Неотесанный алмаз из родных мест Пеле. Почему Жажа так и не стал звездой

Этот игрок в свое время подавал огромные надежды и мог бы стать одним из топовых бразильских футболистов, воспользовавшихся своим талантом, став известными звездами. Впрочем, Джексон Авелино Коэльо, он же просто Жажа, распорядился естественным даром и физическими данными совсем не так, как мог, выбрав путь веселой и беззаботной жизни, в которой было место алкоголю и нарушениям режима. Несмотря на это, украинские болельщики футбола со стажем навсегда запомнят шедевральные мячи этого нападающего со сложным характером, забитые им с любого расстояния.

Поэтому сегодня рассказ об одном из самых заметных и харизматичных легионеров УПЛ конца 2000-х, который в полной мере так и не раскрыл свой безумный потенциал хотя бы наполовину.

Из родных мест Пеле - в Европу

Свои первые шаги в футболе юный Джексон Коэльо начинал в клубе «Америка Минейро» из Белу-Оризонти, хотя сам жил в городе Ипатинга, а это ни много ни мало, более 200 километров от Белу. К слову, Ипатинга находится в штате Минас-Жейрас, а это родные места самого Короля футбола Пеле. Высокий, с мощным ударом, форвард никогда не был мегазабивным игроком даже в юном возрасте, и дебютировать за основу родной команды Джексону так и не удалось. Впрочем, на него во время одного из матчей «молодежки» обратили свое внимание скауты роттердамского «Фейеноорда», которые проводили «турне» по Бразилии, «охотясь» за местными талантами. Они и предложили форварду попробовать свои силы в Европе. Таким образом, Жажа впервые за 18 лет жизни покинул пределы Южной Америки, переехав во второй по величине город Нидерландов после Амстердама.

Аренды за арендой и первый бунт Джексона

Молодой талант, несмотря на возложенные на него надежды, завоевать место в основе команды, тренируемой Руудом Гуллитом, так и не смог. Еще бы, бороться за место под солнцем Жаже приходилось с такими монстрами атаки, как Дирк Кюйт, Соломон Калу, Данко Лазович. Поэтому в 2005 году его отправили в аренду (которых у форварда еще будет немало на протяжении карьеры) в соседнюю Бельгию, а именно в клуб «Вестерло», который в то время тренировал не менее легендарный Ян Кулеманс. Придя в ходе сезона 2004/2005, Джексон провел за середняка бельгийского первенства 12 игр и забил 1 гол. Причем единственный точный выстрел был в ворота «Брюгге», который в итоге получил золотые награды чемпионата. В следующем году дела у бразильца пошли куда лучше. Левоногий форвард в 18 играх первенства отличился 10-ю мячами. Здесь боссы «Фейеноорда» зашевелились и решили немного заработать на игроке, который не вписался в командные действия роттердамцев, поэтому в 2006-м Джексона Коэльо продали в испанский «Хетафе» из пригорода Мадрида за 1 миллион евро. Там у бразильца явно «не пошло». За испанцев в то время выступали Даниэль Гуиса - будущий чемпион Европы-2008 по футболу и лучший бомбардир Примеры того же года, Рики, Велько Паунович и Диего Ривас. Что-то показать в компании таких одноклубников молодому футболисту было сложно, тем более, тогдашний тренер «синих» немец Бернд Шустер и не дал Джексону шансов себя проявить, дважды за сезон выпустив того на замены в конце игры. Поэтому в том же году Джексон Коэльо отправился на родину, в аренду во «Фламенго». 5 игр и 0 голов - такие показатели показал нападающий в стане «красно-черных» и по возвращению в «Хетафе» вновь отправился в «командировку» в бельгийский «Генк», за который, к слову, тогда выступал украинский хавбек Александр Яковенко. Впрочем, бразилец в команде Хуго Броса так и не заиграл, и вскоре вернулся в «Вестерло». Там Жажа снова вспомнил вкус забитых мячей, проведя 4 гола в 9-ти играх, но тогда же и впервые проявился его бунтарский характер. Узнав об интересе к его персоне со стороны харьковского «Металлиста», бразилец начал откровенно бунтовать, отказавшись тренироваться с командой. Закончилась вся эта история тем, что харьковчане выплатили 500 тысяч евро «Хетафе», которому принадлежали права на Джексона, и в 2008-м году форвард подписал с «Металлистом» контракт на 3,5 года.

Переход в «Металлист»: невероятные голы и 100 тысяч долларов от Ярославского

Дебютировал бразилец в составе «Металлиста» 8 марта 2008 года в выездном матче 20-го тура против симферопольской «Таврии» (0:0). А первый мяч за харьковчан провел уже в четвертой игре за клуб 29 марта, поразив в дебюте игры ворота Виталия Руденко из «Черноморца». Этот гол в итоге оказался победным. Всего к концу турнира Жажа провел 11 игр в чемпионате и забил только 3 гола, ничем не выделяясь на фоне других форвардов команды. «Металлист» же и сам наш герой получили бронзовые награды УПЛ. Казалось бы, Мирон Маркевич этот раз ошибся, поверив в бразильского не слишком забивного нападающего.

Впрочем, в следующем сезоне звезда Джексона засияла новыми красками и он начал оправдывать возложенные на него надежды. В матче 3-го тура 2 августа 2008 гол и пас Жажи помогли харьковчанам добыть сенсационную победу в Киеве над «Динамо» (2:1), а через несколько недель бразилец забил другому фавориту соревнований на его поле - донецкому «Шахтеру» - и помог команде добыть ничью (2:2).

Всего же за осенний отрезок Премьер-лиги 50-й номер «Металлиста» забил 10 мячей и уступил по этому показателю только динамовцу Исмаэлю Бангура. В розыгрыше последнего в новейшей истории Кубка УЕФА бразилец тоже начал просто феноменально. После поражения в Стамбуле в первой встрече квалификационного раунда от «Бешикташа» 0:1, в ответном матче Жажа стал героем того невероятного поединка, забив 2 гола. А его первый точный выстрел в ворота Хакана Арикана стал настоящим шедевром, который и сейчас крутят по многим теле- и ютуб-каналам. Тогда харьковчане вчистую переиграли турков со счетом 4:1 и вышли в групповой этап Кубка УЕФА, где «Металлист» дошел до 1/8 финала турнира и споткнулся только на киевском «Динамо». Проигрыш в Киеве 0: 1 и победа на переполненном «Металлисте» 3:2, которая позволила пройти дальше именно киевлянам. Сезон завершился уже привычной «бронзой» слобожанской команды.

В следующем первенстве Жажа до последнего боролся за победу в гонке бомбардиров УПЛ с Артемом Милевским, но все же Миля с 17-ю мячами на один точный выстрел опередил Джексона. В групповой этап созданной Лиги Европы «Металлист» не попал, уступив в двух встречах австрийскому «Штурму» (1:1 и 0:1).

Нарушение режима и отъезд в Турцию

Похоже, личный успех затмил голову Жаже Коэльо и третьей «бронзы» в Харькове ему было уже мало. Летом 2010 бразилец пропустил предсезонный сбор команды без уважительной причины и был оштрафован клубом на кругленькую сумму. Появились слухи, что Жажа постоянный клиент ночных клубов, где мог хорошо принять «на грудь». Сам бразилец в одном из своих интервью, уже покинув команду, не скрывал этого факта, отметив следующее: - «Не буду скрывать, я любил и люблю погулять и выпить. Но, если и выпивал, то всегда знал меру и только за 2-3 дня до игры. Рыкун шутил, что если бы я не пил, то мог бы играть в «Барселоне».

Поэтому вскоре Мирон Маркевич, который, по сути, реанимировал карьеру малозабивного форварда, на одной из пресс-конференций сказал, что Жажи в команде больше не будет. И в августе 2010 года скандальный игрок подписал контракт с турецким «Трабзонспором», который тогда тренировал легендарный Шенол Гюнеш - нынешний наставник сборной Турции. Сумма трансфера составила 4,5 миллионов евро. Стоит сказать, что там он не потерялся, хоть и конкурентом по нападению у него был знаменитый Бурак Йылмаз, который сейчас защищает цвета «Лилля». В итоге Жажа провел удачный сезон, забив 12 голов в 29 матчах турецкой Суперлиги. А команда из Трабзона получила серебряные награды первенства, уступив победителю «Фенербахче» лишь по дополнительным показателям. В том году Шенол Гюнеш вывел свой клуб в групповой раунд ЛЧ, но сыграть Жаже в сильнейшем футбольном турнире планеты так и не удалось. Бразилец выбрал другой вектор развития карьеры, отправившись зарабатывать деньги в ОАЭ в команду «Аль-Ахли». Через год покинул команду из Дубая и вернулся на родину в «Интернасьональ», но и здесь задержался ненадолго, поскольку снова взялся за старое, нарушая режим.

Второе пришествие в «Металлист»: голы в товарищеских играх и проваленный чемпионат

В конце 2012 года поползли слухи, что Мирон Маркевич готов предоставить «блудному сыну» Жаже Коэльо второй шанс. Эту информацию вскоре подтвердил и сам мэтр тренерского цеха Украины, отметив, что верит в то, что игрок взялся за голову и принесет пользу «Металлисту». Поэтому в январе 2013-го года бразилец прилетел в Харьков, где подписал соглашение, деталей которого не сообщали. Сразу после этого форвард вылетел в Испанию, где «Металлист» проходил сборы. В первой же контрольной игре против «Пяста» нападающий отметился дублем в ворота поляков (2:2). Показалось, что Жажа вообще не покидал команду, но в чемпионате дела у бразильца совсем не пошли. До конца чемпионата 2012/2013 нападающий из-за неудовлетворительной формы появился на поле всего три раза и забил один мяч, однако «Металлист» получил серебряные награды УПЛ.

Такая результативность и отношение к делу совершенно не устроили Мирона Маркевича, и на одной из пресс-конференций он заявил, что готов продать Жажу или отпустить в аренду. Снова поползли слухи о «Трабзонспоре», но в итоге в июле 2013 года форвард ушел в очередную аренду в «Кайсериспор». В команде Роберта Просинечки Жажа не провел и полгода, хотя действие арендного соглашения было рассчитано на год. Забив в 10-ти играх чемпионата 3 гола, Джексон Коэльо вернулся в Харьков.

Трижды в одну реку не войдешь? Жажа опровергает хет-триком «на коня»!

Приехав в расположение слобожанцев в Испанию, где те проводили сборы, Жажа так и не поразил Мирона Маркевича. Поэтому в марте 2014-го футболист перешел в «Коритибу» в годичную аренду. А дальше можно уже не гадать, сколько там поиграл бразилец и куда вернулся тренироваться и доказывать свое профессиональное мастерство. Конечно - в Харьков! Но уже не к тому, кто раскрыл его талант. На тот момент Мирон Маркевич оставил Харьков и возглавил «Днепр», также не было в команде и того, кто мог так щедро премировать своих футболистов за забитые голы - Александра Ярославского. В первой половине чемпионата 2014/2015 годов новый наставник слобожанцев, Игорь Рахаев, дал шанс в официальных играх бразильцу, хотя тот был, мягко говоря, не в лучших кондициях. Впрочем, нападающий отблагодарил тренера за доверие, забив в первом круге 5 голов в 10 матчах. «Лебединой песней» бразильца стал матч с «Зарей», сыгранный в рамках 13-го тура. Принимая на своем поле луганскую «Зарю», харьковчане переиграли соперника со счетом 4:2, а наш герой сумел отличиться хет-триком в ворота Никиты Шевченко. После паузы в чемпионате Жажа полетел на родину, обещая в СМИ весной продолжить свою голевую серию в УПЛ. Однако слова своего не сдержал, по бразильской привычке опоздав на сборы команды. Игорь Рахаев не стал терпеть такого отношения к делу и мастер пушечных ударов окончательно оставил Харьков. Всего за «Металлист» Джексон Коэльо провел 99 игр, в которых забил 43 мяча.

Жизнь после «Металлиста» и настоящее время

Жажа Коэльо недолго находился без клуба и в феврале 2015-го перебрался в Поднебесную в клуб китайской Суперлиги «Чунцин Лифань». «Наиграл» опальный форвард там, как и в большинстве своих предыдущих клубов - 6 игр и 1 гол. Данная нестабильность бразильца не помешала бельгийскому «Локерену», который в том же году предложил Жаже двухлетний контракт. На удивление, в Бельгии, где его одноклубником был наш Сергей Болбат, бразилец уже «не чудил» и отработал контракт от и до. Правда результативность совсем упала, ведь за два сезона он сыграл за «Локерен» 32 игры и забил всего 5 мячей. В 2017-м наш герой перебрался в экзотический Таиланд, где за три сезона немного вспомнил, что такое позиция форварда, забив в местной Тай лиге 52 гола в 68 матчах. В настоящее время 35-летний футболист со сверхмощным ударом находится в поисках нового клуба, не планируя завершать свою карьеру и, как отмечал в своих интервью, мечтает повторить свой фантастический гол в ворота «Бешикташа» в официальной игре.

Лучшие голы Жажи

Александр ШЕРШЕНЬ