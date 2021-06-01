Дания U21
2 : 2
(5:6)
Германия U21
31.05.2021, FT

Евро-2021 (U-21). Португалия и Германия выходят в полуфинал

Стали известны окончательные полуфинальные пары турнира

  • 01.06.2021 01:17
  • 23 просмотра
  • 1 комментарий
Евро-2021 (U-21). Португалия и Германия выходят в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2021 (U-21). Сборная Германии только в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Дании.

В другой паре Португалися в результативном матче обыграла Италию и также вышла в полуфинал. Игра закончилась со счетом 5:3.

Дания U-21 — Германия U-21 — 2:2 (5:6 пен.)
Голы: Фагир 69, Нельссон 108 (пенальти) — Нмеча 88, Буркардт 100.

Португалия U-21 — Италия U-21 — 5:3
Голы: Мота 6, 31, Жота 109, Консейсау 119 — Томмазо 45, Скамакка 60, Кутроне 89.

Ранее победы на турнире одержали Испания и Нидерланды.

Таким образом в полуфинале сыграют:
Германия — Нидерланды
Португалия — Испания

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 01:24
    0
    Матч Португалия - Италия это просто подарок для болелщиков футбола!
    Супер футбол!
    Жаль Италию с 1-3 отыгрались.
    А потом удаление итальянца в овертайме решило исход в пользу португальцев.
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 01:24
    0
    Матч Португалия - Италия это просто подарок для болелщиков футбола!
    Супер футбол!
    Жаль Италию с 1-3 отыгрались.
    А потом удаление итальянца в овертайме решило исход в пользу португальцев.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности