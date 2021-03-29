Финские СМИ: «Триллер в Киеве. Пенальти был подарком от Украины»

В воскресенье, 28 марта, состоялся поединок отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Украины дома сыграла вничью с Финляндией (1:1).

Часто говорят, что главный финский спорт — хоккей, а футбол не очень популярен. Но финские СМИ уделили массу внимания поединку против Украины и похвалили свою команду за добытый результат.

«Теему Пукки спас «филинов» (прозвище сборной Финляндии — прим. ред.) на последней минуте: «Мы можем быть довольны одним очком».

Финляндия добыла чрезвычайно ценную ничью со счетом 1:1 в поединке против Украины», — радуется крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat.

«Второй поединок отбора на ЧМ-2022, который проходил в Киеве, превратился в настоящий триллер. Украина использовала длинные передачи, Финляндия плотно оборонялась и надеялась на контратаки.

Финляндия не реализовала несколько голевых моментов еще до того, как Украина нанесла первый удар. Однако это не обескуражило Пукки и компанию, которые сумели свести матч к ничьей.

За 11 минут до конца поединка финская оборона была вскрыта молниеносной атакой. Малиновский, всегда представляющий большую угрозу, нашел передачей Караваева. Тот прострелил на Жуниора Мораеса, а форвард послал мяч в ворота мимо голкипера.

«Филины» пустились в погоню. Лод отправил мяч над перекладиной со штрафного, Араюури попал в штангу.

За две минуты до окончания основного времени матча Теему Пукки реализовал одиннадцатиметровый удар, который заработал своим прессингом. Миколенко, потерявший мяч, сбил Пукки и получил красную карточку. Это уже третий гол Пукки в двух матчах нынешнего отборочного турнира и его 30-й мяч в составе национальной сборной Финляндии.

«Мы можем быть довольны одним очком, Украина была лучше», — заявил Пукки в интервью V Sport Football.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва снова решил использовать расстановку 5-3-2. Выбор Канервы объясняется еще и тем, что матч с Украиной — это не только отборочный поединок на ЧМ-2022, но и матч, который готовит команду к чемпионату Европы. На Евро-2020 «филины», вероятно, будут чаще использовать 3-5-2, чем 4-4-2», — рассказывает о поединке Helsingin Sanomat.

«Какой подъем! Финляндия сыграла вничью с Украиной — еще одно хладнокровное завершение от Теему Пукки.

Финляндия вырвала вничью с Украиной (1:1) на последней минуте матча», — гласит заголовок издания Ilta-Sanomat, второй крупнейшей газеты Финляндии.

«Украина приняла Финляндию в рамках отбора на ЧМ-2022. Украина вышла вперед на 80-й минуте встречи, но финнов это не обескуражило.

Финляндия добилась важной ничьей со счетом 1:1 и голом Теему Пукки на 89-й минуте. Пукки реализовал пенальти. Миколенко ошибся и сфолил на Пукки, за что получил удаление. Теему старался прессинговать всю игру, и это принесло плоды!

Бущан угадал угол, в который ударил Пукки, но мяч не достал. Удар финского форварда был очень сильным и точным.

Сборная Финляндии выступает в отборочной группе D, где ее соперниками являются Украина, Франция, Босния и Герцеговина и Казахстан. Каждая из этих команд сыграет друг с другом дважды.

Победитель группы получит прямую путевку на ЧМ-2022. Второе место получил шанс сыграть на чемпионате мира благодаря плей-офф», — пишет Ilta-Sanomat.

«Теему Пукки стал героем, Украина ужасно разочарована», — говорится в заголовке издания Iltalehti, третьей по тиражу газеты Финляндии.

«Теему Пукки снова стал героем, который позволил финской команде засиять вечером в воскресенье. Бомбардир сборной Финляндии забил очень ценный гол в ворота украинской команды в поединке отбора на ЧМ-2022.

Пукки сравнял счет в концовке, на 88-й минуте игры. Украина повела в счете на 80-й минуте, воспользовавшись ошибкой обороны гостей.

Пенальти был подарком от Украины. Но финская сборная могла сыграть и лучше.

«Мы, конечно, очень недовольны своей игрой. Мы очень плохо контролировали мяч. Сложно было доставлять его из обороны в атаку», — отметил после матча Пукки.

В Киеве сборная Финляндии использовала схему 3-5-2. Финны рано потеряли Альбина Гранлунда, который получил сильный удар мячом в лицо после розыгрыша углового. Николай Алхо вышел на поле вместо него. У Гранлунда был отличный шанс, чтобы показать себя, и он не сдерживал слез разочарования.

Финляндия неплохо начала матч, но чем больше проходило времени, тем сильнее она теряла инициативу. Украина взяла игру под полный контроль и попыталась разбить «автобус», припаркованный «филинами». Хозяева несколько раз хорошо воспользовались разрывом между линиями финнов. Но или страховали полевые игроки, или на месте был Йоронен.

Единственный шанс у финнов был в самом начале. Кауко и Райтала провели великолепную комбинацию, Пукки получил шанс для удара, но он был заблокирован.

Было понятно, что ничья в домашнем поединке Украину не устраивает. Во втором тайме у Финляндии не было особенных проблем, но на 80-й минуте хозяева все же забили. Александр Караваев прострелил с правого фланга, и Жуниор Мораес пробил голкипера.

«Филины» успели провести несколько опасных атак, пока на последних минутах Пукки не запрессинговал Миколенко в своей штрафной и не перехватил мяч, вынудив украинского защитника заработать прямую красную карточку. Теему пенальти реализовал, и рейд на Киев завершился ничьей 1:1.

Это 30-й гол для Пукки за национальную сборную. Форвард обошел Микаэля Форсселля и всего на два мяча отстает от Яри Литманена», — подводит итоги матча Iltalehti.

Финские СМИ не скупятся на похвалы в адрес своей команды за добытый на выезде результат, хотя и критикуют за не слишком выразительную, по их мнению, игру. В составе сборной Украины выделяют Малиновского и Караваева, отдавшего результативную передачу. Больше всего комплиментов получил 30-летний форвард «Норвича» Теему Пукки, который успел трижды отличиться в двух сыгранных матчах отбора.

В материале использованы фото УАФ.