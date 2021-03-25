Первый тур квалификации ЧМ-2022. Камбэк Польши, потеря очков Испанией

В Европе еще в пяти группах прошли матчи 1-го тура квалификации ЧМ-2022.
Ниже приведены результаты игрового дня.
Информация оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Квалификация ЧМ-2022
1 тур, 25 марта
- Болгария – Швейцария – 1:3
- Израиль – Дания – 0:2
- Англия – Сан-Марино – 5:0
- Андорра – Албания – 0:1
- Венгрия – Польша – 3:3
- Германия – Исландия – 3:0
- Испания – Греция – 1:1
- Италия – Северная Ирландия – 2:0
- Лихтенштейн – Армения – 0:1
- Молдова – Фарерские острова – 1:1
- Румыния – Северная Македония – 3:2
- Швеция – Грузия – 1:0
- Шотландия – Австрия – 2:2
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Источник — Sport.ua
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