Виталий МИКОЛЕНКО: «Хочу сказать спасибо людям, которые меня поддержали»

21-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко подвел итоги ничьей с национальной сборной Финляндии (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.
«Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее», — написал Миколенко.
«Выше нос, малыш. Знаю, что неприятно, но после таких моментов, уверен, ты станешь сильнее», — прокомментировал запись 33-летний украинский игрок турецкого «Ризеспора» Николай Морозюк.
В комментариях поддержку Миколенко выразили Георгий Бущан, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко и другие известные футболисты.
Грубая ошибка Миколенко в концовке встречи привела к пенальти в ворота сборной Украины, который реализовал Пукки, вырвав ничью для своей команды. За свой фол Виталий получил красную карточку.
Источник — Instagram
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такой сборной у нас никогда не было, и Миколенко, несомненно, ее 100%-я часть.
это часть игры, ребят, пускай пойдет на пользу и не повторится. подумайте, сколько прекрасных выводов можно сделать из этой игры!
Суоми после гола могла забить не раз, честно, читалось что запихнут, хорошо что только один. В такой ситуации и два можно словить, изи, Пукки бешенный какой-то.
Ну прямо извини нет, но и так понятно.
Или надо фото на коленях?
Ну прямо извини нет, но и так понятно.
Или надо фото на коленях?
-
Шева колись такий момент не забив в фіналі Ліги Чемпіонів Дудеку на останніх хвилинах додаткового часу + останній пенальті не забив.
Помилки форвардів та півзахисників ніхто не бачить, а гонять переважно на воротарів та захисників.
Якщо пригадаєте попередні матчі проти фінів та "мегазбірної" Люксембургу,
то зрозумієте, що справа не тільки в Миколенко, а й у психології наших гравців.
Забили мяч і розслабили булки. Потім, перед пропущеним голом було декілька надзвичайно гострих моментів
біля наших воріт, і якщо не в цей раз пропустили , то моменти продовжувалися б.
Треба змінювати психологію. Треба мати на заміні потужних гравців, щоб лобом упиралися.
Бо ви ж бачили, фіни наших продавоювали раз за разом.
Так что дальше у тебя просто будет причина теперь играть в два раза усерднее , чтобы на фоне успехов сборной , эта досадная ошибка забылась ка можно скорее !
Якщо пригадаєте попередні матчі проти фінів та "мегазбірної" Люксембургу,
то зрозумієте, що справа не тільки в Миколенко, а й у психології наших гравців.
Забили мяч і розслабили булки. Потім, перед пропущеним голом було декілька надзвичайно гострих моментів
біля наших воріт, і якщо не в цей раз пропустили , то моменти продовжувалися б.
Треба змінювати психологію. Треба мати на заміні потужних гравців, щоб лобом упиралися.
Бо ви ж бачили, фіни наших продавоювали раз за разом.
-
Шева колись такий момент не забив в фіналі Ліги Чемпіонів Дудеку на останніх хвилинах додаткового часу + останній пенальті не забив.
Помилки форвардів та півзахисників ніхто не бачить, а гонять переважно на воротарів та захисників.
Ну прямо извини нет, но и так понятно.
Или надо фото на коленях?
Ну прямо извини нет, но и так понятно.
Или надо фото на коленях?
такой сборной у нас никогда не было, и Миколенко, несомненно, ее 100%-я часть.
это часть игры, ребят, пускай пойдет на пользу и не повторится. подумайте, сколько прекрасных выводов можно сделать из этой игры!
Суоми после гола могла забить не раз, честно, читалось что запихнут, хорошо что только один. В такой ситуации и два можно словить, изи, Пукки бешенный какой-то.
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