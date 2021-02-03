Костюк обыграла Дабровски в Мельбурне, выдав нервную концовку

Украинка прошла во второй круг

  • 03.02.2021 02:34
  • 244 просмотра
  • 2 комментария
Костюк обыграла Дабровски в Мельбурне, выдав нервную концовку
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№78 WTA) уверенно начала выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Grampians Trophy»).
 
В матче первого круга 18-летняя украинка переиграла Габриэлу Дабровски из Канады (№492 WTA). 
 
Grampians Trophy. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Габриэла Дабровски (Канада) – 6:0, 6:3

Марта очень хорошо начала поединок, практически не давая шансов сопернице. Было заметно, что уровень тенниса Дабровски не несколько световых лет отстает от того, что может демонстрировать на корте Костюк. Не удивительно, что первая партия завершилась со счетом 6:0, лишь в последнем гейме был намек на борьбу.
 
На второй сет Марта вышла с другим настроем, хотя поначалу геймы и удавалось забирать. При счете 4:0 представительница Канады под ноль выиграла подачу украинки, которая стала уж очень сильно нервничать. Вместо логического завершения мы увидели напряженную концовку с неприятными моментами. Марта потеряла веру в свои силы, негативный настрой мешал полноценно вернуться в игру. 
 
Но сегодня повезло с тем, что на другой стороне сетки соперница была не очень высокого уровня. В противном случае Марту ожидали бы большие неприятности. Во втором круге будет настоящая проверка сил, а пока есть время подготовиться. 
 
В следующем раунде Костюк сразится против американки Дженнифер Брэди (№24 WTA) или россиянки Светланы Кузнецовой (№37 WTA).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 03.02.2021 02:53
    0
    Проспав Марту, а Кремлеліну і дивитися не хочеться
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.02.2021 02:46
    +2
    Проти відомої парниці, в арсеналі якої є тільки гра біля сітки та інколи подача, Марта була величезним фаворитом, що і підтвердила. Ясна річ, після карантину були і деякі проблеми, і емоції, але скінчилося все прогнозовано добре. Тренування з підвищеною відповідальністю пройшло в цілому нормально. Далі буде вже складніше, в залежності від того, хто виграє - Брейді або Кузнєцова, матчі будуть кардинально різними.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.02.2021 02:46
    +2
    Проти відомої парниці, в арсеналі якої є тільки гра біля сітки та інколи подача, Марта була величезним фаворитом, що і підтвердила. Ясна річ, після карантину були і деякі проблеми, і емоції, але скінчилося все прогнозовано добре. Тренування з підвищеною відповідальністю пройшло в цілому нормально. Далі буде вже складніше, в залежності від того, хто виграє - Брейді або Кузнєцова, матчі будуть кардинально різними.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 03.02.2021 02:53
    0
    Проспав Марту, а Кремлеліну і дивитися не хочеться
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