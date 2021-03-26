Волевая победа Свитолиной, легионер Динамо повторно переболел коронавирусом

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 марта.

1. Первый тур квалификации ЧМ-2022. Камбэк Польши, потеря очков Испанией. В Европе еще в пяти группах прошли матчи 1-го тура отборочного раунда.

2. Волевая победа в Майами! Свитолина не без проблем вышла в третий круг. Лучшая украинская теннисистка стартовала с победы на крупном турнире в США.

3. Французские СМИ: «Украина разочаровала, но удача была на ее стороне». Sport.ua представляет обзор французской прессы после ничьей в поединке Франции с Украиной (1:1).

4. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Нужно всегда быть патриотом и верить в сборную Украины». Эксперт разобрал матч Франция - Украина.

5. Талант, которого очень хотел Шахтер. Верон за 50 млн переезжает в Манчестер. «Палмейрас» договорился о продаже своего вундеркинда в Англию.

6. Красота, которая освещает спорт. Топ-10 женщин-репортеров. Блогер Sport.ua Александр Шершень составил свой рейтинг самых красивых женщин-репортеров.

7. Превью сезона Формулы-1. Ред Булл быстрее Мерседеса, Феррари и Макларен. А также Астон Мартин, возвращение Алонсо и дебют Мика Шумахера.

8. Неотесанный алмаз из родных мест Пеле. Почему Жажа так и не стал звездой. Талантливый бразильский футболист не раскрыл свой сумасшедший потенциал даже наполовину.

9. Легионер Динамо повторно переболел коронавирусом. Датский легионер Миккель Дуэлунд снова переболел коронавирусом.

10. Первая лига. Металлист в битве лидеров обыграл Агробизнес. Матч лидеров и претендентов на УПЛ.