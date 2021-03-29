Владимир БРАЖКО: «Мы не можем выиграть турнир, но у нас есть цель»

Игрок сборной Украины U-21 рассказал об Antalya Cup

  • 29.03.2021 19:20
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Владимир БРАЖКО: «Мы не можем выиграть турнир, но у нас есть цель»
© ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной Украины Владимир Бражко рассказал о своем первом голе за сборную U-21 и ожиданиях от турнира Antalya Cup.

- Какие впечатления от игры со сборной Узбекистана?
- Есть положительные моменты, так как забил свой дебютный гол за молодёжную сборную, но есть и негативные. Нам не удалось добыть победу в этом матче и показать нашу игру, которую мы готовили.

- Чем-то удивил соперник?
- Соперник ничем не удивил, мы знали, как они будут играть, и что стандарты — это их козырь, но потеряли концентрацию на одном из них и пропустили гол.

- Как определились с тем, кто будет бить пенальти?
- Нам перед игрой говорят, кто будет исполнять пенальти и штрафные. Был выбор я или Олег Очеретько. Когда увидел, что судья показывает на точку, то сказал Олегу, что уверен и хочу пробить.

- Как удалось переиграть вратаря?
- Часто тренируюсь бить одиннадцатиметровые, этот стиль пенальти у меня хорошо отработан. В чем заключается его тайна, я пока не расскажу.

- Ввиду того, что сборной не удастся побороться за первое место на турнире, какие задачи на заключительный поединок со Словакией?
- Да, мы не можем уже выиграть турнир, но у нас цель и мотивация есть на каждый матч. Мы строим свою игру через такие поединки и готовимся на отборочный этап. Хотим показать нашу лучшую игру и доказать, что прошлые матчи были недоразумением и громко хлопнуть дверью за собой.

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Источник — ФК Динамо Киев

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