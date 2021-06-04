На Арене Шошто. Германия обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро U-21

В полуфинальном матче молодежного чемпионата Европы 2021 сборная Германии победила команду Нидерландов (2:1).
У победителей игры, прошедшей в Венгрии на «Арене Шошто», дубль сделал Флориан Вирц, а у голландцев гол забил Перр Схюрс.
В финале немцы 6 июня будут играть со сборной Португалии.
Евро-2021 U21
1/2 финала
Нидерланды U-21 – Германия U-21 – 1:2
Голы: Вирц, 1 (0:1). Вирц, 8 (0:2). Схюрс, 67 (1:2).
Нидерланды U-21: Бейло, Маласиа, Тезе, Схюрс, Ботман (Ренс, 77), Харруи (Матусива, 46), де Вит, Клайверт, Стенгс (Дилросюн, 59), Боаду, Кадиоглу (Сирхейс, 69).
Германия U-21: Дамен, Раум, Баку, Пипер, Шлоттербек, Дорш, Озджан (Янельт, 68), Майер (Штах, 79), Нмеча (Буркардт, 69), Бериша (Якобс, 84), Вирц (Адейеми, 70).
Предупреждения: Харруи, 26. Баку, 55. Дорш, 79. де Вит, 86. Сирхейс, 90. Штах, 90+4.
Судья: Шерер (Швейцария).
3 июня. Секешфехервар. Стадион «Арена Шошто».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.