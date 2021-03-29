Виталий МИКОЛЕНКО: «Хочу сказать спасибо людям, которые меня поддержали»

Игрок сборной Украины переживает из-за ошибки, которую он допустил в матче с Финляндией (1:1)

  • 29.03.2021 21:42
  • 5142 просмотра
  • 28 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО: «Хочу сказать спасибо людям, которые меня поддержали»
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко подвел итоги ничьей с национальной сборной Финляндии (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее», — написал Миколенко.

«Выше нос, малыш. Знаю, что неприятно, но после таких моментов, уверен, ты станешь сильнее», — прокомментировал запись 33-летний украинский игрок турецкого «Ризеспора» Николай Морозюк.

В комментариях поддержку Миколенко выразили Георгий Бущан, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко и другие известные футболисты.

Грубая ошибка Миколенко в концовке встречи привела к пенальти в ворота сборной Украины, который реализовал Пукки, вырвав ничью для своей команды. За свой фол Виталий получил красную карточку.

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Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
    Work W1901
    online
      Work W1901, 29.03.2021 23:00
    0
    Нельзя сильно грузится, да, сделать выводы, но все равно, отпустить, да по-быстрее. в будущем только смеяться над этой ситуацией. На крайняк, можно спихнуть на Забарного,лол
    такой сборной у нас никогда не было, и Миколенко, несомненно, ее 100%-я часть.
    это часть игры, ребят, пускай пойдет на пользу и не повторится. подумайте, сколько прекрасных выводов можно сделать из этой игры!
    Суоми после гола могла забить не раз, честно, читалось что запихнут, хорошо что только один. В такой ситуации и два можно словить, изи, Пукки бешенный какой-то.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.03.2021 22:59
    +1
    avk2307, 29.03.2021 22:55
    "огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент."- это типа Всем, спасибо, я отдыхать?
    Ну прямо извини нет, но и так понятно.
    Или надо фото на коленях?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 29.03.2021 22:55
    +1
    roman75zpr, 29.03.2021 22:45
    Там есть его слова извинения перед болельщиками?
    "огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент."- это типа Всем, спасибо, я отдыхать?
    Ну прямо извини нет, но и так понятно.
    Или надо фото на коленях?
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 29.03.2021 22:52
    +1
    oenergo.com, 29.03.2021 21:55
    Не надо было валить фина, результат был известен на 99%. А вдруг бы Бущан ликвидировал угрозу.
    согласись, ну там времени на принятие решения было совсем мало
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 29.03.2021 22:50
    +6
    Виталик красава!!! Не ошибается тот,кто нихрена не делает. Футболист классный,а ошибки все допускают.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.03.2021 22:46
    +4
    Віталік, все норм. Ми пам'ятаємо як ти розривав Португалію. Ми знаємо як ти важко та самовіддано працюєш на полі.
    -
    Шева колись такий момент не забив в фіналі Ліги Чемпіонів Дудеку на останніх хвилинах додаткового часу + останній пенальті не забив.
    Помилки форвардів та півзахисників ніхто не бачить, а гонять переважно на воротарів та захисників.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 29.03.2021 22:45
    -2
    avk2307, 29.03.2021 22:36
    А то,что под заголовком написано читал?
    Там есть его слова извинения перед болельщиками?
    Ссылка
    MaKs7777
    online
      MaKs7777, 29.03.2021 22:45
    -2
    smart_Forever_, 29.03.2021 22:32
    Теперь можешь забыть за Европу - там таких лохов не приемлют. Будешь теперь до пенсии бегать за 100личную помойку.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 29.03.2021 22:42
    +2
    Виталий, если тебя опять будут впихивать в центр защиты - сопротивляйся всеми руками и ногами. Прояви характер. Твоё место - левая бровка. Там ты действительно хорош.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 29.03.2021 22:36
    +4
    roman75zpr, 29.03.2021 22:32
    Конечно, с каждым может что-то подобное разово произойти... Но, парень, а ты извиниться не считаешь нужным? Это ниже твоего достоинства? Вот как раз перед теми болельщиками извиниться, которые, как ты сказал "верили в команду до конца". А то всем "спасибо", я пошел отдыхать...
    А то,что под заголовком написано читал?
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 29.03.2021 22:32
    -9
    Теперь можешь забыть за Европу - там таких лохов не приемлют. Будешь теперь до пенсии бегать за 100личную помойку.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 29.03.2021 22:32
    -5
    Конечно, с каждым может что-то подобное разово произойти... Но, парень, а ты извиниться не считаешь нужным? Это ниже твоего достоинства? Вот как раз перед теми болельщиками извиниться, которые, как ты сказал "верили в команду до конца". А то всем "спасибо", я пошел отдыхать...
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 29.03.2021 22:31
    +5
    Хлопці, це повинно було рано чи піздно трапитись.
    Якщо пригадаєте попередні матчі проти фінів та "мегазбірної" Люксембургу,
    то зрозумієте, що справа не тільки в Миколенко, а й у психології наших гравців.
    Забили мяч і розслабили булки. Потім, перед пропущеним голом було декілька надзвичайно гострих моментів
    біля наших воріт, і якщо не в цей раз пропустили , то моменти продовжувалися б.
    Треба змінювати психологію. Треба мати на заміні потужних гравців, щоб лобом упиралися.
    Бо ви ж бачили, фіни наших продавоювали раз за разом.
    Ссылка
    Людмила Павловська
    online
      Людмила Павловська, 29.03.2021 22:24
    +1
    Забарный отдал пас в штрафную, кто так делает? Я поняла труба. Миколенко ето следствие , а не причина. Вот у Бущана был шанс, осадок остался.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.03.2021 22:20
    +13
    Віталік, тримайся, брат! Ти класний гравець. Всьо буде добре, друже! Ми з тобою і віримо в тебе !
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.03.2021 22:17
    +11
    Пригадую скільки понапривозив Варан. І нічого, один з найдорожчих захисників світу
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 29.03.2021 22:06
    -5
    Ото меньше надо с ПАРАВОЗнюками всякими общаться. Трындец какой-то...
    Ссылка
    Mikolaynen
    online
      Mikolaynen, 29.03.2021 22:05
    -8
    Mikolaynen!Zabaraynen!Spadiboo vam ot Finskogo naroda ne peregevau silno!!!!!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 29.03.2021 22:02
    +5
    Виталий ты лучший левый защитник страны! Все будет нормально, ошибки случаются у всех, главное работать над собой и верить в удачу. Желаю тебе в этом году стать чемпионом и обладателем Кубка Украины, в составе сборной успешно выступить на ЕВРО-2020 и пробиться на чемпионат мира в Катаре!
    Ссылка
    Olexandr Yevtushok
    online
      Olexandr Yevtushok, 29.03.2021 22:00
    +1
    А я любитель "всесвітніх змов")) Ну невже після нічиєї з Хранцузами (нінавіжу) не дзенькнули, як то вчинили із еліт-груцпою та матчем з Швайцарами?? Ой, таке начудити міг звіно молодий гравець - хто не чудив. Але Миколенко? Ви серйозно? Хто б нарізку зробив його супер-помилок на прикладі з іншими такими "молодцями" вітчизняного чи забугорного виробництва - отоді б аргументи і з'явилися... Це вам не пісяння Барезі під час матчу за Марсель прямо під штангою.
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 29.03.2021 21:45
    +17
    Пусть это будет самой большой ошибкой в твоей футбольной карьере. Дальше только успехи
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.03.2021 22:20
    +13
    Віталік, тримайся, брат! Ти класний гравець. Всьо буде добре, друже! Ми з тобою і віримо в тебе !
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 21:48
    +13
    Большинство адекватных украинцев понимает что ошибаются все , даже профессионалы .
    Так что дальше у тебя просто будет причина теперь играть в два раза усерднее , чтобы на фоне успехов сборной , эта досадная ошибка забылась ка можно скорее !
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.03.2021 22:17
    +11
    Пригадую скільки понапривозив Варан. І нічого, один з найдорожчих захисників світу
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 29.03.2021 22:00
    +8
    Ми всі тебе підтримуємо Миколенко!!!!
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 29.03.2021 22:50
    +6
    Виталик красава!!! Не ошибается тот,кто нихрена не делает. Футболист классный,а ошибки все допускают.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 29.03.2021 22:31
    +5
    Хлопці, це повинно було рано чи піздно трапитись.
    Якщо пригадаєте попередні матчі проти фінів та "мегазбірної" Люксембургу,
    то зрозумієте, що справа не тільки в Миколенко, а й у психології наших гравців.
    Забили мяч і розслабили булки. Потім, перед пропущеним голом було декілька надзвичайно гострих моментів
    біля наших воріт, і якщо не в цей раз пропустили , то моменти продовжувалися б.
    Треба змінювати психологію. Треба мати на заміні потужних гравців, щоб лобом упиралися.
    Бо ви ж бачили, фіни наших продавоювали раз за разом.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 29.03.2021 22:02
    +5
    Виталий ты лучший левый защитник страны! Все будет нормально, ошибки случаются у всех, главное работать над собой и верить в удачу. Желаю тебе в этом году стать чемпионом и обладателем Кубка Украины, в составе сборной успешно выступить на ЕВРО-2020 и пробиться на чемпионат мира в Катаре!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.03.2021 22:46
    +4
    Віталік, все норм. Ми пам'ятаємо як ти розривав Португалію. Ми знаємо як ти важко та самовіддано працюєш на полі.
    -
    Шева колись такий момент не забив в фіналі Ліги Чемпіонів Дудеку на останніх хвилинах додаткового часу + останній пенальті не забив.
    Помилки форвардів та півзахисників ніхто не бачить, а гонять переважно на воротарів та захисників.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 29.03.2021 22:36
    +4
    roman75zpr, 29.03.2021 22:32
    Конечно, с каждым может что-то подобное разово произойти... Но, парень, а ты извиниться не считаешь нужным? Это ниже твоего достоинства? Вот как раз перед теми болельщиками извиниться, которые, как ты сказал "верили в команду до конца". А то всем "спасибо", я пошел отдыхать...
    А то,что под заголовком написано читал?
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 29.03.2021 21:45
    +3
    ми всі надіємось, що більше такої самовпевненої тупізни у тебе в кар'єрі більше не буде, тримайся і успіху дальше, "защіта" бля!!!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 29.03.2021 22:42
    +2
    Виталий, если тебя опять будут впихивать в центр защиты - сопротивляйся всеми руками и ногами. Прояви характер. Твоё место - левая бровка. Там ты действительно хорош.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.03.2021 22:59
    +1
    avk2307, 29.03.2021 22:55
    "огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент."- это типа Всем, спасибо, я отдыхать?
    Ну прямо извини нет, но и так понятно.
    Или надо фото на коленях?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 29.03.2021 22:55
    +1
    roman75zpr, 29.03.2021 22:45
    Там есть его слова извинения перед болельщиками?
    "огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент."- это типа Всем, спасибо, я отдыхать?
    Ну прямо извини нет, но и так понятно.
    Или надо фото на коленях?
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 29.03.2021 22:52
    +1
    oenergo.com, 29.03.2021 21:55
    Не надо было валить фина, результат был известен на 99%. А вдруг бы Бущан ликвидировал угрозу.
    согласись, ну там времени на принятие решения было совсем мало
    Ссылка
    Людмила Павловська
    online
      Людмила Павловська, 29.03.2021 22:24
    +1
    Забарный отдал пас в штрафную, кто так делает? Я поняла труба. Миколенко ето следствие , а не причина. Вот у Бущана был шанс, осадок остался.
    Ссылка
    Olexandr Yevtushok
    online
      Olexandr Yevtushok, 29.03.2021 22:00
    +1
    А я любитель "всесвітніх змов")) Ну невже після нічиєї з Хранцузами (нінавіжу) не дзенькнули, як то вчинили із еліт-груцпою та матчем з Швайцарами?? Ой, таке начудити міг звіно молодий гравець - хто не чудив. Але Миколенко? Ви серйозно? Хто б нарізку зробив його супер-помилок на прикладі з іншими такими "молодцями" вітчизняного чи забугорного виробництва - отоді б аргументи і з'явилися... Це вам не пісяння Барезі під час матчу за Марсель прямо під штангою.
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 29.03.2021 23:00
    0
    Нельзя сильно грузится, да, сделать выводы, но все равно, отпустить, да по-быстрее. в будущем только смеяться над этой ситуацией. На крайняк, можно спихнуть на Забарного,лол
    такой сборной у нас никогда не было, и Миколенко, несомненно, ее 100%-я часть.
    это часть игры, ребят, пускай пойдет на пользу и не повторится. подумайте, сколько прекрасных выводов можно сделать из этой игры!
    Суоми после гола могла забить не раз, честно, читалось что запихнут, хорошо что только один. В такой ситуации и два можно словить, изи, Пукки бешенный какой-то.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 29.03.2021 21:55
    0
    Не надо было валить фина, результат был известен на 99%. А вдруг бы Бущан ликвидировал угрозу.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.03.2021 21:54
    0
    Таке життя, не дает испытаний, которые человек не может вынести. Посыпать голову пеплом не нужно, еще важные игры чемпионата и Евро впереди.. можно пролететь и мимо того и мимо другого, горюя о том, чего не вернуть.
    Ссылка
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