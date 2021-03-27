Украина U21 – Узбекистан U23. Antalya Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня 27 марта проведет второй матч на международном турнире Antalya Cup.
Соперником будет сборная Узбекистана U-21. Старт встречи в 16:00.
В первой встрече Украина уступила Болгарии.
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Источник — Sport.ua
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