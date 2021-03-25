Французские СМИ: «Украина разочаровала, но удача была на ее стороне»

Sport.ua представляет обзор французской прессы после ничьей в поединке Франции с Украиной (1:1)

  • 25.03.2021 06:10
  • 14871 просмотр
  • 13 комментариев
Французские СМИ: «Украина разочаровала, но удача была на ее стороне»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 марта, сборная Украины на выезде сыграла вничью с национальной командой Франции (1:1) в поединке первого тура отбора на ЧС-2022.

Удивление и непонимание. Именно так можно коротко описать реакцию французской прессы на итог матча. Ведь совсем недавно Франция разбила Украину с астрономическим счетом 7:1, пусть и в товарищеском поединке.

«Неудобоваримый старт. Украина сдержала «синих» в домашнем матче квалификации на ЧМ-2022», — гласит недовольный заголовок авторитетного издания L'Équipe.

«Несмотря на раннее (но вполне заслуженное) открытие счета Антуаном Гризманном на 19-й минуте, затем «синие» развалились и пропустили автогол от Кимпембе на 57-й минуте, сыграв вничью с Украиной (1:1) в первом матче квалификации на ЧМ-2022.

Порка, которую «синие» устроили Украине в товарищеском матче 7 октября (7:1), казалось, находится на расстоянии нескольких световых лет. Потому что в этот раз в первом матче отбора на ЧМ-2022 все закончилось ничьей 1:1.

Но сборная Франции могла рассчитывать на положительный исход противостояния. Атаковали Мбаппе и Жиру, а счет великолепным ударом левой ногой открыл Антуан Гризманн на 19-й минуте. Гризманн поймал мяч после неудачного отскока от спины Зинченко, несмотря на подозрительно похожую на офсайд позицию Павара (в матче не использовался VAR). Уже на 21-й минуте Мбаппе вполне мог сделать счет 2:0, Коман претендовал на пенальти после контакта с Бущаном, отличная возможность пробить головой была у Жиру.

Но постепенно французы впали в спячку. И украинцы воспользовались своей возможностью сравнять счет. После удара Сидорчука из-за пределов штрафной мяч в свои ворота срезал неудачник Кимпембе.

Затем Дидье Дешам внес несколько изменений: Погба и Дембеле заменили Жиру и Комана, а затем Марсьяль вышел вместо очень уставшего Килиана Мбаппе. Однако, если не считать удара Лукаса Эрнандеса, «синие» не создали ничего опасного.

В одиннадцати противостояниях между Францией и Украиной это четвертая ничья (первая со счетом 1:1 после двух 0:0 и 2:2) при шести победах «синих» и всего одном поражении», — пишет L'Équipe.

Издание не обошло вниманием и главного антигероя матча в составе сборной Франции — 25-летнего защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе.

«Судья, немного более придирчивый, чем господин Штилер, мог бы назначить пенальти за подкат против Яремчука на 43-й минуте. В итоге, Кимпембе забил в свои ворота, когда встал на пути мяча после удара Сидорчука, который даже не попал бы в створ. Чрезвычайно разочаровывающий вечер для Кимпембе», — добавляет L'Équipe.

«Синие» разочаровали…

После хорошего первого тайма и отличного гола Гризманна французы вышли без особого настроя. Украинцы воспользовались возможностью сравнять счет в матче, автоголом отметился Кимпембе», — говорится в заголовке прославленного издания France Football.

«Судя по всему, сборная Франции — двуликая команда. Именно это она доказала в среду вечером на стадионе «Стад де Франс». Матч получился предельно далеким от последнего визита сюда сборной Украины, когда «сине-желтые», пострадавшие от коронавируса, проиграли со счетом 1:7. Однако казалось, что и в этом раз у подопечных Андрея Шевченко будет непростой вечер, особенно после первых минут. Защита украинской команды была сбита с толку резкими рывками Кингсли Комана, который переигрывал Николая Матвиенко.

Факт остается фактом: хозяева откровенно злоупотребили своим превосходством над украинцами. Они были лучше и на бумаге, и на поле… Но второй тайм нужно было сыграть так же, как и первый. Потому что в первые 45 минут сборная Франции выглядела вполне привлекательно. Оборону хозяев только слегка потревожил удар Миколенко на 37-й минуте. Очень активно подключались к атакам защитники Лукас Эрнандес и Павар.

Все это вылилось в гол Гризманна. Неудачный вынос Сергея Кривцова головой и поздняя подстраховка Сергея Сидорчука оставили достаточно пространства для бомбардира «Барселоны», который нанес великолепный удар в верхний угол ворот Бущана. У «синих» были и еще моменты, в частности, удар Жиру, но чего-то не хватало, чтобы их реализовать.

После перерыва игра сборной Франции разительно изменилась. «Синие» играли пассивно, чем Украина и воспользовалась. После редкого неудачного выноса в исполнении Н'Голо Канте мяч подхватил Александр Караваев и прострелил на удачливого Сергея Сидорчука. Футболисту очень повезло, потому что мяч после его удара попал в Кимпембе и резко изменил траекторию полета. На 57-й минуте счет стал 1:1. Не сумев на это среагировать, «синие» упустили прекрасную возможность с победы стартовать в отборе на ЧМ-2022. Надеемся, этот матч станет для сборной Франции вакциной от вируса самоуспокоенности.

Лучший игрок сборной Франции в матче — Гризманн. Худший — Мбаппе», — рассказывает о поединке France Football.

«Синие», которых мы не ожидали

Безвкусная и скучная, сборная Франции уже потеряла два очка на старте отбора на ЧМ-2022. Следующие два поединка будут должны исправить этот казус», — удивляется издание Le Parisien.

«У сборной Франции было десять хороших минут — между ударом Оливье Жиру на 10-й минуте встречи до гола Антуана Гризманна на 19-й. Несмотря на минимальное преимущество хозяев, оппоненты не несли серьезной угрозы. Украина разочаровала, но удача была на ее стороне — летящий мимо ворот мяч попал в неудачливого Кимпембе, который и сделал счет 1:1 на 57-й минуте встречи. У Уго Льориса был один из самых спокойных вечеров, если посчитать каждый из его 121-го матча за сборную, но он все равно пропустил.

«Барселоне» придется смириться: Гризманн работает в Каталонии, время от времени помогает команде, забивая по 8 голов в чемпионате, но его настоящим клубом остается сборная Франции. Это та команда, где он чувствует себя непринужденно, опьяненный своей свободой, своими перемещениями, своими функциями. Он забил еще один важный гол, мяч попал в верхний угол ворот украинского голкипера.

Во втором тайме выделялся только Н'Голо Канте, но мы же не можем его клонировать. Чтобы надеяться на лучший результат, потребовалось бы еще десять таких, как он», — считает Le Parisien.

Французские СМИ крайне недовольны пассивностью своей команды во втором тайме, но при этом они очень скупы на похвалы в адрес сборной Украины.

В материале использованы фото Павла Кубанова (УАФ).

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Михаил Шаповалов, Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    NM16071
    online
      NM16071, 25.03.2021 07:24
    0
    Не вистачало Циганкова, такі матчі для нього. В усякому разі Караваєв мав кілька нагод втекти в контратаку, якщо б ці нагоди мав Циганков, Французи могли витягнути ще не один м'яч. Але і так добре.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.03.2021 07:22
    0
    Batya, 25.03.2021 07:16
    Відскочили завдяки самовіддачі та підстраховці - Кут штрафної... Бущан не вірно зайняв позицію, повинен був крок, чи два назад, тоді стрибок, а не стрибок відразу...Крівцов слабо стоячий Жиру двічі ПРОБВЧИВ. Сидор багато обрізок, Зіна не допрацював перед голом, а на загал молодці. Із фінами буде не легче, там ДОБРОТНА молода команда.
    Ну да, научи вратаря как прыгать за мячом
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 25.03.2021 07:16
    0
    Відскочили завдяки самовіддачі та підстраховці - Кут штрафної... Бущан не вірно зайняв позицію, повинен був крок, чи два назад, тоді стрибок, а не стрибок відразу...Крівцов слабо стоячий Жиру двічі ПРОБВЧИВ. Сидор багато обрізок, Зіна не допрацював перед голом, а на загал молодці. Із фінами буде не легче, там ДОБРОТНА молода команда.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.03.2021 07:08
    +1
    ALM, 25.03.2021 06:55
    Ну так если бы был ВАР, то судья мог бы натянуть пеналь в одном из многочисленных падений в нашей штрафной
    Офсайд был явным.
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 07:07
    -1
    pont0017, 25.03.2021 06:33
    Защита украинской команды была сбита с толку резкими рывками Кингсли Комана, который переигрывал Николая Матвиенко.
    ----------------------------------------
    Даже французы отметили, что Матвиенко игрок так себе.
    Прежде чем что-то гавкать, почитал-бы вот это:
    https://sport.ua/news/530471-matvienko-stal-luchshim-igrokom-sbornoy-ukrain
    y-v-matche-s-frantsiey
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 07:04
    +1
    Про підкат Яремчука і ймовірний пенальті на 43 хв, вони згадали, а як м'яч потрапив у руку французькому гравцеві так не написали, ну зрозуміло загалом, але то все вже історія
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 06:57
    -3
    pont0017, 25.03.2021 06:33
    Защита украинской команды была сбита с толку резкими рывками Кингсли Комана, который переигрывал Николая Матвиенко.
    ----------------------------------------
    Даже французы отметили, что Матвиенко игрок так себе.
    Тебе наверное виднее из твоего курятника и ты наверное лучше Шевы разбираешься в тактике игры против Чемпионов
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 25.03.2021 06:55
    0
    pont0017, 25.03.2021 06:34
    Французам надо помнить, что гол они забили из офсайда, и радоваться ничейному результату.
    Ну так если бы был ВАР, то судья мог бы натянуть пеналь в одном из многочисленных падений в нашей штрафной
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 25.03.2021 06:36
    0
    kravets_2010, 25.03.2021 06:22
    Не фортануло французам, хоча по грі вони і не були на голову сильніше за нашу збірну. Спрацювала тактика Шевченка із багатьма оборонцями. Бажаю успіхів збіірній у наступних матчах.
    Да, французы были на порядок сильнее. Но, кроме гола, из опасных моментов я вспомню только удар головой в руки Бущану. И если б наши были посмелее, могли б наказывать жабофилов не один раз.
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 25.03.2021 06:34
    +9
    Французам надо помнить, что гол они забили из офсайда, и радоваться ничейному результату.
    Ссылка
    Сергій Лаврик
    online
      Сергій Лаврик, 25.03.2021 06:33
    +7
    Нехай Україна завжди так розчаровує своїх суперників!)
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 25.03.2021 06:33
    +2
    Защита украинской команды была сбита с толку резкими рывками Кингсли Комана, который переигрывал Николая Матвиенко.
    ----------------------------------------
    Даже французы отметили, что Матвиенко игрок так себе.
    Ссылка
    kravets_2010
      kravets_2010, 25.03.2021 06:22
    +8
    Не фортануло французам, хоча по грі вони і не були на голову сильніше за нашу збірну. Спрацювала тактика Шевченка із багатьма оборонцями. Бажаю успіхів збіірній у наступних матчах.
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 25.03.2021 06:34
    +9
    Французам надо помнить, что гол они забили из офсайда, и радоваться ничейному результату.
    Ссылка
    kravets_2010
      kravets_2010, 25.03.2021 06:22
    +8
    Не фортануло французам, хоча по грі вони і не були на голову сильніше за нашу збірну. Спрацювала тактика Шевченка із багатьма оборонцями. Бажаю успіхів збіірній у наступних матчах.
    Ссылка
    Сергій Лаврик
    online
      Сергій Лаврик, 25.03.2021 06:33
    +7
    Нехай Україна завжди так розчаровує своїх суперників!)
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 25.03.2021 06:33
    +2
    Защита украинской команды была сбита с толку резкими рывками Кингсли Комана, который переигрывал Николая Матвиенко.
    ----------------------------------------
    Даже французы отметили, что Матвиенко игрок так себе.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.03.2021 07:08
    +1
    ALM, 25.03.2021 06:55
    Ну так если бы был ВАР, то судья мог бы натянуть пеналь в одном из многочисленных падений в нашей штрафной
    Офсайд был явным.
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 07:04
    +1
    Про підкат Яремчука і ймовірний пенальті на 43 хв, вони згадали, а як м'яч потрапив у руку французькому гравцеві так не написали, ну зрозуміло загалом, але то все вже історія
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 25.03.2021 07:24
    0
    Не вистачало Циганкова, такі матчі для нього. В усякому разі Караваєв мав кілька нагод втекти в контратаку, якщо б ці нагоди мав Циганков, Французи могли витягнути ще не один м'яч. Але і так добре.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.03.2021 07:22
    0
    Batya, 25.03.2021 07:16
    Відскочили завдяки самовіддачі та підстраховці - Кут штрафної... Бущан не вірно зайняв позицію, повинен був крок, чи два назад, тоді стрибок, а не стрибок відразу...Крівцов слабо стоячий Жиру двічі ПРОБВЧИВ. Сидор багато обрізок, Зіна не допрацював перед голом, а на загал молодці. Із фінами буде не легче, там ДОБРОТНА молода команда.
    Ну да, научи вратаря как прыгать за мячом
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 25.03.2021 07:16
    0
    Відскочили завдяки самовіддачі та підстраховці - Кут штрафної... Бущан не вірно зайняв позицію, повинен був крок, чи два назад, тоді стрибок, а не стрибок відразу...Крівцов слабо стоячий Жиру двічі ПРОБВЧИВ. Сидор багато обрізок, Зіна не допрацював перед голом, а на загал молодці. Із фінами буде не легче, там ДОБРОТНА молода команда.
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 25.03.2021 06:55
    0
    pont0017, 25.03.2021 06:34
    Французам надо помнить, что гол они забили из офсайда, и радоваться ничейному результату.
    Ну так если бы был ВАР, то судья мог бы натянуть пеналь в одном из многочисленных падений в нашей штрафной
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 25.03.2021 06:36
    0
    kravets_2010, 25.03.2021 06:22
    Не фортануло французам, хоча по грі вони і не були на голову сильніше за нашу збірну. Спрацювала тактика Шевченка із багатьма оборонцями. Бажаю успіхів збіірній у наступних матчах.
    Да, французы были на порядок сильнее. Но, кроме гола, из опасных моментов я вспомню только удар головой в руки Бущану. И если б наши были посмелее, могли б наказывать жабофилов не один раз.
    Ссылка
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