы. Конечно, этим можно заняться и потом, ...но кому охота выковыривать зубы жертвы из свинячьего говна? А кости они сожрут без проблем. Для того, чтобы за раз избавиться от одного трупа, надо как минимум 16 свиней, ...поэтому остерегайтесь владельцев свиноферм. Тело весом в 200 фунтов свиньи сожрут ... ...примерно минут за 8.
    хф "Большой Куш"
    так что Луччано - зря ты так
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 14:03
    +1
    Охота на волков! Итальянцев загоняют в стойло! Пора подключаться ультрас!
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 22.03.2021 14:17
    0
    Это полное дно,позорище просто,этого итальянского урода,надо бы мало того что выгнать,так и штрафами обложить конкретно,чтоб свою пасть гнилую не открывал.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 14:16
    0
    Cityzen83, 22.03.2021 14:09
    А вообще я слышал, что лучший способ - это скормить труп свиньям. Свиней надо несколько дней не кормить, ...и после этого они сожрут расчлененный труп за милую душу. Но для того, чтобы мясо хорошо переварилось, ...надо сперва побрить трупу голову и вырвать все зубы. Конечно, этим можно заняться и потом, ...но кому охота выковыривать зубы жертвы из свинячьего говна? А кости они сожрут без проблем. Для того, чтобы за раз избавиться от одного трупа, надо как минимум 16 свиней, ...поэтому остерегайтесь владельцев свиноферм. Тело весом в 200 фунтов свиньи сожрут ... ...примерно минут за 8.
    хф "Большой Куш"
    так что Луччано - зря ты так
    Оч актуальный рецепт, надо им заслать офиц.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 14:01
    0
    Frankov, 22.03.2021 13:53
    Комітет арбітрів Української асоціації футболу (КА УАФ) дав оцінку роботі головного судді матчу 24-го туру Першої ліги "Інгулець" (Петрове) - "Прикарпаття" (Іівно-Франківськ) Івана Бондаря.
    Зокрема, виявлені два епізоди, в яких арбітр прийняв нелогічні рішення, які не мають відношення до правил гри, повідомляє офіціальній сайт УАФ.
    Зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Зазначені епізоди сталися на 53-й та 90+3 хвилинах - несправедливе вилучення форварда "Прикарпаття" та призначення неіснуючого пенальті у ворота гостей відповідно.
    КА УАФ висловлює здивування низьким технічним рівнем арбітражу і повідомляє, що на наступному засіданні КА УАФ запропонують виключити Івана Бондаря зі списків арбітрів, які проводять матчі серед професіональних команд.
    Читайте також: Президента "Агробізнеса" можуть довічно відсторонити від футболу
    "З огляду на дивні рішення арбітра КА УАФ змушений передати справу в комітет з етики та чесної гри УАФ та контрольно-дисциплінарний комітет УАФ для перевірки на природність дій арбітра на полі, які, можливо, були викликані його посередністю, або, можливо, іншими зовнішніми факторами, які зумовили такий арбітраж", - зазначили у комітеті арбітрів.
    Зазначили у комітеті арбітрів. Ты бы еще пряму мову Луччи привел, чтобы звучало еще убедительней, чем эта фраза Шото у рыжих пропагандистов по всем фронтам лажа полная.
    Ссылка
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