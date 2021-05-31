Евро-2021 (U-21). Испания и Нидерланды вышли в полуфинал

Состоялись первые два матча 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2021 (U-21). Испания в овертайме вырвала победу 2:1 над Хорватией. Нидерланды благодаря дублю Мирона Боадю с аналогичным счетом в основное время обыграли Францию.

Испания – Хорватия – 2:1

Голы: 1:0 – 66 Пуадо, 1:1 – 90, пенальти Иванюшец, 2:1 – 110 Пуадо.

Испания U-21 – Альваро Фернандес, Гильямон, Куэнка, Педроса (Кукурелья, 75), Мингеса, Субименди, Бельтран (Вильяр, 59), Хиль (Миранда, 83), Ману Гарсия, Браим Диас (Пино, 83), Фер Ниньо (Пуадо, 59).

Хорватия U-21 – Шемпер, Брадарич, Вушкович, Гвардиол, Шутало, Маер (Биук, 78), Иванюшец, Франьич (Джурасек, 78), Бабец (Бистрович, 71), Моро (Куленович, 71), Муса (Шпикич, 64).

Предупреждения: Муса (43), Шутало (62), Брадарич (87), Мингеса (88), Гильямон (90), Иванюшец (120).

Нидерланды – Франция – 2:1

Голы: 0:1 – 23 Упамекано, 1:1 – 50 Боадю, 2:1 – 90 Боадю.

Нидерланды U-21 – Бейло, Маласиа (Баккер, 78), Схюрс, Ботман, Тезе, де Вит, Кадиоглу (Матусива, 78), Клюйверт, Харрауи, Стенгс, Боадю.

Франция U-21 – Мелье, Упамекано, Дагба (Калулу, 12), Конате, Мауасса, Тчуамени, Ауар, Иконе, Сумаре (Какре, 60), Диаби (Февр, 60), Эдуар (Гуири, 76).

Предупреждения: де Вит (12), Клюйверт (68).

Еще два четвертьфинала (Дания – Германия и Португалия – Италия) также состоятся сегодня. Начало – в 22:00 по Киеву.