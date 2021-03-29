Ротаню не везет. Украина U-21 проиграла словакам, ведя в счете в два мяча

На Antalya Cup забили Мудрик и Вьюнник, но затем команда пропустила трижды

  • 29.03.2021 20:00
  • 263 просмотра
  • 5 комментариев
Ротаню не везет. Украина U-21 проиграла словакам, ведя в счете в два мяча
© УАФ

29 марта молодежная сборная Украины U-21 проиграла команде Словакии U-21 в 3-м туре международного турнира в Турции Antalya Cup.

Команда Руслана Ротаня забила два гола (отличились Мудрик и Вьюнник), но затем пропустила трижды.

Ранее на турнире в Турции молодежка Украины проиграла Болгарии (1:2) и сыграла вничью с Узбекистаном (1:1).

Этим турниром молодежная сборная Украины ведет подготовку к отбору Евро-2023 U-21, который для сине-желтых стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии. Конкурентами команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Antalya Cup 2021. 3-й тур

Украина U-21 – Словакия U-21 – 2:3

Голы: Мудрик, 49, Вьюнник, 56 – Капралик, 63, Труса, 70, 83.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 29.03.2021 20:07
    0
    Ротань - уйди!!!!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 20:04
    +1
    Руслан , ну будь ты человеком . Потренируйся на кошках в другом месте , а не в сборной .
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 29.03.2021 20:02
    +2
    я в шоке!! ясно же давно что он не уровень тренера сборной!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.03.2021 20:02
    +1
    Это по-другому называется. За такие слова тут банят
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.03.2021 20:01
    +5
    Может тогда чисто для разнообразия поменять этого горе тренера?!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.03.2021 20:01
    +5
    Может тогда чисто для разнообразия поменять этого горе тренера?!
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 29.03.2021 20:02
    +2
    я в шоке!! ясно же давно что он не уровень тренера сборной!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 20:04
    +1
    Руслан , ну будь ты человеком . Потренируйся на кошках в другом месте , а не в сборной .
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.03.2021 20:02
    +1
    Это по-другому называется. За такие слова тут банят
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 29.03.2021 20:07
    0
    Ротань - уйди!!!!
    Ссылка
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