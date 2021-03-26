Легионер Динамо повторно переболел коронавирусом

Датский легионер Миккель Дуэлунд снова переболел коронавирусом

  • 26.03.2021 00:18
  • 441 просмотр
  • 2 комментария
Легионер Динамо повторно переболел коронавирусом
© Instagram. Миккель Дуэлунд

23-летний полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд сообщил, что повторно переболел коронавирусом. На этот раз игрок перенес вирус бессимптомно, но все равно пропустил две недели тренировочного процесса.

«Я снова был изолирован на протяжении 14 дней, не имея возможности тренироваться. Моя цель состоит в том, что я хочу быть готовым к бою после перерыва для сборных и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу выиграть чемпионат, где мы действительно хорошо играем.

Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращения. Сейчас болезнь проходит бессимптомно, не так как в прошлый раз, но, конечно, я потеряю пару недель», - сказал Дуэлунд.

Первый раз датчанин переболел COVID-19 в ноябре прошлого года, тяжело перенеся болезнь. После преодоления болезни врачи еще некоторое время запрещали игроку тренироваться для полного восстановления организма.

В нынешнем cезоне Миккель Дуэлунд сыграл всего в трех матчах за «Динамо» в чемпионате Украины.

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Источник — Tipsbladet

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 26.03.2021 00:33
    +1
    Пороблено
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.03.2021 00:29
    0
    Короче как ни срачка, так болячка, так зря в дк и просидит с одной из самых больших з\п. Хоть бы в кубке дали сыграть глянуть шо он за игрок
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 26.03.2021 00:33
    +1
    Пороблено
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.03.2021 00:29
    0
    Короче как ни срачка, так болячка, так зря в дк и просидит с одной из самых больших з\п. Хоть бы в кубке дали сыграть глянуть шо он за игрок
    Ссылка
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