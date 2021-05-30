Нидерланды U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Явного фаворита нет

  • 30.05.2021 10:29
  • 127 просмотров
  • 0 комментариев
Нидерланды U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 31 мая, в Будапеште на стадионе «Людски врт» состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют сборные Нидерландов и Франции.

Нидерланды U-21

«Оранжевая молодежь» на групповом раунде играла в группе А вместе со сборными Германии, Румынии и Венгрии. Венгры, которые являются хозяевами молодежного Евро-2021, ожидаемо проиграли все три матча, а потому борьба за две путевки в плей-офф велась между нидерландцами, немцами и румынами.

В поединках с вышеупомянутыми соперниками команда Эрвина ван де Лоя сыграла вничью с одинаковым счетом 1:1, а Германия и Румыния, в свою очередь, между собой тоже поделили очки (0:0). Благодаря разгромной победе над Венгрией (6:1) Нидерланды финишировали на первом месте, опередив немцев и румынов лишь благодаря лучшей разнице мячей.

Франция U-21

Команда Сильвена Риполля в групповом раунде стартовала с неожиданного поражения от Дании (0:1), но затем смогла собраться и одержала победы над Россией и Исландией с одинаковым счетом 2:0. Шесть набранных очков позволили французам выйти в четвертьфинал со второго места.

В полуфинале победитель этой пары встретится с сильнейшим в поединке между вышеупомянутыми Данией и Германией. Вполне возможно, что Франции выпадет шанс взять у датчан реванш. Но для начала нужно обыграть Нидерланды, которые уж точно не будут мальчиками для битья.

Ориентировочные составы

Нидерланды U-21: Бижлоу – Ренш, Ботман, Схаарс, Баккер, Матусива, Стенгс, Де Вит, Дилросан, Клюйверт, Боаду.

Франция U-21: Меслье – Дагба, Упамекано, Бадиасиле, Мауасса, Чуамени, Камавинга, Иконе, Авар, Диаби, Эдуард.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Франция в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.26 по линии Parimatch.

31 мая, понедельник

Нидерланды U-21 – Франция U-21
Будапешт. Стадион «Божик Арена». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «UA:Перший»
Прогноз Sport.ua — 1:2
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности