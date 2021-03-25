Волевая победа в Майами! Свитолина не без проблем вышла в третий круг

Лучшая украинская теннисистка стартовала с победы на крупном турнире в США

  • 25.03.2021 19:37
  • 2081 просмотр
  • 15 комментариев
Волевая победа в Майами! Свитолина не без проблем вышла в третий круг
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) удачно стартовала на турнире WTA 1000 в Майами.
 
Во втором круге украинка, посеянная под пятым номером, в трех партиях переиграла Шелби Роджерс из США (№52 WTA).
 
Майами. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 3:6, 7:5, 6:3

Обе теннисистки начали матч довольно нестабильно. Уже в первом гейме Элина пыталась оформить брейк, но все три возможности реализовать не смогла. Получилось повести в третьем гейме, но преимущество удержать не удалось. Со счета 3:2 в пользу украинки соперница без особых проблем выиграла четыре гейма подряд, оформив победу в стартовой партии.
 
Большее всего тревожило то, что Элина вызвала на корт физио, ее беспокоило запястье. Во время второго сета украинке также пришлось обращаться за помощью. 


 
Вторая партия получилась нервной, обе девушки имели проблемы с защитой своих подач. Но давайте не забывать, что они играли в полдень по местному времени, условия проведения матча были далеко не самыми комфортными. После часа игры на первое место вышли уже морально-волевые качества, за счет своего характера Элина сумела зацепиться в конце второй партии и сравняла счет по сетам. Качество игры, конечно же, падало.


 
Перед финальным сетом американка отсутствовала чуть дольше обычного, и это наталкивало на мысль, что она также чувствует себя не лучшим образом. Но первой свою подачу отдала именно Свитолина. К счастью, украинке удалось сразу же сделать обратный брейк, и дальше матч шел по ее сценарию. Элина легко защищала свои подачи и уверенно действовала на приеме. Роджерс не смогла держать нужный уровень игры, и должна была проиграть даже крупнее. В восьмом гейме американка отыграла двойной матчбол и еще немного продлила эту встречу, но было понятно, что победа Свитолиной –  дело времени. 
 
Есть очень важный выигрыш в первом матче, но особой уверенности в дальнейшей перспективе нет. Следующая соперница украинки отлично чувствует себя на быстром харде, в этом году они уже встречались в Абу-Даби и Элина выиграла лишь на тай-брейке третьей партии.
 
Также в глаза бросилось небольшое изменение физической формы Светличной, возможно, она уже готовится к грунтовому сезону, где нужно будет еще больше бегать.

Это уже вторая волевая победа Свитолиной в текущем году. 31 января она обыграла Алену Остапенко на турнире в Мельбурне, отдав первый сет.

В следующем раунде Элина сыграет против Екатерины Александровой из России (№34 WTA).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    captain2009
    online
      captain2009, 25.03.2021 20:03
    0
    Віталій Возняк, 25.03.2021 19:52
    Думаю, Еліна повинна була зробити висновки після тієї поразки, розібрати ту гру по епізодах.
    Пане Віталію, Ви, дійсно вважаєте, що Світоліна і команда розбирають гру суперниць? Якщо б так було, то ми б бачили хочь якусь різноманітність і її діях. Але ж кожного разу все майже однаково. Хоча... після минулої поразки тут багато писали про те, що постійно грає зліва тільки крос. В цьому матчі було декілька разів зіграно навиліт зліва по лінії. Так що якісь зміни все ж, вважаю є. Приклад гарно розібраноі гри суперника - це фінальний матч Джококовича з козломордим на останньому АО. Там без питань - суто тактична перемога серба. У Еліни я бачив подібне тільки раз - в матчі з Гауф на тому ж АО. А от що турбує - важка вона стала на ногах. Раніше це було козирем Еліни, а зараз якось вона сповільнилась. Бажаю Елінці успіхів в подальших раундах, а ще щоб, нарешті, запалав в її очах той вогник, як у Римі та Підсумковому 2018!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.03.2021 19:59
    0
    Знову плюс у грі один - це перемога на характері. Мінуси все ті ж, до них додалися ще й пошкодження, отримані протягом гри. Не впевнений, що Еліна взагалі вийде грати наступний раунд.
    Цікаво флоридські статистики рахують невимушені. По грі здавалося, що у обох їх було більше рази у півтори. Мабуть, пішли у перелік вимушених. Але то таке.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 25.03.2021 19:58
    +1
    Мда... Перемога - це, звичайно ж, добре. Але чомусь радості особисто в мене менше, ніж хотілося би. Якась апатія, не те, що вогнику, навіть іскорки в очах. Жодної мови про якусь спортивну злість, іноді майже однакова реакція як на вдалі розіграші, так і на негативні дії. Наостанок якийсь дивний спокій навіть на переможне очко... Ніби і десь в чомусь змушений згодитись з дописувачами, які дорікають Еліні у відсутності інтересу до тенісу... На жаль, на жаль... Але побачимо... Не дивлячись на все, вітаю нашу легенду...
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.03.2021 19:56
    +1
    хейтери, чого ви так за лайк і дізлайк хвилюєтесь? за них вам платять?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 25.03.2021 19:53
    -4
    минусуйте или не минусуйте , но вы сами понимаете,что я прав
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    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 25.03.2021 19:52
    +3
    нарещті згадала поо ейси! 10-15 у ккожному! матчі!
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 25.03.2021 19:52
    +2
    serg, 25.03.2021 19:48
    следующая игра с Александровой, с которой уже встречалась Элина в январе в Абу-Даби и победа тогда была вырвана лишь в решающем сете на тай-брейке. Так что прогноз: фифти-фифти. Если війдет на игру с прогулочным настроением, то гудбай, Америка
    Думаю, Еліна повинна була зробити висновки після тієї поразки, розібрати ту гру по епізодах.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 25.03.2021 19:51
    -6
    дальше без шансов
    Ссылка
    AlinaBabenko
    online
      AlinaBabenko, 25.03.2021 19:49
    +2
    Последнее время не так часто смотрю теннис Элины, поэтому за достоверность не ручаюсь, но мне игра понравилась. Как по мне, Элина стала немного больше атаковать, появились удары, выбивающие из корта противницу. И теперь я уже меньше в сердцах кричу "Элина, ну что же ты так незряче играешь на ракетку сопернице, когда весь корт открытый")
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 25.03.2021 19:48
    +1
    следующая игра с Александровой, с которой уже встречалась Элина в январе в Абу-Даби и победа тогда была вырвана лишь в решающем сете на тай-брейке. Так что прогноз: фифти-фифти. Если війдет на игру с прогулочным настроением, то гудбай, Америка
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 25.03.2021 19:47
    +4
    Давно не бачив Еліну такою засмученою, навіть після поразки. Але переможців не судять. В наступному раунді - Александрова, не найприємніша суперниця. Сподіваюсь, що вдасться зібратись! Перемоги)
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 25.03.2021 19:46
    +4
    с перемогой Элину,радуетколичество эйсов и винерсов,но сколько же ошибок...Надеюсь,что поднимект уровень игры в дальнейшем,успехов!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 25.03.2021 19:45
    +4
    Элину с волевой победой. Мне показалось , что она немного похудела может это и к лучшему. но главная проблема осталась, нет стабильной первой подачи.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.03.2021 19:42
    +2
    Очередная валидольная победа Свитолиной,но спасибо и за это, а по самой игре больше вопросов,чем ответов
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 25.03.2021 19:41
    0
    теннисная прогулка закончилась удачно
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 25.03.2021 19:47
    +4
    Давно не бачив Еліну такою засмученою, навіть після поразки. Але переможців не судять. В наступному раунді - Александрова, не найприємніша суперниця. Сподіваюсь, що вдасться зібратись! Перемоги)
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 25.03.2021 19:46
    +4
    с перемогой Элину,радуетколичество эйсов и винерсов,но сколько же ошибок...Надеюсь,что поднимект уровень игры в дальнейшем,успехов!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 25.03.2021 19:45
    +4
    Элину с волевой победой. Мне показалось , что она немного похудела может это и к лучшему. но главная проблема осталась, нет стабильной первой подачи.
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 25.03.2021 19:52
    +3
    нарещті згадала поо ейси! 10-15 у ккожному! матчі!
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 25.03.2021 19:52
    +2
    serg, 25.03.2021 19:48
    следующая игра с Александровой, с которой уже встречалась Элина в январе в Абу-Даби и победа тогда была вырвана лишь в решающем сете на тай-брейке. Так что прогноз: фифти-фифти. Если війдет на игру с прогулочным настроением, то гудбай, Америка
    Думаю, Еліна повинна була зробити висновки після тієї поразки, розібрати ту гру по епізодах.
    Ссылка
    AlinaBabenko
    online
      AlinaBabenko, 25.03.2021 19:49
    +2
    Последнее время не так часто смотрю теннис Элины, поэтому за достоверность не ручаюсь, но мне игра понравилась. Как по мне, Элина стала немного больше атаковать, появились удары, выбивающие из корта противницу. И теперь я уже меньше в сердцах кричу "Элина, ну что же ты так незряче играешь на ракетку сопернице, когда весь корт открытый")
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.03.2021 19:42
    +2
    Очередная валидольная победа Свитолиной,но спасибо и за это, а по самой игре больше вопросов,чем ответов
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 25.03.2021 19:58
    +1
    Мда... Перемога - це, звичайно ж, добре. Але чомусь радості особисто в мене менше, ніж хотілося би. Якась апатія, не те, що вогнику, навіть іскорки в очах. Жодної мови про якусь спортивну злість, іноді майже однакова реакція як на вдалі розіграші, так і на негативні дії. Наостанок якийсь дивний спокій навіть на переможне очко... Ніби і десь в чомусь змушений згодитись з дописувачами, які дорікають Еліні у відсутності інтересу до тенісу... На жаль, на жаль... Але побачимо... Не дивлячись на все, вітаю нашу легенду...
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.03.2021 19:56
    +1
    хейтери, чого ви так за лайк і дізлайк хвилюєтесь? за них вам платять?
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 25.03.2021 19:48
    +1
    следующая игра с Александровой, с которой уже встречалась Элина в январе в Абу-Даби и победа тогда была вырвана лишь в решающем сете на тай-брейке. Так что прогноз: фифти-фифти. Если війдет на игру с прогулочным настроением, то гудбай, Америка
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 25.03.2021 20:03
    0
    Віталій Возняк, 25.03.2021 19:52
    Думаю, Еліна повинна була зробити висновки після тієї поразки, розібрати ту гру по епізодах.
    Пане Віталію, Ви, дійсно вважаєте, що Світоліна і команда розбирають гру суперниць? Якщо б так було, то ми б бачили хочь якусь різноманітність і її діях. Але ж кожного разу все майже однаково. Хоча... після минулої поразки тут багато писали про те, що постійно грає зліва тільки крос. В цьому матчі було декілька разів зіграно навиліт зліва по лінії. Так що якісь зміни все ж, вважаю є. Приклад гарно розібраноі гри суперника - це фінальний матч Джококовича з козломордим на останньому АО. Там без питань - суто тактична перемога серба. У Еліни я бачив подібне тільки раз - в матчі з Гауф на тому ж АО. А от що турбує - важка вона стала на ногах. Раніше це було козирем Еліни, а зараз якось вона сповільнилась. Бажаю Елінці успіхів в подальших раундах, а ще щоб, нарешті, запалав в її очах той вогник, як у Римі та Підсумковому 2018!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.03.2021 19:59
    0
    Знову плюс у грі один - це перемога на характері. Мінуси все ті ж, до них додалися ще й пошкодження, отримані протягом гри. Не впевнений, що Еліна взагалі вийде грати наступний раунд.
    Цікаво флоридські статистики рахують невимушені. По грі здавалося, що у обох їх було більше рази у півтори. Мабуть, пішли у перелік вимушених. Але то таке.
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 25.03.2021 19:41
    0
    теннисная прогулка закончилась удачно
    Ссылка
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