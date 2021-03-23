Украина U-21 – Болгария U-21. Antalya Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 марта в 16:00 по Киеву молодежная сборная Украины U-21 матчем против команды Болгарии U-21 стартует на международном турнире в Турции Antalya Cup.

26 игроков находятся в распоряжении Руслана Ротаня (из них 9 новичков). Тренер даст сыграть всем футболистам, которые прибыли на сбор, на турнире, который сине-желтые выигрывали в 2019 году (а в 2020-м турнир не проводился).

Всего на турнире сборная Украины проведет три поединка. Кроме встречи с Болгарией, 27 марта украинцы сыграют с Узбекистаном, а 29 марта – со Словакией.

Этим турниром молодежная сборная Украины начнет подготовку к отбору Евро-2023 U-21, который для сине-желтых стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии. Конкурентами команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Украина U-21 – Болгария U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция