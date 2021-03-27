УКРАИНА U21
1 : 1
Узбекистан U23
27.03.2021, FT

Снова без победы. Украина U-21 не смогла обыграть Узбекистан

Команда Руслана Ротаня выбыла из борьбы за победу на турнире Antalya Cup 2021

  • 27.03.2021 18:30
  • 1913 просмотров
  • 11 комментариев
Снова без победы. Украина U-21 не смогла обыграть Узбекистан
© УАФ

Во втором матче на турнире Antalya Cup молодежная сборная Украины встречалась с командой Узбекистана.
 
На перерыв украинцы ушли, ведя в счете, но на 50-й минуте соперники реализовали стандартное положение - 1:1.
 
Сейчас команда Руслана Ротаня занимает пятое место и уже выбыла из борьбы за победу. Последний матч нашей сборной состоится 29 марта против Словакии, начало в 18:00.
 
Antalya Cup 2021, 2-й тур
 
Украина (U-21) - Узбекистан (U-23) - 1:1
Голы: Бражко (31) - Абдуманнопов (50).
 
Украина: Чекотун, Алефиренко (Супряга, 71), Бражко, Снурницин (Батагов, 69), Драмбаев, Желизко (Судаков, 69), Притула (Сыч, 46), Очеретько (Бондаренко, 69), Исаенко (Кухаревич, 69), Мудрик (Ярмолюк, 46), Брагарь (Кащук, 46).
Узбекистан (стартовый состав): Исаков, Д.Комилов, Йокуба, Алиджану, Аликулов, Иззат, Ашкар, Абдурашид, Собирджонов, Абдурахмон, Мозговой.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 27.03.2021 19:07
    0
    Руся топарь!!! Наш Гвардиоленко
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.03.2021 19:06
    +2
    Знаю, що мене зараз замінусують, але мені ніколи не подобався Ротань, як гравець( я постійно це писав і мене постійно мінусували) і коли його назначили тренером молодіжки я плювався ( теж мінусували), але бачу, що я завжди був правий.
    Гнати треба це непорозуміння з молодіжки.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.03.2021 18:58
    +2
    Ротань в ударі, як це ми ще не програли узбекам)
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 18:58
    -2
    Это всего лишь турнир.)
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 27.03.2021 18:56
    +1
    Русик, а компанию к Миле и Али Рано тренером быть
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 27.03.2021 18:55
    +4
    павелко все равно какие результаты главное что ротань пристроен
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
    online
      M@Ks7777⚒, 27.03.2021 18:55
    -3
    Гнать Ротаня,пока снова не опозорил молодёжку,лучше уже совсем без тренера играть чем с ним
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 27.03.2021 18:50
    +10
    Ещё один 《Великолепный》матч 《Великого》тренера Ротаня! КОГДА УЖЕ ОН УЙДЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ КУДА-НИБУДЬ, ведь я так понял уволить его невозможно. Но ведь все равно хочется чтобы молодёжная зборная у нас была конкурентоспособная.
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 27.03.2021 18:42
    +3
    темп шепетовка тренировать ротаню
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.03.2021 18:38
    +11
    ротань максимум что может возглавить-это сборную лесопилки по перетягиванию канатов
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 27.03.2021 18:37
    -6
    Ну так играли с командой постарше- это имеет значение!
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    axylinam
    online
      axylinam, 27.03.2021 18:38
    +11
    ротань максимум что может возглавить-это сборную лесопилки по перетягиванию канатов
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 27.03.2021 18:50
    +10
    Ещё один 《Великолепный》матч 《Великого》тренера Ротаня! КОГДА УЖЕ ОН УЙДЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ КУДА-НИБУДЬ, ведь я так понял уволить его невозможно. Но ведь все равно хочется чтобы молодёжная зборная у нас была конкурентоспособная.
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 27.03.2021 18:55
    +4
    павелко все равно какие результаты главное что ротань пристроен
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 27.03.2021 18:42
    +3
    темп шепетовка тренировать ротаню
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.03.2021 19:06
    +2
    Знаю, що мене зараз замінусують, але мені ніколи не подобався Ротань, як гравець( я постійно це писав і мене постійно мінусували) і коли його назначили тренером молодіжки я плювався ( теж мінусували), але бачу, що я завжди був правий.
    Гнати треба це непорозуміння з молодіжки.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.03.2021 18:58
    +2
    Ротань в ударі, як це ми ще не програли узбекам)
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 27.03.2021 18:56
    +1
    Русик, а компанию к Миле и Али Рано тренером быть
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 27.03.2021 19:07
    0
    Руся топарь!!! Наш Гвардиоленко
    Ссылка
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