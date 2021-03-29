Виталий МИКОЛЕНКО: «Хочу сказать спасибо людям, которые меня поддержали»

21-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко подвел итоги ничьей с национальной сборной Финляндии (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее», — написал Миколенко.

«Выше нос, малыш. Знаю, что неприятно, но после таких моментов, уверен, ты станешь сильнее», — прокомментировал запись 33-летний украинский игрок турецкого «Ризеспора» Николай Морозюк.

В комментариях поддержку Миколенко выразили Георгий Бущан, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко и другие известные футболисты.

Грубая ошибка Миколенко в концовке встречи привела к пенальти в ворота сборной Украины, который реализовал Пукки, вырвав ничью для своей команды. За свой фол Виталий получил красную карточку.