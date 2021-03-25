Французские СМИ: «Украина разочаровала, но удача была на ее стороне»

В среду, 24 марта, сборная Украины на выезде сыграла вничью с национальной командой Франции (1:1) в поединке первого тура отбора на ЧС-2022.

Удивление и непонимание. Именно так можно коротко описать реакцию французской прессы на итог матча. Ведь совсем недавно Франция разбила Украину с астрономическим счетом 7:1, пусть и в товарищеском поединке.

«Неудобоваримый старт. Украина сдержала «синих» в домашнем матче квалификации на ЧМ-2022», — гласит недовольный заголовок авторитетного издания L'Équipe.

«Несмотря на раннее (но вполне заслуженное) открытие счета Антуаном Гризманном на 19-й минуте, затем «синие» развалились и пропустили автогол от Кимпембе на 57-й минуте, сыграв вничью с Украиной (1:1) в первом матче квалификации на ЧМ-2022.

Порка, которую «синие» устроили Украине в товарищеском матче 7 октября (7:1), казалось, находится на расстоянии нескольких световых лет. Потому что в этот раз в первом матче отбора на ЧМ-2022 все закончилось ничьей 1:1.

Но сборная Франции могла рассчитывать на положительный исход противостояния. Атаковали Мбаппе и Жиру, а счет великолепным ударом левой ногой открыл Антуан Гризманн на 19-й минуте. Гризманн поймал мяч после неудачного отскока от спины Зинченко, несмотря на подозрительно похожую на офсайд позицию Павара (в матче не использовался VAR). Уже на 21-й минуте Мбаппе вполне мог сделать счет 2:0, Коман претендовал на пенальти после контакта с Бущаном, отличная возможность пробить головой была у Жиру.

Но постепенно французы впали в спячку. И украинцы воспользовались своей возможностью сравнять счет. После удара Сидорчука из-за пределов штрафной мяч в свои ворота срезал неудачник Кимпембе.

Затем Дидье Дешам внес несколько изменений: Погба и Дембеле заменили Жиру и Комана, а затем Марсьяль вышел вместо очень уставшего Килиана Мбаппе. Однако, если не считать удара Лукаса Эрнандеса, «синие» не создали ничего опасного.

В одиннадцати противостояниях между Францией и Украиной это четвертая ничья (первая со счетом 1:1 после двух 0:0 и 2:2) при шести победах «синих» и всего одном поражении», — пишет L'Équipe.

Издание не обошло вниманием и главного антигероя матча в составе сборной Франции — 25-летнего защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе.

«Судья, немного более придирчивый, чем господин Штилер, мог бы назначить пенальти за подкат против Яремчука на 43-й минуте. В итоге, Кимпембе забил в свои ворота, когда встал на пути мяча после удара Сидорчука, который даже не попал бы в створ. Чрезвычайно разочаровывающий вечер для Кимпембе», — добавляет L'Équipe.

«Синие» разочаровали…

После хорошего первого тайма и отличного гола Гризманна французы вышли без особого настроя. Украинцы воспользовались возможностью сравнять счет в матче, автоголом отметился Кимпембе», — говорится в заголовке прославленного издания France Football.

«Судя по всему, сборная Франции — двуликая команда. Именно это она доказала в среду вечером на стадионе «Стад де Франс». Матч получился предельно далеким от последнего визита сюда сборной Украины, когда «сине-желтые», пострадавшие от коронавируса, проиграли со счетом 1:7. Однако казалось, что и в этом раз у подопечных Андрея Шевченко будет непростой вечер, особенно после первых минут. Защита украинской команды была сбита с толку резкими рывками Кингсли Комана, который переигрывал Николая Матвиенко.

Факт остается фактом: хозяева откровенно злоупотребили своим превосходством над украинцами. Они были лучше и на бумаге, и на поле… Но второй тайм нужно было сыграть так же, как и первый. Потому что в первые 45 минут сборная Франции выглядела вполне привлекательно. Оборону хозяев только слегка потревожил удар Миколенко на 37-й минуте. Очень активно подключались к атакам защитники Лукас Эрнандес и Павар.

Все это вылилось в гол Гризманна. Неудачный вынос Сергея Кривцова головой и поздняя подстраховка Сергея Сидорчука оставили достаточно пространства для бомбардира «Барселоны», который нанес великолепный удар в верхний угол ворот Бущана. У «синих» были и еще моменты, в частности, удар Жиру, но чего-то не хватало, чтобы их реализовать.

После перерыва игра сборной Франции разительно изменилась. «Синие» играли пассивно, чем Украина и воспользовалась. После редкого неудачного выноса в исполнении Н'Голо Канте мяч подхватил Александр Караваев и прострелил на удачливого Сергея Сидорчука. Футболисту очень повезло, потому что мяч после его удара попал в Кимпембе и резко изменил траекторию полета. На 57-й минуте счет стал 1:1. Не сумев на это среагировать, «синие» упустили прекрасную возможность с победы стартовать в отборе на ЧМ-2022. Надеемся, этот матч станет для сборной Франции вакциной от вируса самоуспокоенности.

Лучший игрок сборной Франции в матче — Гризманн. Худший — Мбаппе», — рассказывает о поединке France Football.

«Синие», которых мы не ожидали

Безвкусная и скучная, сборная Франции уже потеряла два очка на старте отбора на ЧМ-2022. Следующие два поединка будут должны исправить этот казус», — удивляется издание Le Parisien.

«У сборной Франции было десять хороших минут — между ударом Оливье Жиру на 10-й минуте встречи до гола Антуана Гризманна на 19-й. Несмотря на минимальное преимущество хозяев, оппоненты не несли серьезной угрозы. Украина разочаровала, но удача была на ее стороне — летящий мимо ворот мяч попал в неудачливого Кимпембе, который и сделал счет 1:1 на 57-й минуте встречи. У Уго Льориса был один из самых спокойных вечеров, если посчитать каждый из его 121-го матча за сборную, но он все равно пропустил.

«Барселоне» придется смириться: Гризманн работает в Каталонии, время от времени помогает команде, забивая по 8 голов в чемпионате, но его настоящим клубом остается сборная Франции. Это та команда, где он чувствует себя непринужденно, опьяненный своей свободой, своими перемещениями, своими функциями. Он забил еще один важный гол, мяч попал в верхний угол ворот украинского голкипера.

Во втором тайме выделялся только Н'Голо Канте, но мы же не можем его клонировать. Чтобы надеяться на лучший результат, потребовалось бы еще десять таких, как он», — считает Le Parisien.

Французские СМИ крайне недовольны пассивностью своей команды во втором тайме, но при этом они очень скупы на похвалы в адрес сборной Украины.

В материале использованы фото Павла Кубанова (УАФ).