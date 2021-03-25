Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Нужно всегда быть патриотом и верить в сборную Украины»

Эксперт разобрал матч Франция - Украина

  • 25.03.2021 19:44
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  • 4 комментария
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Нужно всегда быть патриотом и верить в сборную Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о ничейном результате в матче отбора ЧМ-2022 Франция – Украина (1:1), а также дал рекомендации о настрое на игры с Финляндией и Казахстаном.

«Как я предполагал в своем предматчевом анализе сборная Украины в Париже достойно сыграла с действующим чемпионом мира национальной командой Франции.

Кстати наша команда уже достаточно успешно играет с топ-сборными. Мы уже можем говорить о победах над Испанией (1:0) и над чемпионом Европы Португалией (2:1), а также о крупном выигрыше в поединке с Сербией (5:0).

В матче с Францией нашим ребятам удалось нейтрализовать козыри соперника, а именно высочайший уровень индивидуального технико-тактического мастерства. Нам удалось справиться с классом Франции, реактивной скоростью команды Дешама, психологией победителей и лидерскими качествами футболистов, которые играют в топ-командах. Это мы сделали за счет командного блока, а также правильных и качественных перестроений.

Многих удивило появление в составе сборной Украины три центральных защитника. Многих это удивило, но не нас, тренеров. Каждый тренер на практике часто сталкивается с таким, ведь ты должен иметь набор тактик и уметь играть в три центральных защитника. Но Украина вынужденно так должна была играть с французами. Необходимо было надежно и правильно сыграть против Жиру, Гризманна, Мбаппе и Комана. Разве можно их оставить один в один и сыграть в четыре защитника? Без страховки против этой четверки сыграть нельзя, потому что они в состоянии обыграть в одиночку любого защитника в мире. Не будем забывать еще и постоянных включениях по флангам активных Павара и Эрнандеса. Играя в четыре защитника, сложно противостоять такой Франции. Разве что, если опустить вниз опорника и оставить его там на постоянной основе. Но это все равно получится три центральных защитника. Поэтому этот вариант очень правильный и единственно верный вариант.

Да, в первые тридцать минут были сложности и Жиру мог забивать, потому что он здорово играет головой и сам по себе хорош. Чтобы правильно играть против таких топ-футболистов необходимо закрыть центральную зону, а это возможно при трех центральных защитниках. Нужно было закрыть фланги, чтобы справиться с реактивными Мбаппе и Команом. При пяти защитниках это как раз-таки проходит. Потому у Килиана и Кингсли не получилось прорвать нашу оборону, потому они и были заменены во втором тайме. Но после замен ничего не поменялось. Украина после правильных перестроений, а также численного преимущества возле своих владений хорошо и надежно сыграла в обороне. Таким образом мы нивелировали класс и мастерство французов. Это очень важно!

Почему мы добились результата? Была выбрана правильная тактика тренерского штаба. Андрей Шевченко после матча сказал об этой тактике, что она была выбрана всем штабом и что всегда тактику разрабатывают все тренеры вместе.

Также отмечу неукоснительное выполнение игроками плана на матч. Молодцы, ребята! Здорово сыграли! Выделю также характер команды, которая уступая в счете, не отказалась от своей игры.

При пяти игроках обороны у нас еще был сильный опорник Сидорчук, который при включении обоих крайних защитников в состоянии выполнять шикарные оборонительные функции. Но также у нас на поле было три игрока, которые умеют тонок сыграть! Это Зинченко, Малиновский и Шапаренко. Технически это настолько сильные игроки, что они в состоянии контролировать мяч, отдавать последний пас и в одиночку обострять. После 30-й минуты мы увидели, что сборная начала играть в тот футбол, в который она всегда играла. Активность французов не могла быть все время такой. Также мяч мы контролировали не хуже, а, возможно, даже лучше, чем Франция. Когда на флангах активно включались Караваев и Миколенко, мы создавали численное преимущество, а соперник не успевал перестраиваться. Мы создали немало предпосылок для взятия ворот соперника. Но, увы, иногда быстрые атаки не проходили. Почему они не проходили? Потому что, выполняя огромнейший объем черновой работы и перехватывая мяч после стандартов, вылетая в контратаку, футболисты были в состоянии утомления. Вот поэтому где-то этой свежести не хватало. Но ребята были уверены в себе и в своих силах, были сконцентрированы на стандартах. В принципе украинские футболисты получили инъекцию психологии победителей на матчи с любым соперником. Играя в еврокубках, наши парни понимали, что можно обыграть любого оппонента. Могли украинцы обыграть французов? Да, могли это сделать и в принципе это было бы закономерно.

Я считаю, что Украина очень достойно сыграла с Францией. Я так и предполагал в своем прогнозе. Вся Европа и весь мир в очередной раз увидели, что Украина умеет готовить очень много талантов, о чем я также неоднократно говорил. Наши ребята показали в Париже достаточно хороший уровень. Был ли реализован весь потенциал? Нет! Мы могли выиграть у французов. Кто-то скажет: «Как? Если не было ни одного удара в створ ворот французов!» Послушайте, мы играли с чемпионами мира. Они умеют играть и играют в топовых клубах. Также мало, кто с ними так играет. Кто-то скажет, что французы всегда так раскачиваются в начале отборочного цикла и позволяют себе играть вничью или проигрывать в спаррингах, а также во время квалификаций. Не стал бы на это обращать внимание. Сборная Франции реально хотела выиграть у Украины! Но наша команда выглядела очень достойно и нам очень приятно, что украинцы так сыграли.

Сейчас для тренерского штаба очень важен момент объяснить, что очки за победу над Финляндией и Казахстаном стоят столько же, сколько над Францией. Очень важно, чтобы не было недооценки соперников со стороны нашей команды. Сейчас набранное очко в Париже очень много значит. Это значит, что мы реально можем группу выиграть и выйти на чемпионат мира! Я осмелюсь предположить, что мы не потеряем ни одного очка до ответной игры с Францией. Травмированные ребята восстановятся, состав станет еще сильнее, а потому реально вижу, что мы способны набрать сто процентов очков до поединка с французами в Киеве. Ярмоленко, Цыганков вернутся в обойму, кто-то из молодежки о себе заявит и присоединится к команде Андрея Шевченко. В любом случае потенциал сборной Украины очень большой. Выиграв в Киеве у французов, мы можем занять первое место в группе и напрямую попасть на мундиаль. Эта планка уже поставлена!

Кто-то скажет, что Грозный постоянно говорит о том, что все украинские сборные и все украинские клубы будут все время выигрывать! Да, я так говорю. Во-первых, я украинец! Как тренер и как гражданин своей страны я обязан поддерживать свою сборную. Нужно всегда быть патриотом и верить в сборную Украины. Да, команда может не выиграть, но ты обязан верить в нее и посылать ей свои позитивные импульсы. Это очень нормальный вариант. А что есть предпосылки не верить в нашу сборную? Наши ребята играют в приличных командах на хорошем уровне. Украинские футболисты умеют играть. Да, французы – чемпионы мира! А хорваты финалисты мундиаля, но они проиграли Словении со счетом 0:1. Это футбол! Мы в состоянии обыгрывать любых соперников. Есть ли эфйория? Нет! Ее нет ни у тренеров, ни у футболистов. Просто приятно, что футбольная Европа и футбольный мир понимают, что игроки и тренеры из Украины – это знак качества и высокого уровня. Во всем мире будут обращать внимание, как на наших футболистов, так и на наших тренеров. Украина - футбольная страна!»

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Виталий Петровский, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Omega78
    online
      Omega78, 25.03.2021 20:05
    0
    Сербия крепкий середняк. И разбить его тоже почётно.
    Грозній всё по делу сказал, и с оптимизмом. Приятно читать. Респект!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 25.03.2021 20:00
    0
    Кроме того что быть патриотом надо быть еще и адекватным человеком.Правильно воспринимать реальность. А у нас во всех сферах с этим туго. И еще вопрос где эти так званые эксперты были перед матчем? Ни один из них не говорил,что Украина будет играть в 3 центральных защитника. А сейчас бла бла бла...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 25.03.2021 19:49
    -1
    То есть, если человек не разбирается совсем в футболе, и потому не верит в силу сборной, то он не может быть патриотом?
    Ссылка
    mindpower
    online
      mindpower, 25.03.2021 19:47
    0
    Зачем Сербию записали в топ-сборные?
    Ссылка
    Omega78
    online
      Omega78, 25.03.2021 20:05
    0
    Сербия крепкий середняк. И разбить его тоже почётно.
    Грозній всё по делу сказал, и с оптимизмом. Приятно читать. Респект!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 25.03.2021 20:00
    0
    Кроме того что быть патриотом надо быть еще и адекватным человеком.Правильно воспринимать реальность. А у нас во всех сферах с этим туго. И еще вопрос где эти так званые эксперты были перед матчем? Ни один из них не говорил,что Украина будет играть в 3 центральных защитника. А сейчас бла бла бла...
    Ссылка
    mindpower
    online
      mindpower, 25.03.2021 19:47
    0
    Зачем Сербию записали в топ-сборные?
    Ссылка
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