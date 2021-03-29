Почти доступные: 10 самых дорогих будущих свободных агентов

До конца клубного сезона осталось не так много времени. Уже через несколько месяцев откроется летнее трансферное окно. Обычно, в этот период фиксируется много интересных сделок, на которые клубы тратят немалые суммы. Будущим летом ситуация может немного измениться. Дело в том, что у многих известных футболистов заканчиваются контракты, которые до сих пор не продлены по разным причинам. Это значит, что они могут достаться другим клубам совершенно бесплатно. Рассмотрим подробнее, кто именно входит в этот список.

Далее – 10 самых дорогих будущих свободных агентов.

Эрик ГАРСИЯ (20 млн евро)

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Молодой защитник «Манчестер Сити» не желает продлевать контракт с клубом. Не многие игроки хотят уйти от Хосепа Гвардиолы, но 20-летний испанец решился. Гарсия вернется в родную «Барселону», которую покинул 4 года назад ради перехода к «горожанам». Каталонцы еще зимой пытались вернуть своего воспитанника, но не захотели платить за футболиста ту сумму, которую требовали англичане. Сейчас с уверенностью на 99 процентов можно сказать, что Эрик покинет Манчестер и вернется к «сине-гранатовым». Для «Барселоны» заполучить молодого центрбека за бесплатно – супервыгодная сделка.

Юлиан ДРАКСЛЕР (20 млн евро)

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Время Дракслера в «ПСЖ» подходит к концу. Немец неоднократно выручал парижан и в нынешнем сезоне, и в предыдущем, однако новый контракт ему так никто и не предложил. Но Юлиан не затеряется в Европе. Услугами 27-летнего хавбека интересуются «Ювентус», «Байер», «Арсенал» и «Лидс». Немного странно, что ни Томас Тухель, ни Маурисио Почеттино не требовали у руководства французского клуба продлить соглашение с футболистом. Дракслер еще пригодился бы «ПСЖ». С другой стороны, переход в другую команду, возможно, позволит чемпиону мира получать больше игрового времени.

Серхио АГУЭРО (25 млн евро)

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Агуэро провел замечательные 10 лет в «Манчестер Сити». За это время аргентинец выиграл с «горожанами» абсолютно все в Англии. Недоступной для Серхио осталась только Лига чемпионов. Если «горожане» в нынешнем сезоне возьмут ЛЧ – это будет идеальный момент для расставания. Агуэро уже 32 года. Он часто травмируется. Очень маловероятно, что «Сити» продлит контракт с нападающим. К тому же, «горожане» уже давно ищут молодого форварда на замену аргентинцу. Англичане посматривают как на топ-игроков, таких как Эрлинг Холанд, так и на менее именитых исполнителей из чемпионата Португалии. Что касается Агуэро, к нему интерес проявляют «Ювентус», «Челси», «Интер» и «Барселона».

Флориан ТОВЕН (32 млн евро)

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Товен отказался продлевать контракт с «Марселем». «Провансальцы» до сих пор пытаются удержать одного из лидеров команды, но сам игрок, похоже, принял окончательное решение. Интерес к 28-летнему вингеру проявляют «Севилья» и «Лестер», но главным претендентом на футболиста считается «Милан». Еще в конце прошлого года сообщалось о том, что француз решил не продлевать контракт с «Марселем» ради перехода к «россонери» на правах свободного агента. Для «красно-черных» Товен станет хорошим усилением, тем более бесплатным, а для «провансальцев» – ощутимой потерей.

Хакан ЧАЛХАНОГЛУ (35 млн евро)

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Продлить контракт с Чалханоглу – одна из приоритетных задач для руководства «Милана». Однако это задание до сих пор не выполнено. Стороны заинтересованы в продлении сотрудничества, но никак не могут договориться по новому контракту. За ситуацией активно наблюдает «Манчестер Юнайтед». Сам футболист недавно заявил, что является фанатом «Галатасарая» и однажды хотел бы сыграть за этот клуб. Но пока маловероятно, что 27-летний хавбек на пике формы отправится в Турцию. Следующий контракт станет, пожалуй, самым выгодным в карьере Хакана, поэтому он тщательно будет подходить к выбору места дальнейшего продолжения карьеры.

Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ (35 млн евро)

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Как и в случае с Чалханоглу, Вейналдум не против остаться в нынешнем клубе, но его не устраивают условия, которые предлагает «Ливерпуль». В общении с журналистами голландец ведет себя сдержанно и почти не комментирует слухи о своем будущем. Но уже почти наверняка известно, что футболист покинет мерсисайдцев. По данным СМИ, 30-летний хавбек перейдет в «Барселону» на правах свободного агента. Между сторонами уже якобы имеется предварительная договоренность. Ранее «Интер» был близок к подписанию Вейналдума, однако «нерадзурри» отказались от претензий на игрока. К футболисту проявляют интерес и английские клубы, но он, судя по всему, поедет в столицу Каталонии выступать под руководством своего соотечественника.

Мемфис ДЕПАЙ (45 млн евро)

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Еще один голландец может перейти в «Барселону» через несколько месяцев на правах свободного агента. Депай уже несколько раз намекал, что покинет «Лион» по окончании сезона. «Ткачи» надеются, что капитан команды продлит контракт, если им удастся завоевать чемпионский титул. Сейчас «олимпийцы» идут на 3-м месте в Лиге 1, всего на 3 очка отставая от лидирующего «ПСЖ». Парижане не очень стабильны во внутреннем первенстве, поэтому шансы у «Лиона» действительно есть. Но Депай по-прежнему склонен покинуть свой нынешний клуб и перейти в «Барселону», где его ждет Рональд Куман. Специалист уже давно хочет воссоединиться со своим соотечественником в столице Каталонии.

Давид АЛАБА (55 млн евро)

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Алаба стал большим разочарованием для болельщиков «Баварии». Фанатов «рекордмайстра» расстраивает не столько сам факт ухода футболиста, а то, как он покидает Германию. В мюнхенском клубе подтвердили информацию СМИ о том, что австриец и его агент выставляли слишком высокие требования по новому контракту. В «Баварии» считали, что делают 28-летнему защитнику хорошее предложение. Как бы там ни было, Алаба покинет Мюнхен. Об этом он сам рассказал на пресс-конференции. Главным претендентом на австрийца считается мадридский «Реал». Поговаривают, что стороны уже согласовали между собой условия контракта.

Джанлуиджи ДОННАРУММА (60 млн евро)

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Контракт Доннаруммы – еще один болезненный вопрос для руководства «Милана». «Россонери» уже несколько месяцев безуспешно ведут переговоры с агентом игрока Мино Райолой. Вскоре стороны должны встретиться снова. «Красно-черные» сделали своему воспитаннику еще одно и, наверное, последнее предложение. Болельщики «Милана» негодуют по поводу того, что Доннарумма хочет больше денег и не идет на уступки родному клубу. Подобное уже происходило в 2017-м году. Интерес к 22-летнему голкиперу проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». «Россонери» не хотят расставаться со своим воспитанником, но уже присмотрели ему замену в «Лилле». На всякий случай.

Лионель МЕССИ (80 млн евро)

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Месси, пожалуй, самый желанный изо всех игроков, которые могут стать свободными агентами летом. «ПСЖ» и «Манчестер Сити» – единственные клубы, которые могут позволить себе содержание 33-летнего аргентинца. Лео до сих пор не продлил контракт с «Барселоной». Но все же с трудом представляется, что капитан «сине-гранатовых» покинет клуб уже через несколько месяцев. Старый-новый президент Жоан Лапорта сделает все и даже больше для того, чтобы удержать Месси. При этом остается вероятность, что Лео все-таки станет свободным агентом по окончании сезона. В этом случае новости о будущем аргентинца будут появляться по всему миру ежеминутно – без преувеличения.