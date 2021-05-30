В понедельник, 31 мая, в Любляне на стадионе «Стожице» состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют сборные Португалии и Италии.
Португалия U-21
Команда Руя Жорже на групповом раунде выступила просто идеально. В квартете D португальцы заняли первое место, набрав максимальные 9 очков. Более того, сборная Португалии не пропустила ни одного мяча. Всухую были обыграны Хорватия (1:0), Англия (2:0) и Швейцария (3:0).
В связи с этим подопечных Руя Жорже называют одними из главных претендентов на победу в турнире. Однако на пути к полуфиналу им встретилась крепкая сборная Италии, которая вполне способна доставить немалые проблемы.
Италия U-21
Команда Паоло Николато в группе A заняла второе место, набрав 5 очков. После ничьих с Чехией (1:1) и Испанией (0:0) итальянцам удалось разгромить Словению (4:0) и вырвать путевку в плей-офф.
В предстоящем матче итальянцев считают пусть и не откровенным, но все же аутсайдером. Впрочем, у них все равно есть хорошие шансы не только на полуфинал, но и на титул чемпионов Европы. Вполне возможно, что победитель этого противостояния станет триумфатором молодежного Евро-2021.
Ориентировочные составы
Португалия U-21: Кошта – Далот, Лейте, Кейруш, Флорентину, Фернандеш, Браганса, Витинья, Жота, Леао, Мота.
Италия U-21: Карнесекки – Ловато, Раньери, Заппа, Прато, Ровелла, Риччи, Фраттези, Соттиль, Кутроне, Скамакка.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Португалия в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.03 по линии Parimatch.
31 мая, понедельник
|Португалия U-21 – Италия U-21
|Любляна. Стадион «Стожице». 22:00
|ТВ-трансляция на телеканале «UA:Перший»
|Прогноз Sport.ua — 1:0
Денис Шаховец, Sport.ua
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