Первый тур квалификации ЧМ-2022. Камбэк Польши, потеря очков Испанией

В Европе еще в пяти группах прошли матчи 1-го тура отборочного раунда

  • 25.03.2021 23:59
  • 910 просмотров
  • 1 комментарий
Первый тур квалификации ЧМ-2022. Камбэк Польши, потеря очков Испанией
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе еще в пяти группах прошли матчи 1-го тура квалификации ЧМ-2022.

Ниже приведены результаты игрового дня.

Информация оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Квалификация ЧМ-2022

1 тур, 25 марта

  • Болгария – Швейцария – 1:3
  • Израиль – Дания – 0:2
  • Англия – Сан-Марино – 5:0
  • Андорра – Албания – 0:1
  • Венгрия – Польша – 3:3
  • Германия – Исландия – 3:0
  • Испания – Греция – 1:1
  • Италия – Северная Ирландия – 2:0
  • Лихтенштейн – Армения – 0:1
  • Молдова – Фарерские острова – 1:1
  • Румыния – Северная Македония – 3:2
  • Швеция – Грузия – 1:0
  • Шотландия – Австрия – 2:2

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Saosin
    online
      Saosin, 25.03.2021 23:59
    0
    Вести по ходу гри у два мячі, а у підсумку зіграти 3:3
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 25.03.2021 23:59
    0
    Вести по ходу гри у два мячі, а у підсумку зіграти 3:3
    Ссылка
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