Украина U-21 – Болгария U-21. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч Antalya Cup Украина U-21 – Болгария U-21:

«Предостерегу наших молодых футболистов от недооценки соперника. Я работал в Болгарии, тренируя их гранд «Левски». Я прекрасно знаю о работе с молодежью в Болгарии. Все болгарские футболисты – очень техничные. Климат и инфраструктура позволяют развивать технику. Они тренируются и играют почти круглый год.

Для них примером является поколение Христо Стоичкова, с которым сборная Болгарии дошла до полуфинала чемпионата мира 1994. Христо Стоичков, Красимир Балаков и другие игроки того поколения выступали в топовых европейских клубах. Все стремятся повторить их успешный путь. Молодежь в играх за болгарские команды и национальные сборные стремится о себе заявить, чтобы уехать за рубеж, заключив хорошие контракты. В Грузии такая же ситуация. Это нормально!

В любом матче у болгарских футболистов есть мотивация. За ними всегда наблюдают. В группе атаки болгар любой футболист в состоянии решить эпизод в одиночку. Они легко обыгрывают один в один, так как их учат этому с детства. У них развит дворовой футбол, я об этом знаю. Это играющая и футбольная нация. Болгары – очень координированные и легкие. Я не знаком с нынешней их молодежкой. Но в прошлом отборочном цикле до самого завершения квалификации они имели шансы попасть в финальную часть Евро. Болгары очень достойно и солидно играют.

Болгары хорошо с мячом работают, а сейчас они еще стали значительно организованнее и дисциплинированнее играть. Скажу так, Украине по силам не только выиграть этот международный турнир, но и продемонстрировать свои лучшие качества и командную игру, а также характер.

С удовольствием посмотрим все игры нашей сборной и, как всегда, объединившись, желаем украинской команде только победы!», – сказал Грозный.

Матч Украина U-21 – Болгария U-21 состоится 24 марта. Начало встречи – в 16:00.