В понедельник, 31 мая, в Будапеште на стадионе «Людски врт» состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют сборные Дании и Германии.

Дания U-21

Команда Альберта Капельяса на групповом раунде выступила просто идеально. В квартете C датчане заняли первое место, набрав максимальные 9 очков. Более того, сборная Дании не пропустила ни одного мяча. Всухую были обыграны Франция (1:0), Исландия (2:0) и Россия (3:0).

Тем не менее, фаворитами молодежного Евро-2021 подопечных Капельяса букмекеры не считают. Даже в матче с Германией их считают аутсайдерами. Но Дания уже доказала, что умеет удивлять – французы об этом хорошо знают.

Германия U-21

Команда Штефана Кунца на групповом раунде играла в группе А вместе со сборными Нидерландов, Румынии и Венгрии. Венгры, которые являются хозяевами молодежного Евро-2021, ожидаемо проиграли все три матча, а потому борьба за две путевки в плей-офф велась между немцами, нидерландцами и румынами.

В поединках с вышеупомянутыми соперниками подопечные Кунца сыграли вничью, а благодаря разгромной победе над Венгрией (3:0) Германия набрала 5 очков и финишировала на втором месте, опередив румынов, которые оказались третьими, лишь благодаря лучшей разнице мячей.

Ориентировочные составы

Дания U-21: Кристенсен – Расмуссен, Нельссон, Алвес, Кристансен, Гюлманд, Андерсен, Линдстрем, Ларсен, Дрейер, Хольсе.

Германия U21: Грилл – Баку, Шлоттербек, Пипер, Вагноман, Майер, Озджан, Янельт, Бериша, Нмача, Серра.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Германия в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.05 по линии Parimatch.

31 мая, понедельник