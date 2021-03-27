Снова без победы. Украина U-21 не смогла обыграть Узбекистан

Во втором матче на турнире Antalya Cup молодежная сборная Украины встречалась с командой Узбекистана.
На перерыв украинцы ушли, ведя в счете, но на 50-й минуте соперники реализовали стандартное положение - 1:1.
Сейчас команда Руслана Ротаня занимает пятое место и уже выбыла из борьбы за победу. Последний матч нашей сборной состоится 29 марта против Словакии, начало в 18:00.
Antalya Cup 2021, 2-й тур
Украина (U-21) - Узбекистан (U-23) - 1:1
Голы: Бражко (31) - Абдуманнопов (50).
Украина: Чекотун, Алефиренко (Супряга, 71), Бражко, Снурницин (Батагов, 69), Драмбаев, Желизко (Судаков, 69), Притула (Сыч, 46), Очеретько (Бондаренко, 69), Исаенко (Кухаревич, 69), Мудрик (Ярмолюк, 46), Брагарь (Кащук, 46).
Узбекистан (стартовый состав): Исаков, Д.Комилов, Йокуба, Алиджану, Аликулов, Иззат, Ашкар, Абдурашид, Собирджонов, Абдурахмон, Мозговой.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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Гнати треба це непорозуміння з молодіжки.
Гнати треба це непорозуміння з молодіжки.
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