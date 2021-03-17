Публикация приватной переписки. УАФ отреагировала на скандал с Лучано Лучи

Пресс-служба УАФ в ответ на обращение Sport.ua прокомментировала скандальную ситуацию с публикацией переписки главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи:
«Из СМИ стало известно, что представители отдельных клубов УПЛ намерены обратиться в Украинскую ассоциацию футбола с просьбой рассмотреть якобы переписку председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в одном из закрытых чатов мессенджера Telegram.
Сообщаем, что 19 октября 2020 года Комитетом этики и честной игры УАФ было рассмотрено подобное обращение от экс-арбитра Ивана Бондаря относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры в переписке главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в том же чате. Тогда было принято решение об оставлении обращения без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений в деле, поскольку речь шла о возможной переписке в приватном чате.
Также сообщаем, что на момент последнего переизбрания Лучано Лучи главой Комитета арбитров УАФ в июне 2017 года действовала редакция Устава УАФ, которая предусматривала для выборных должностей возрастной ценз в 72 года. Лучано Лучи отвечал этим требованиям. С июня 2017 года не происходило его переизбрание на эту должность».
Олимпик обратился в КДК УАФ: Лучано Лучи оскорблял тренеров и игроков?
Источник — Sport.ua
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а еще они очень грамотные
Я что то кстати и от нормальных на этом сайте не видел комментариев касательно беспредела в матче Олимпик - шахтёр.
90% считают что все нормально , 9% просто молчат , может им и не удобно но они , в принципе , уже не против такого развития событий .
1%.... - может из комментарии я пропустил .
—-
И так почти на всех сайтах.
Как то так
1% адекватных кротов , простите меня , но вас не видно и не слышно
А вот мужеложец YouOK и ему подобные - на каждой ветке
1% адекватных кротов , простите меня , но вас не видно и не слышно
А вот мужеложец YouOK и ему подобные - на каждой ветке
—-
После такого, в любой европейской стране и глава судейского корпуса и глава федерации с позором бы ушли в отставку.
—-
Ещё раз , для ржавых , более простым языком . Ваш луччи прямым текстом приказывает топить неугодных ему игроков ... лишь потому что они ему не нравятся .
—-
Ну и все понимают на кого работает старый макаронник после цирка в матче шахтёр Олимпик .
——
Долго ли остальные клубы с языком в жопе сидеть будут?
Или думают что их не коснётся ?
И где наши великие журналисты , может пора уже не с листочка заранее записанные вопросы задавать?
Я что то кстати и от нормальных на этом сайте не видел комментариев касательно беспредела в матче Олимпик - шахтёр.
90% считают что все нормально , 9% просто молчат , может им и не удобно но они , в принципе , уже не против такого развития событий .
1%.... - может из комментарии я пропустил .
—-
И так почти на всех сайтах.
Как то так
Это ж приватная беседа , значит все нормально
—-
После такого, в любой европейской стране и глава судейского корпуса и глава федерации с позором бы ушли в отставку.
—-
Ещё раз , для ржавых , более простым языком . Ваш луччи прямым текстом приказывает топить неугодных ему игроков ... лишь потому что они ему не нравятся .
—-
Ну и все понимают на кого работает старый макаронник после цирка в матче шахтёр Олимпик .
——
Долго ли остальные клубы с языком в жопе сидеть будут?
Или думают что их не коснётся ?
И где наши великие журналисты , может пора уже не с листочка заранее записанные вопросы задавать?
1% адекватных кротов , простите меня , но вас не видно и не слышно
А вот мужеложец YouOK и ему подобные - на каждой ветке
Это ж приватная беседа , значит все нормально
Я что то кстати и от нормальных на этом сайте не видел комментариев касательно беспредела в матче Олимпик - шахтёр.
90% считают что все нормально , 9% просто молчат , может им и не удобно но они , в принципе , уже не против такого развития событий .
1%.... - может из комментарии я пропустил .
—-
И так почти на всех сайтах.
Как то так
—-
После такого, в любой европейской стране и глава судейского корпуса и глава федерации с позором бы ушли в отставку.
—-
Ещё раз , для ржавых , более простым языком . Ваш луччи прямым текстом приказывает топить неугодных ему игроков ... лишь потому что они ему не нравятся .
—-
Ну и все понимают на кого работает старый макаронник после цирка в матче шахтёр Олимпик .
——
Долго ли остальные клубы с языком в жопе сидеть будут?
Или думают что их не коснётся ?
И где наши великие журналисты , может пора уже не с листочка заранее записанные вопросы задавать?
а еще они очень грамотные
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