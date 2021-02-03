Свитолина добыла волевую победу над Остапенко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).



В матче третьего круга 26-летняя украинка, которая получила третий номер посева, не без проблем обыграла Алену Остапенко из Латвии (№45 WTA).



Gippsland Trophy. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:7(3), 6:3, 6:2

Свитолина начала матч посредственно. Она выбрала уж слишком оборонительную стратегию, возможно, ожидая огромного количества невынужденных ошибок от далеко не самой стабильной соперницы. Но Остапенко без давления играла уверенно, быстро завладела преимуществом и повела с брейком. При счете 5:3 латвийской теннисистке не удалось подать на сет, а уже через несколько геймов украинка могла забирать партию. Ничего не получилось, нас ожидал тай-брейк, который в рамках этого противостояния не игрался лишь в одной встрече. Стоит ли напоминать, что все три предыдущих тай-брейка выиграла Остапенко? На этот раз результат не изменился, даже при том, что Свитолина вела 3:0. Латвийская теннисистка очень вовремя настроилась, что видно по выражению ее лица на гифке ниже.

На старте второго сета Свитолина заиграла намного активнее. Остапенко потребовалось несколько геймов, чтобы приспособиться к новому рисунку игры, но, как оказалось, уже было поздно, темп был потерян. Элина удержала преимущество в один брейк до самого конца сета. Внимательно посмотрите на статистику первых двух сетов, украинку словно подменили.





Третья партия показала, что Свитолина на данный момент все же сильнее за свою оппонентку. Украинка очень легко повела 3:0, и даже небольшая пробуксовка в середине сета не помешала ей довести матч до победы. Шикарный завершающий удар финального розыгрыша поставил жирную точку в этом поединке. Второй четвертьфинал подряд для Элины на старте сезона, шансы пройти дальше неплохие.



Это была четвертая встреча теннисисток, счет стал равным.



В следующем раунде Свитолина сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA).

Ранее свой матч выиграла Марта Костюк.