Легионер Динамо повторно переболел коронавирусом

23-летний полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд сообщил, что повторно переболел коронавирусом. На этот раз игрок перенес вирус бессимптомно, но все равно пропустил две недели тренировочного процесса.

«Я снова был изолирован на протяжении 14 дней, не имея возможности тренироваться. Моя цель состоит в том, что я хочу быть готовым к бою после перерыва для сборных и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу выиграть чемпионат, где мы действительно хорошо играем.

Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращения. Сейчас болезнь проходит бессимптомно, не так как в прошлый раз, но, конечно, я потеряю пару недель», - сказал Дуэлунд.

Первый раз датчанин переболел COVID-19 в ноябре прошлого года, тяжело перенеся болезнь. После преодоления болезни врачи еще некоторое время запрещали игроку тренироваться для полного восстановления организма.

В нынешнем cезоне Миккель Дуэлунд сыграл всего в трех матчах за «Динамо» в чемпионате Украины.