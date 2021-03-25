Волевая победа в Майами! Свитолина не без проблем вышла в третий круг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) удачно стартовала на турнире WTA 1000 в Майами.



Во втором круге украинка, посеянная под пятым номером, в трех партиях переиграла Шелби Роджерс из США (№52 WTA).



Майами. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 3:6, 7:5, 6:3

Обе теннисистки начали матч довольно нестабильно. Уже в первом гейме Элина пыталась оформить брейк, но все три возможности реализовать не смогла. Получилось повести в третьем гейме, но преимущество удержать не удалось. Со счета 3:2 в пользу украинки соперница без особых проблем выиграла четыре гейма подряд, оформив победу в стартовой партии.



Большее всего тревожило то, что Элина вызвала на корт физио, ее беспокоило запястье. Во время второго сета украинке также пришлось обращаться за помощью.





Вторая партия получилась нервной, обе девушки имели проблемы с защитой своих подач. Но давайте не забывать, что они играли в полдень по местному времени, условия проведения матча были далеко не самыми комфортными. После часа игры на первое место вышли уже морально-волевые качества, за счет своего характера Элина сумела зацепиться в конце второй партии и сравняла счет по сетам. Качество игры, конечно же, падало.





Перед финальным сетом американка отсутствовала чуть дольше обычного, и это наталкивало на мысль, что она также чувствует себя не лучшим образом. Но первой свою подачу отдала именно Свитолина. К счастью, украинке удалось сразу же сделать обратный брейк, и дальше матч шел по ее сценарию. Элина легко защищала свои подачи и уверенно действовала на приеме. Роджерс не смогла держать нужный уровень игры, и должна была проиграть даже крупнее. В восьмом гейме американка отыграла двойной матчбол и еще немного продлила эту встречу, но было понятно, что победа Свитолиной – дело времени.



Есть очень важный выигрыш в первом матче, но особой уверенности в дальнейшей перспективе нет. Следующая соперница украинки отлично чувствует себя на быстром харде, в этом году они уже встречались в Абу-Даби и Элина выиграла лишь на тай-брейке третьей партии.



Также в глаза бросилось небольшое изменение физической формы Светличной, возможно, она уже готовится к грунтовому сезону, где нужно будет еще больше бегать.

Это уже вторая волевая победа Свитолиной в текущем году. 31 января она обыграла Алену Остапенко на турнире в Мельбурне, отдав первый сет.



В следующем раунде Элина сыграет против Екатерины Александровой из России (№34 WTA).