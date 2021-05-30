Португалия U-21 – Италия U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Вполне возможно, что победитель этого противостояния станет триумфатором молодежного Евро-2021

  • 30.05.2021 12:53
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Португалия U-21 – Италия U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 31 мая, в Любляне на стадионе «Стожице» состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют сборные Португалии и Италии.

Португалия U-21

Команда Руя Жорже на групповом раунде выступила просто идеально. В квартете D португальцы заняли первое место, набрав максимальные 9 очков. Более того, сборная Португалии не пропустила ни одного мяча. Всухую были обыграны Хорватия (1:0), Англия (2:0) и Швейцария (3:0).

В связи с этим подопечных Руя Жорже называют одними из главных претендентов на победу в турнире. Однако на пути к полуфиналу им встретилась крепкая сборная Италии, которая вполне способна доставить немалые проблемы.

Италия U-21

Команда Паоло Николато в группе A заняла второе место, набрав 5 очков. После ничьих с Чехией (1:1) и Испанией (0:0) итальянцам удалось разгромить Словению (4:0) и вырвать путевку в плей-офф.

В предстоящем матче итальянцев считают пусть и не откровенным, но все же аутсайдером. Впрочем, у них все равно есть хорошие шансы не только на полуфинал, но и на титул чемпионов Европы. Вполне возможно, что победитель этого противостояния станет триумфатором молодежного Евро-2021.

Ориентировочные составы

Португалия U-21: Кошта – Далот, Лейте, Кейруш, Флорентину, Фернандеш, Браганса, Витинья, Жота, Леао, Мота.

Италия U-21: Карнесекки – Ловато, Раньери, Заппа, Прато, Ровелла, Риччи, Фраттези, Соттиль, Кутроне, Скамакка.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Португалия в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.03 по линии Parimatch.

31 мая, понедельник

Португалия U-21 – Италия U-21
Любляна. Стадион «Стожице». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «UA:Перший»
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Денис Шаховец, Sport.ua

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