Публикация приватной переписки. УАФ отреагировала на скандал с Лучано Лучи

Пресс-служба УАФ обнародовала ответ на обращение Sport.ua

  • 17.03.2021 16:55
  • 5094 просмотра
  • 27 комментариев
Публикация приватной переписки. УАФ отреагировала на скандал с Лучано Лучи
© УАФ. Лучано Лучи

Пресс-служба УАФ в ответ на обращение Sport.ua прокомментировала скандальную ситуацию с публикацией переписки главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи:

«Из СМИ стало известно, что представители отдельных клубов УПЛ намерены обратиться в Украинскую ассоциацию футбола с просьбой рассмотреть якобы переписку председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в одном из закрытых чатов мессенджера Telegram.

Сообщаем, что 19 октября 2020 года Комитетом этики и честной игры УАФ было рассмотрено подобное обращение от экс-арбитра Ивана Бондаря относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры в переписке главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в том же чате. Тогда было принято решение об оставлении обращения без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений в деле, поскольку речь шла о возможной переписке в приватном чате.

Также сообщаем, что на момент последнего переизбрания Лучано Лучи главой Комитета арбитров УАФ в июне 2017 года действовала редакция Устава УАФ, которая предусматривала для выборных должностей возрастной ценз в 72 года. Лучано Лучи отвечал этим требованиям. С июня 2017 года не происходило его переизбрание на эту должность».

Олимпик обратился в КДК УАФ: Лучано Лучи оскорблял тренеров и игроков?

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.03.2021 18:17
    0
    А нахрена ви (УАФ) приймаєте нову редакцію Статуту, якщо все одно користуєтеся старою (коли Вам це зручно). Немає значення коли Луччі востаннє переоберався у вашому ж документі чітко чорним по білому написано :"с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 20.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день!!!!" - тобто фактично Лучі мав піти з посади в той день, коли було прийнято нову редакцію Статуту!!!
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 18:08
    +1
    MAD_MOLE, 17.03.2021 17:58
    Этот жекаголубец привратился в отшельника сайта он после помады по баням шляться начал по рукам пошёл
    *привратился
    а еще они очень грамотные
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.03.2021 18:02
    +4
    Футбол в квадрате, 17.03.2021 17:59
    А я где то писал, что мне нравится работа наших судей? Я высказал мнение по Луччи! С хрена ли болельщики Шахтера должны его защищать?
    так посмотрите здесь на сайте---кто лучи защищает---два троля из кротовской подземельни--и на всех ресурсах---только подземные и защищают лучи---им нравиться когда чистые голы олимпика мафия не защитывает
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 17:59
    -5
    MAD_MOLE, 17.03.2021 17:58
    Этот жекаголубец привратился в отшельника сайта он после помады по баням шляться начал по рукам пошёл
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 17.03.2021 17:59
    -4
    YOU OK?, 17.03.2021 17:52
    Многоуважаемый Лучано, сил вам и терпения. Спасибо за всю вашу работу, ведь все прекрасно понимают, как сложно бороться с шубами суркисов. Ещё раз спасибо вам!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.03.2021 17:59
    0
    zelia73, 17.03.2021 17:49
    я так понял вы считаете себя нормальным---если вам нравиться работа украинских судей---тогда точно---вы нормальный
    А я где то писал, что мне нравится работа наших судей? Я высказал мнение по Луччи! С хрена ли болельщики Шахтера должны его защищать?
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 17.03.2021 17:58
    -3
    YOU OK?, 17.03.2021 17:50
    Кись, ты лучше расскажи людям, как отпраздновала своё др на 8 марта в Помадке.
    Этот жекаголубец привратился в отшельника сайта он после помады по баням шляться начал по рукам пошёл
    Ссылка
    ПетросянЫК-ЦиганЫК
    online
      ПетросянЫК-ЦиганЫК, 17.03.2021 17:56
    -1
    Wildcat, 17.03.2021 17:49
    Нет, они просто смотрят как шестерки их клуба гробят неугодных
    Я что то кстати и от нормальных на этом сайте не видел комментариев касательно беспредела в матче Олимпик - шахтёр.
    90% считают что все нормально , 9% просто молчат , может им и не удобно но они , в принципе , уже не против такого развития событий .
    1%.... - может из комментарии я пропустил .
    —-
    И так почти на всех сайтах.
    Как то так
    Ты об этом можешь поговорить со своим братьями по разуму у которых по 10 аккаунтов они тебя придурка поймут !так что опять мимо)
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 17:54
    -3
    Wildcat, 17.03.2021 17:52
    Ещё одно подтверждение, про удобные темы для глориков шахтаря....
    1% адекватных кротов , простите меня , но вас не видно и не слышно
    А вот мужеложец YouOK и ему подобные - на каждой ветке
    Так как отпраздновала кись? Ты сама говорила, что гулять в Помадке будете до утра.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 17:52
    +3
    YOU OK?, 17.03.2021 17:50
    Кись, ты лучше расскажи людям, как отпраздновала своё др на 8 марта в Помадке.
    Ещё одно подтверждение, про удобные темы для глориков шахтаря....
    1% адекватных кротов , простите меня , но вас не видно и не слышно
    А вот мужеложец YouOK и ему подобные - на каждой ветке
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 17:52
    -8
    Многоуважаемый Лучано, сил вам и терпения. Спасибо за всю вашу работу, ведь все прекрасно понимают, как сложно бороться с шубами суркисов. Ещё раз спасибо вам!
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 17:50
    -6
    Wildcat, 17.03.2021 17:35
    Обтяните кто то да*нятам из ффу, что луччи , в переписке, целенаправленно прибывает судей к субъективной деятельности против определённых лиц, лишь опираясь на свои оценочные суждения .
    —-
    После такого, в любой европейской стране и глава судейского корпуса и глава федерации с позором бы ушли в отставку.
    —-
    Ещё раз , для ржавых , более простым языком . Ваш луччи прямым текстом приказывает топить неугодных ему игроков ... лишь потому что они ему не нравятся .
    —-
    Ну и все понимают на кого работает старый макаронник после цирка в матче шахтёр Олимпик .
    ——
    Долго ли остальные клубы с языком в жопе сидеть будут?
    Или думают что их не коснётся ?
    И где наши великие журналисты , может пора уже не с листочка заранее записанные вопросы задавать?
    Кись, ты лучше расскажи людям, как отпраздновала своё др на 8 марта в Помадке.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 17:49
    +2
    Футбол в квадрате, 17.03.2021 17:45
    Я извиняюсь, а разве болельщики Шахтера назначали Луччи на этот пост?! Ваши выпады в сторону нормальных(!) болельщиков, уже порядком надоели!
    Нет, они просто смотрят как шестерки их клуба гробят неугодных
    Я что то кстати и от нормальных на этом сайте не видел комментариев касательно беспредела в матче Олимпик - шахтёр.
    90% считают что все нормально , 9% просто молчат , может им и не удобно но они , в принципе , уже не против такого развития событий .
    1%.... - может из комментарии я пропустил .
    —-
    И так почти на всех сайтах.
    Как то так
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.03.2021 17:49
    +2
    Футбол в квадрате, 17.03.2021 17:45
    Я извиняюсь, а разве болельщики Шахтера назначали Луччи на этот пост?! Ваши выпады в сторону нормальных(!) болельщиков, уже порядком надоели!
    я так понял вы считаете себя нормальным---если вам нравиться работа украинских судей---тогда точно---вы нормальный
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.03.2021 17:45
    -4
    Wildcat, 17.03.2021 17:28
    Сейчас снова болельщики шахтёра будут возводить в абсолют эту убогую отмазку
    Я извиняюсь, а разве болельщики Шахтера назначали Луччи на этот пост?! Ваши выпады в сторону нормальных(!) болельщиков, уже порядком надоели!
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 17:44
    +3
    Я бы на месте президентов ДК , Руха,Олипика и Днепра создал бы в телеге чат, где между собой бы обсуждали сожительство павелки с луччи., периодически делясь скринами с популярными сми.
    Это ж приватная беседа , значит все нормально
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.03.2021 17:40
    +1
    мафия рыжая ---гпу завела дело на родителей 8 летней типа блогерши и 13 летнего её ухажера---тоже из-за инстаграмма--и никакой приватности---а этот старый итальяшка в открытую унизил мою страну и ее граждан
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 17:37
    +4
    ПетросянЫК-ЦиганЫК, 17.03.2021 17:34
    Болельщики Динамо Киев сделайте этому деду уже королевский ....иньет,что не вброс вы уже собрались ему на отсос
    Как всегда, болельщик шахтёра пытается любую тему перевести на обсуждение мужеложества - тему, в которой он эксперт .
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 17.03.2021 17:37
    +4
    Мутный омут где водятся твари и гады это УАФ и Л.Лучи там главный ЧОРТ!!!
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 17:35
    +2
    Обтяните кто то да*нятам из ффу, что луччи , в переписке, целенаправленно прибывает судей к субъективной деятельности против определённых лиц, лишь опираясь на свои оценочные суждения .
    —-
    После такого, в любой европейской стране и глава судейского корпуса и глава федерации с позором бы ушли в отставку.
    —-
    Ещё раз , для ржавых , более простым языком . Ваш луччи прямым текстом приказывает топить неугодных ему игроков ... лишь потому что они ему не нравятся .
    —-
    Ну и все понимают на кого работает старый макаронник после цирка в матче шахтёр Олимпик .
    ——
    Долго ли остальные клубы с языком в жопе сидеть будут?
    Или думают что их не коснётся ?
    И где наши великие журналисты , может пора уже не с листочка заранее записанные вопросы задавать?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.03.2021 17:22
    +7
    Забирайся геть з України разом зі всією суддівською мафією!
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 17.03.2021 17:12
    +7
    Там не просто приватне листування. Там ідуть прямі накази суб'єктивно ставитись до гравців на полі через їх висловлювання. І про помсту їм за це. Яким би це приватним не було, але це грубі порушення.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 17.03.2021 17:24
    +5
    Що нового може запропонувати італійський пенсонер в 72 роки. Це ганьба УАФ і Павелка. Може в Україні немає бувших досвідчених футбольних суддів які вже через обмежений вік не судять матчі
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 17.03.2021 17:01
    +5
    Ось і відмазочки пішли! Відмазують старого діда
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.03.2021 18:02
    +4
    Футбол в квадрате, 17.03.2021 17:59
    А я где то писал, что мне нравится работа наших судей? Я высказал мнение по Луччи! С хрена ли болельщики Шахтера должны его защищать?
    так посмотрите здесь на сайте---кто лучи защищает---два троля из кротовской подземельни--и на всех ресурсах---только подземные и защищают лучи---им нравиться когда чистые голы олимпика мафия не защитывает
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 17:37
    +4
    ПетросянЫК-ЦиганЫК, 17.03.2021 17:34
    Болельщики Динамо Киев сделайте этому деду уже королевский ....иньет,что не вброс вы уже собрались ему на отсос
    Как всегда, болельщик шахтёра пытается любую тему перевести на обсуждение мужеложества - тему, в которой он эксперт .
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 17.03.2021 17:37
    +4
    Мутный омут где водятся твари и гады это УАФ и Л.Лучи там главный ЧОРТ!!!
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 17:28
    +4
    Сейчас снова болельщики шахтёра будут возводить в абсолют эту убогую отмазку
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 17:52
    +3
    YOU OK?, 17.03.2021 17:50
    Кись, ты лучше расскажи людям, как отпраздновала своё др на 8 марта в Помадке.
    Ещё одно подтверждение, про удобные темы для глориков шахтаря....
    1% адекватных кротов , простите меня , но вас не видно и не слышно
    А вот мужеложец YouOK и ему подобные - на каждой ветке
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 17:44
    +3
    Я бы на месте президентов ДК , Руха,Олипика и Днепра создал бы в телеге чат, где между собой бы обсуждали сожительство павелки с луччи., периодически делясь скринами с популярными сми.
    Это ж приватная беседа , значит все нормально
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.03.2021 17:33
    +3
    рыжая мафия---итальяшка унизил мою страну---а вы ему потыкаете
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 17:49
    +2
    Футбол в квадрате, 17.03.2021 17:45
    Я извиняюсь, а разве болельщики Шахтера назначали Луччи на этот пост?! Ваши выпады в сторону нормальных(!) болельщиков, уже порядком надоели!
    Нет, они просто смотрят как шестерки их клуба гробят неугодных
    Я что то кстати и от нормальных на этом сайте не видел комментариев касательно беспредела в матче Олимпик - шахтёр.
    90% считают что все нормально , 9% просто молчат , может им и не удобно но они , в принципе , уже не против такого развития событий .
    1%.... - может из комментарии я пропустил .
    —-
    И так почти на всех сайтах.
    Как то так
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.03.2021 17:49
    +2
    Футбол в квадрате, 17.03.2021 17:45
    Я извиняюсь, а разве болельщики Шахтера назначали Луччи на этот пост?! Ваши выпады в сторону нормальных(!) болельщиков, уже порядком надоели!
    я так понял вы считаете себя нормальным---если вам нравиться работа украинских судей---тогда точно---вы нормальный
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 17:35
    +2
    Обтяните кто то да*нятам из ффу, что луччи , в переписке, целенаправленно прибывает судей к субъективной деятельности против определённых лиц, лишь опираясь на свои оценочные суждения .
    —-
    После такого, в любой европейской стране и глава судейского корпуса и глава федерации с позором бы ушли в отставку.
    —-
    Ещё раз , для ржавых , более простым языком . Ваш луччи прямым текстом приказывает топить неугодных ему игроков ... лишь потому что они ему не нравятся .
    —-
    Ну и все понимают на кого работает старый макаронник после цирка в матче шахтёр Олимпик .
    ——
    Долго ли остальные клубы с языком в жопе сидеть будут?
    Или думают что их не коснётся ?
    И где наши великие журналисты , может пора уже не с листочка заранее записанные вопросы задавать?
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 18:08
    +1
    MAD_MOLE, 17.03.2021 17:58
    Этот жекаголубец привратился в отшельника сайта он после помады по баням шляться начал по рукам пошёл
    *привратился
    а еще они очень грамотные
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.03.2021 17:40
    +1
    мафия рыжая ---гпу завела дело на родителей 8 летней типа блогерши и 13 летнего её ухажера---тоже из-за инстаграмма--и никакой приватности---а этот старый итальяшка в открытую унизил мою страну и ее граждан
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.03.2021 18:17
    0
    А нахрена ви (УАФ) приймаєте нову редакцію Статуту, якщо все одно користуєтеся старою (коли Вам це зручно). Немає значення коли Луччі востаннє переоберався у вашому ж документі чітко чорним по білому написано :"с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 20.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день!!!!" - тобто фактично Лучі мав піти з посади в той день, коли було прийнято нову редакцію Статуту!!!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.03.2021 17:59
    0
    zelia73, 17.03.2021 17:49
    я так понял вы считаете себя нормальным---если вам нравиться работа украинских судей---тогда точно---вы нормальный
    А я где то писал, что мне нравится работа наших судей? Я высказал мнение по Луччи! С хрена ли болельщики Шахтера должны его защищать?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности