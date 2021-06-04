В воскресенье, 6 июня, в словенской Любляне на стадионе «Стожице» состоится финальный матч чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют сборные Германии и Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Германия U-21

Команда Штефана Кунца на групповом раунде в поединках с вышеупомянутыми Нидерландами и Румынией сыграла вничью, и лишь благодаря крупной победе над Венгрией (3:0) финишировала на втором месте с 5 очками, опередив румынов, которые оказались третьими, лишь за счет лучшей разнице мячей.

За выход в полуфинал немцы сражались с грозной сборной Дании, которая на групповом раунде не только одержала три победы, но и не пропустила ни одного мяча. Поэтому датчан считали фаворитами, но поединок получился равным и, пожалуй, на данный момент самым зрелищным на Евро-2021.

Германия сначала перевела игру в дополнительное время, сравняв счет в концовке встречи, а там уже вышла вперед, однако преимущество удержать не сумела. Полуфиналист был определен в серии послематчевых пенальти, где точнее были немцы (2:2, 6:5 пен.). За выход в финал Германии пришлось еще раз сыграть с Нидерландами, и там в упорной борьбе была достигнута победа со счетом 2:1.

Португалия U-21

Команда Руя Жорже на групповом раунде выступила просто идеально. В квартете D португальцы заняли первое место, набрав максимальные 9 очков. Более того, сборная Португалии не пропустила ни одного мяча. Всухую были обыграны Хорватия (1:0), Англия (2:0) и Швейцария (3:0).

В связи с этим подопечных Руя Жорже называли одними из главных претендентов на победу в турнире. Однако выход в полуфинал им дался очень непросто. В матче с Италией игра затянулась до овертаймов, где португальцам все-таки удалось дожать соперника (5:3). А в полуфинале была минимально обыграна Испания (1:0) благодаря автоголу.

Ориентировочные составы

Германия U-21: Грилл – Баку, Шлоттербек, Пипер, Вагноман, Майер, Озджан, Янельт, Бериша, Нмача, Серра.

Португалия U-21: Кошта – Далот, Лейте, Кейруш, Флорентину, Фернандеш, Браганса, Витинья, Жота, Леао, Мота.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Германия в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.73 по линии Parimatch.

5 июня, четверг