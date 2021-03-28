Украина U-21 – Словакия U-21. Antalya Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча международного турнира 29 марта в 17:00

  • 28.03.2021 12:54
  • 261 просмотр
  • 1 комментарий
Украина U-21 – Словакия U-21. Antalya Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня 29 марта проведет третий матч на международном турнире Antalya Cup.

Соперником будет сборная Словакии U-21. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.

Напомним, в первом матче команда Руслана Ротаня проиграла Болгарии (1:2), а во втором сыграла вничью с Узбекистаном (1:1).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 28.03.2021 13:09
    0
    С таким тренером точно продуют!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 28.03.2021 13:09
    0
    С таким тренером точно продуют!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности