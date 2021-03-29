Ротаню не везет. Украина U-21 проиграла словакам, ведя в счете в два мяча

29 марта молодежная сборная Украины U-21 проиграла команде Словакии U-21 в 3-м туре международного турнира в Турции Antalya Cup.

Команда Руслана Ротаня забила два гола (отличились Мудрик и Вьюнник), но затем пропустила трижды.

Ранее на турнире в Турции молодежка Украины проиграла Болгарии (1:2) и сыграла вничью с Узбекистаном (1:1).

Этим турниром молодежная сборная Украины ведет подготовку к отбору Евро-2023 U-21, который для сине-желтых стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии. Конкурентами команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Antalya Cup 2021. 3-й тур

Украина U-21 – Словакия U-21 – 2:3

Голы: Мудрик, 49, Вьюнник, 56 – Капралик, 63, Труса, 70, 83.