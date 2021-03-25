Талант, которого очень хотел Шахтер. Верон за 50 млн переезжает в Манчестер

18-летний вингер «Палмейраса» Габриэл Верон продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, утверждает журналист Фернандо Фернандес.

По его информации, бразильский клуб продал Верона за 50 миллионов евро в клуб из Манчестера. Что правда, идет ли речь о «Сити» или «Юнайтед», пока неизвестно.

Segundo informações de Fernando Fernandes, da Band, o atacante Gabriel Veron, do Palmeiras, está vendido para um clube de Manchester por aproximadamente 50 milhões de euros (R$ 332 milhões). pic.twitter.com/LNdLcrQJYL — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 24, 2021

Ранее заинтересованность в услугах Верона проявляли многие клубы Европы, в том числе и донецкий «Шахтер». «Горняки» очень хотели заполучить талантливого бразильца, но столкнулись с нежеланием «Палмейраса» отпускать игрока дешевле, чем за 30 миллионов евро. Тогда сообщалось, что руководство «Шахтера» установило потолок выплат на трансферном рынке в 20 миллионов евро за одну сделку.

Клаусула Верона в «Палмейрасе» составляет 60 миллионов евро. В минувшем розыгрыше бразильской Серии А вингер провел 23 матча (939 минут), в которых отличился 6 голами и 3 ассистами.