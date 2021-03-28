Украина U-21 – Словакия U-21. Antalya Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня 29 марта проведет третий матч на международном турнире Antalya Cup.
Соперником будет сборная Словакии U-21. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.
Напомним, в первом матче команда Руслана Ротаня проиграла Болгарии (1:2), а во втором сыграла вничью с Узбекистаном (1:1).
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Источник — Sport.ua
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