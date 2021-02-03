Свитолина добыла волевую победу над Остапенко

Украинка вышла в 1/4 финала турнира в Мельбурне

  • 03.02.2021 04:20
  • 355 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина добыла волевую победу над Остапенко
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).
 
В матче третьего круга 26-летняя украинка, которая получила третий номер посева, не без проблем обыграла Алену Остапенко из Латвии (№45 WTA).
 
Gippsland Trophy. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:7(3), 6:3, 6:2

Свитолина начала матч посредственно. Она выбрала уж слишком оборонительную стратегию, возможно, ожидая огромного количества невынужденных ошибок от далеко не самой стабильной соперницы. Но Остапенко без давления играла уверенно, быстро завладела преимуществом и повела с брейком. При счете 5:3 латвийской теннисистке не удалось подать на сет, а уже через несколько геймов украинка могла забирать партию. Ничего не получилось, нас ожидал тай-брейк, который в рамках этого противостояния не игрался лишь в одной встрече. Стоит ли напоминать, что все три предыдущих тай-брейка выиграла Остапенко? На этот раз результат не изменился, даже при том, что Свитолина вела 3:0. Латвийская теннисистка очень вовремя настроилась, что видно по выражению ее лица на гифке ниже.

На старте второго сета Свитолина заиграла намного активнее. Остапенко потребовалось несколько геймов, чтобы приспособиться к новому рисунку игры, но, как оказалось, уже было поздно, темп был потерян. Элина удержала преимущество в один брейк до самого конца сета. Внимательно посмотрите на статистику первых двух сетов, украинку словно подменили. 


 
Третья партия показала, что Свитолина на данный момент все же сильнее за свою оппонентку. Украинка очень легко повела 3:0, и даже небольшая пробуксовка в середине сета не помешала ей довести матч до победы. Шикарный завершающий удар финального розыгрыша поставил жирную точку в этом поединке. Второй четвертьфинал подряд для Элины на старте сезона, шансы пройти дальше неплохие.
 
Это была четвертая встреча теннисисток, счет стал равным.
 
В следующем раунде Свитолина сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA).

Ранее свой матч выиграла Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.02.2021 04:35
    +1
    Добре, що вдалося змінити перебіг подій на корті та виграти. Погано - що кожен матч продовжує поставати нова післякарантинна проблема під назвою нестабільність. Колись головним козирем Еліни була стабільність. Недоліків у її грі вистачає, але для жінок стабільність вкрай важлива. А коли майже в кожному матчі хоча б в одному сеті має місце провал, на серйозні досягнення розраховувати не варто. Це з Петкович проходить. І з Остапенко, коли відверто невдалою вийшла тільки перша партія (4 вінерси за 13 геймів - жахіття). Мертенс уже може і не відпустити, не кажучи про топів.
    Тому особливо поки радіти нічому. Майбутні матчі будуть ще складнішими, ніж сьогодні. Але хоча б мою "улюблену" хабалку Еліна відправила готуватися до АО. Хай десь подалі від нормальних людей розказує матері, як вона всі м'ячі влучає, а гадська система суцільні аути озвучує.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.02.2021 04:27
    +5
    З перемогою!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.02.2021 04:27
    +5
    З перемогою!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.02.2021 04:35
    +1
    Добре, що вдалося змінити перебіг подій на корті та виграти. Погано - що кожен матч продовжує поставати нова післякарантинна проблема під назвою нестабільність. Колись головним козирем Еліни була стабільність. Недоліків у її грі вистачає, але для жінок стабільність вкрай важлива. А коли майже в кожному матчі хоча б в одному сеті має місце провал, на серйозні досягнення розраховувати не варто. Це з Петкович проходить. І з Остапенко, коли відверто невдалою вийшла тільки перша партія (4 вінерси за 13 геймів - жахіття). Мертенс уже може і не відпустити, не кажучи про топів.
    Тому особливо поки радіти нічому. Майбутні матчі будуть ще складнішими, ніж сьогодні. Але хоча б мою "улюблену" хабалку Еліна відправила готуватися до АО. Хай десь подалі від нормальних людей розказує матері, як вона всі м'ячі влучає, а гадська система суцільні аути озвучує.
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