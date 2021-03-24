Ротань огорчает. Украина U-21 проиграла Болгарии U-21 на старте Antalya Cup

Назаренко открыл счет на 7-й минуте, но затем украинцы пропустили два гола

  • 24.03.2021 17:53
  • 1019 просмотров
  • 11 комментариев
Ротань огорчает. Украина U-21 проиграла Болгарии U-21 на старте Antalya Cup
© УАФ. Руслан Ротань

24 марта молодежная сборная Украины U-21 проиграла первый матч против команды Болгарии U-21 на старте международного турнира в Турции Antalya Cup.

Команда Руслана Ротаня открыла счет на 7-й минуте, когда отличился Александр Назаренко, но затем пропустила два гола. И все попытки спасти игру не завершились ничем.

Всего на турнире сборная Украины проведет три поединка. 27 марта украинцы сыграют с Узбекистаном, а 29 марта – со Словакией.

Этим турниром молодежная сборная Украины начала подготовку к отбору Евро-2023 U-21, который для сине-желтых стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии. Конкурентами команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Antalya Cup 2021. 1-й тур

Украина U-21 – Болгария U-21 – 1:2

Голы: Назаренко, 7 – Болгария U-21, 18, 56.

Следующие матчи

  • 27 марта. Украина U-21 – Узбекистан U-21
  • 29 марта. Украина U-21 – Словакия U-21

Состав сборной Украины U-21

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.03.2021 18:06
    0
    Вот и дали шанс этому "тренеру"... уже проявляет себя. Чтобы выкарабкаться из этой ямы, все оставшиеся игры ему нужно выиграть...
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 24.03.2021 18:06
    0
    Не огорчай, братишь
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 18:06
    0
    Во как болгары отъелись в ЕС.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 24.03.2021 18:05
    -1
    Коли цьому недоробку дадуть підсрачник?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 18:05
    -1
    Русик это очередной Хацкевич. Птица негордая, пока под зад не пнешь сам не улетит
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.03.2021 18:04
    -1
    Скільки ще відборів потрібно прос-ти, щоб зрозуміти, що Ротаню ще зарано збірну тренувати навіть молодіжку. Поставте нарешті тренером Петракова, нехай далі своїх хлопців-чемпіонів веде в дорослий футбол для основної збірної...
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    bonv
    online
      bonv, 24.03.2021 18:03
    0
    Ротань не тренер - хіба ще не зрозуміло?
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 24.03.2021 18:02
    +1
    Мда, физрук....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.03.2021 18:01
    +1
    Для ротаня проиграть с разницей в один мяч уже огромное достижение
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 24.03.2021 17:59
    0
    С таким тренером в отборе мы даже ниже Северной Македонии будем
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 24.03.2021 17:57
    -1
    Сомневался кто то ,что Русик " топчик"??
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 24.03.2021 18:02
    +1
    Мда, физрук....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.03.2021 18:01
    +1
    Для ротаня проиграть с разницей в один мяч уже огромное достижение
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.03.2021 18:06
    0
    Вот и дали шанс этому "тренеру"... уже проявляет себя. Чтобы выкарабкаться из этой ямы, все оставшиеся игры ему нужно выиграть...
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 24.03.2021 18:06
    0
    Не огорчай, братишь
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 18:06
    0
    Во как болгары отъелись в ЕС.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.03.2021 18:03
    0
    Ротань не тренер - хіба ще не зрозуміло?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 24.03.2021 17:59
    0
    С таким тренером в отборе мы даже ниже Северной Македонии будем
    Ссылка
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