Талант, которого очень хотел Шахтер. Верон за 50 млн переезжает в Манчестер

«Палмейрас» договорился о продаже своего вундеркинда в Англию

  • 25.03.2021 10:12
  • 1735 просмотров
  • 2 комментария
Талант, которого очень хотел Шахтер. Верон за 50 млн переезжает в Манчестер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Верон (слева)

18-летний вингер «Палмейраса» Габриэл Верон продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, утверждает журналист Фернандо Фернандес.

По его информации, бразильский клуб продал Верона за 50 миллионов евро в клуб из Манчестера. Что правда, идет ли речь о «Сити» или «Юнайтед», пока неизвестно.

Ранее заинтересованность в услугах Верона проявляли многие клубы Европы, в том числе и донецкий «Шахтер». «Горняки» очень хотели заполучить талантливого бразильца, но столкнулись с нежеланием «Палмейраса» отпускать игрока дешевле, чем за 30 миллионов евро. Тогда сообщалось, что руководство «Шахтера» установило потолок выплат на трансферном рынке в 20 миллионов евро за одну сделку.

Клаусула Верона в «Палмейрасе» составляет 60 миллионов евро. В минувшем розыгрыше бразильской Серии А вингер провел 23 матча (939 минут), в которых отличился 6 голами и 3 ассистами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 25.03.2021 10:53
    0
    Не повелся на персональный туалет....
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.03.2021 10:26
    -2
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.03.2021 10:53
    0
    Не повелся на персональный туалет....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности