ЧЕ-2021 по футболу (U-21): расписание, анонсы и результаты

В среду, 24 июня, стартовал чемпионат Европы-2021 по футболу среди команд до 21 года. Молодежное Евро проходит в 6 городах Венгрии и Словении и завершится 6 июня 2021 года.
В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На молодежном Евро 2021 года имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 1998 года.
Чемпионат Европы будет проходить в 2021 году в два этапа: групповой этап состоится с 24 по 31 марта, и а с 31 мая по 6 июня пройдет плей-офф.
Групповой этап
Команды распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители групп, а также команды, которые займут вторые места.
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Россия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
Источник — Sport.ua
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