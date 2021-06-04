Нидерланды U21
1 : 2
Германия U21
03.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

На Арене Шошто. Германия обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро U-21

У победителей дубль сделал Флориан Вирц, в финале немцев ждет Португалия

  • 04.06.2021 00:23
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На Арене Шошто. Германия обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро U-21
© Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

В полуфинальном матче молодежного чемпионата Европы 2021 сборная Германии победила команду Нидерландов (2:1).

У победителей игры, прошедшей в Венгрии на «Арене Шошто», дубль сделал Флориан Вирц, а у голландцев гол забил Перр Схюрс.

В финале немцы 6 июня будут играть со сборной Португалии.

Евро-2021 U21

1/2 финала

Нидерланды U-21  Германия U-21  1:2

Голы: Вирц, 1 (0:1). Вирц, 8 (0:2). Схюрс, 67 (1:2).

Нидерланды U-21: Бейло, Маласиа, Тезе, Схюрс, Ботман (Ренс, 77), Харруи (Матусива, 46), де Вит, Клайверт, Стенгс (Дилросюн, 59), Боаду, Кадиоглу (Сирхейс, 69).

Германия U-21: Дамен, Раум, Баку, Пипер, Шлоттербек, Дорш, Озджан (Янельт, 68), Майер (Штах, 79), Нмеча (Буркардт, 69), Бериша (Якобс, 84), Вирц (Адейеми, 70).

Предупреждения: Харруи, 26. Баку, 55. Дорш, 79. де Вит, 86. Сирхейс, 90. Штах, 90+4.

Судья: Шерер (Швейцария).

3 июня. Секешфехервар. Стадион «Арена Шошто».

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Источник — Sport.ua

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