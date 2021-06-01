Евро-2021 (U-21). Португалия и Германия выходят в полуфинал

Состоялись два матча 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2021 (U-21). Сборная Германии только в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Дании.

В другой паре Португалися в результативном матче обыграла Италию и также вышла в полуфинал. Игра закончилась со счетом 5:3.

Дания U-21 — Германия U-21 — 2:2 (5:6 пен.)

Голы: Фагир 69, Нельссон 108 (пенальти) — Нмеча 88, Буркардт 100.

Португалия U-21 — Италия U-21 — 5:3

Голы: Мота 6, 31, Жота 109, Консейсау 119 — Томмазо 45, Скамакка 60, Кутроне 89.

Ранее победы на турнире одержали Испания и Нидерланды.

Таким образом в полуфинале сыграют:

Германия — Нидерланды

Португалия — Испания