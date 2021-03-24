Ротань огорчает. Украина U-21 проиграла Болгарии U-21 на старте Antalya Cup

24 марта молодежная сборная Украины U-21 проиграла первый матч против команды Болгарии U-21 на старте международного турнира в Турции Antalya Cup.

Команда Руслана Ротаня открыла счет на 7-й минуте, когда отличился Александр Назаренко, но затем пропустила два гола. И все попытки спасти игру не завершились ничем.

Всего на турнире сборная Украины проведет три поединка. 27 марта украинцы сыграют с Узбекистаном, а 29 марта – со Словакией.

Этим турниром молодежная сборная Украины начала подготовку к отбору Евро-2023 U-21, который для сине-желтых стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии. Конкурентами команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Antalya Cup 2021. 1-й тур

Украина U-21 – Болгария U-21 – 1:2

Голы: Назаренко, 7 – Болгария U-21, 18, 56.

Следующие матчи

27 марта. Украина U-21 – Узбекистан U-21

29 марта. Украина U-21 – Словакия U-21

Состав сборной Украины U-21