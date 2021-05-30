В понедельник, 31 мая, в Будапеште на стадионе «Людски врт» состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют сборные Нидерландов и Франции.

Нидерланды U-21

«Оранжевая молодежь» на групповом раунде играла в группе А вместе со сборными Германии, Румынии и Венгрии. Венгры, которые являются хозяевами молодежного Евро-2021, ожидаемо проиграли все три матча, а потому борьба за две путевки в плей-офф велась между нидерландцами, немцами и румынами.

В поединках с вышеупомянутыми соперниками команда Эрвина ван де Лоя сыграла вничью с одинаковым счетом 1:1, а Германия и Румыния, в свою очередь, между собой тоже поделили очки (0:0). Благодаря разгромной победе над Венгрией (6:1) Нидерланды финишировали на первом месте, опередив немцев и румынов лишь благодаря лучшей разнице мячей.

Франция U-21

Команда Сильвена Риполля в групповом раунде стартовала с неожиданного поражения от Дании (0:1), но затем смогла собраться и одержала победы над Россией и Исландией с одинаковым счетом 2:0. Шесть набранных очков позволили французам выйти в четвертьфинал со второго места.

В полуфинале победитель этой пары встретится с сильнейшим в поединке между вышеупомянутыми Данией и Германией. Вполне возможно, что Франции выпадет шанс взять у датчан реванш. Но для начала нужно обыграть Нидерланды, которые уж точно не будут мальчиками для битья.

Ориентировочные составы

Нидерланды U-21: Бижлоу – Ренш, Ботман, Схаарс, Баккер, Матусива, Стенгс, Де Вит, Дилросан, Клюйверт, Боаду.

Франция U-21: Меслье – Дагба, Упамекано, Бадиасиле, Мауасса, Чуамени, Камавинга, Иконе, Авар, Диаби, Эдуард.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Франция в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.26 по линии Parimatch.

31 мая, понедельник