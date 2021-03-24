ЧЕ-2021 по футболу (U-21): расписание, анонсы и результаты

Молодежное Евро проходит в Венгрии и Словении в два этапа

  • 24.03.2021 11:40
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ЧЕ-2021 по футболу (U-21): расписание, анонсы и результаты
© УЕФА

В среду, 24 июня, стартовал чемпионат Европы-2021 по футболу среди команд до 21 года. Молодежное Евро проходит в 6 городах Венгрии и Словении и завершится 6 июня 2021 года.

В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На молодежном Евро 2021 года имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 1998 года.

Чемпионат Европы будет проходить в 2021 году в два этапа: групповой этап состоится с 24 по 31 марта, и а с 31 мая по 6 июня пройдет плей-офф.

Групповой этап

Команды распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители групп, а также команды, которые займут вторые места.

Группа А
 
М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Венгрия Венгрия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2 Германия Германия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3 Румыния Румыния 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4 Нидерланды Нидерланды 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
 
24.03 - 22:00 - Венгрия − Германия
 
24.03 - 22:00 - Румыния− Нидерланды
 
27.03 - 19:00 - Венгрия − Румыния
 
27.03 - 22:00 - Германия − Нидерланды
 
30.03 - 19:00 - Нидерланды − Венгрия
 
30.03 - 19:00 - Германия − Румыния
 
Группа B
 
М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Словения Словения 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2 Испания Испания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3 Чехия Чехия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4 Италия Италия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
 
24.03 - 19:00 - Словения − Испания
 
24.03 - 19:00 - Чехия − Италия
 
27.03 - 19:00 - Словения− Чехия
 
27.03 - 22:00 - Испания − Италия
 
30.03 - 22:00 - Италия − Словения
 
30.03 - 22:00 - Испания − Чехия
 
Группа C
 
М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Россия Россия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2 Исландия Исландия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3 Франция Франция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4 Дания Дания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
 
25.03 - 19:00 - Россия − Исландия
 
25.03 - 22:00 - Франция − Дания
 
28.03 - 22:00 - Россия − Франция
 
28.03 - 16:00 - Исландия− Дания
 
31.03 - 19:00 - Дания − Россия
 
31.03 - 19:00 - Исландия − Франция
 
Группа D
 
М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Португалия Португалия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2 Хорватия Хорватия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3 Англия Англия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4 Швейцария Швейцария 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
 
24.03 - 22:00 - Португалия − Хорватия
 
24.03 - 16:00 - Англия − Швейцария
 
27.03 - 19:00 - Хорватия − Швейцария
 
27.03 - 22:00 - Португалия − Англия
 
30.03 - 19:00 - Швейцария − Португалия
 
30.03 - 19:00 - Хорватия − Англия
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Источник — Sport.ua

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