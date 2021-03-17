Публикация приватной переписки. УАФ отреагировала на скандал с Лучано Лучи

Пресс-служба УАФ в ответ на обращение Sport.ua прокомментировала скандальную ситуацию с публикацией переписки главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи:

«Из СМИ стало известно, что представители отдельных клубов УПЛ намерены обратиться в Украинскую ассоциацию футбола с просьбой рассмотреть якобы переписку председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в одном из закрытых чатов мессенджера Telegram.

Сообщаем, что 19 октября 2020 года Комитетом этики и честной игры УАФ было рассмотрено подобное обращение от экс-арбитра Ивана Бондаря относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры в переписке главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в том же чате. Тогда было принято решение об оставлении обращения без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений в деле, поскольку речь шла о возможной переписке в приватном чате.

Также сообщаем, что на момент последнего переизбрания Лучано Лучи главой Комитета арбитров УАФ в июне 2017 года действовала редакция Устава УАФ, которая предусматривала для выборных должностей возрастной ценз в 72 года. Лучано Лучи отвечал этим требованиям. С июня 2017 года не происходило его переизбрание на эту должность».

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